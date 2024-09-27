Futbol dünyası 27 Eylül Cuma günü kritik karşılaşmalara ev sahipliği yapacak. Özellikle Avrupa ve Asya liglerinde önemli maçlar oynanırken, Türkiye’de de Süper Lig mücadelesi dikkat çekiyor. İşte günün maç programı ve karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar.

Maç programı ve yayın bilgileri

Türkiye Süper Lig:

  • Sivasspor – İstanbul Başakşehir
    Saat: 20:00
    Kanal: BeIN Sports 1

TFF 1. Lig:

  • Iğdır FK – Erzurumspor
    Saat: 20:00

Avrupa Ligleri:

Suudi Pro Lig:

  • Al Nassr – Al Wehda
    Saat: 18:20

  • Al Ittihad – Al Khaleej
    Saat: 21:00

Program 2

Gözler özellikle Avrupa ve Türkiye’deki maçlarda!

Bugün futbolseverleri, Avrupa’nın dev kulüplerinden Milan ve PSG’nin maçları heyecanlandırırken, Türkiye’de Sivasspor ve Başakşehir mücadelesi dikkat çekiyor. Aynı zamanda Suudi Pro Lig’de yıldızlarla dolu Al Nassr ve Al Ittihad’ın maçları da izlenmeye değer.

Editör: Aykut Akyürek