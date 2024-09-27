Japonya’nın Yamaguchi bölgesinde yürütülen yeni bir bilimsel araştırma, yarasaların ciddi bir zoonotik salgın riski taşıdığını ortaya koydu. Çalışmada incelenen yarasaların büyük bir kısmında, hayvanlardan insanlara bulaşabilen çeşitli DNA ve RNA virüsleri tespit edildi. Özellikle, yarasaların yüzde 60'ından fazlasının zoonotik virüslerle enfekte olduğu saptandı. Bu virüsler arasında daha önce Japonya’da görülmemiş yeni türler de bulunuyor.

Yeni türler ve hızla evrilen virüsler

Araştırma ekibi, 130'dan fazla yarasa üzerinde yapılan detaylı incelemelerde, adenovirüs ve astrovirüs gibi bazı virüslerin genetik olarak hızla evrildiğini keşfetti. Ayrıca daha önce Japonya'da tespit edilmemiş 10 farklı herpesvirüs türü bulundu. Bu bulgular, yarasalardaki virüslerin sürekli olarak yeni türlere dönüşebileceğini ve salgın riski oluşturabileceğini gözler önüne serdi.

Bölgesel yayılma ve salgın potansiyeli

Araştırma sonuçlarına göre, Japonya'daki yarasalarda bulunan bazı virüsler, Çin ve Kore’deki virüslerle genetik benzerlik gösteriyor. Bu durum, Japonya'daki yarasaların bölgedeki diğer yarasa popülasyonlarıyla temas halinde olabileceği ihtimalini artırıyor. Araştırmada yer alan önemli bir bulgu ise, yarasaların yüzde 36'sının birden fazla virüsle enfekte olması. Bu çoklu enfeksiyonlar, zoonotik bir salgının ortaya çıkma potansiyelini ciddi şekilde yükseltiyor.