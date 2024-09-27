Futbol dünyası 27 Eylül Cuma günü kritik karşılaşmalara ev sahipliği yapacak. Özellikle Avrupa ve Asya liglerinde önemli maçlar oynanırken, Türkiye’de de Süper Lig mücadelesi dikkat çekiyor. İşte günün maç programı ve karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar.
Maç programı ve yayın bilgileri
Türkiye Süper Lig:
- Sivasspor – İstanbul Başakşehir
Saat: 20:00
Kanal: BeIN Sports 1
TFF 1. Lig:
- Iğdır FK – Erzurumspor
Saat: 20:00
Avrupa Ligleri:
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Milan – Lecce
Saat: 21:45
Kanal: S Sport Plus
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Paris Saint-Germain (PSG) – Rennes
Saat: 22:00
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Borussia Dortmund – Bochum
Saat: 21:30
Suudi Pro Lig:
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Al Nassr – Al Wehda
Saat: 18:20
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Al Ittihad – Al Khaleej
Saat: 21:00
Gözler özellikle Avrupa ve Türkiye’deki maçlarda!
Bugün futbolseverleri, Avrupa’nın dev kulüplerinden Milan ve PSG’nin maçları heyecanlandırırken, Türkiye’de Sivasspor ve Başakşehir mücadelesi dikkat çekiyor. Aynı zamanda Suudi Pro Lig’de yıldızlarla dolu Al Nassr ve Al Ittihad’ın maçları da izlenmeye değer.