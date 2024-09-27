Resmi Gazete'nin 27 Eylül 2024 Cuma tarihli ve 32675 sayılı nüshasında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler vatandaşlar ve ilgili kurumlar tarafından merakla takip ediliyor. Bugünkü Resmi Gazete'de öne çıkan başlıklar şunlar:

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelik

–– İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2024/52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77)

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 326)

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 292)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 327)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/28)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/29)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/30)

–– Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/22)

İlan Bölümü

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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