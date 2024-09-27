Futbol dünyası 27 Eylül Cuma günü kritik karşılaşmalara ev sahipliği yapacak. Özellikle Avrupa ve Asya liglerinde önemli maçlar oynanırken, Türkiye’de de Süper Lig mücadelesi dikkat çekiyor. İşte günün maç programı ve karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar.

Maç programı ve yayın bilgileri

Türkiye Süper Lig:

Sivasspor – İstanbul Başakşehir

Saat: 20:00

Kanal: BeIN Sports 1

TFF 1. Lig:

Iğdır FK – Erzurumspor

Saat: 20:00

Avrupa Ligleri:

Milan – Lecce

Saat: 21:45

Kanal: S Sport Plus Sivasspor Teknik Direktörü Uygun'dan eksik kadro vurgusu

Paris Saint-Germain (PSG) – Rennes

Saat: 22:00

Borussia Dortmund – Bochum

Saat: 21:30

Suudi Pro Lig:

Al Nassr – Al Wehda

Saat: 18:20

Al Ittihad – Al Khaleej

Saat: 21:00

Gözler özellikle Avrupa ve Türkiye’deki maçlarda!

Bugün futbolseverleri, Avrupa’nın dev kulüplerinden Milan ve PSG’nin maçları heyecanlandırırken, Türkiye’de Sivasspor ve Başakşehir mücadelesi dikkat çekiyor. Aynı zamanda Suudi Pro Lig’de yıldızlarla dolu Al Nassr ve Al Ittihad’ın maçları da izlenmeye değer.