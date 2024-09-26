İzmir'de 27 Eylül Cuma günü 16 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
27Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3196254
Çoraklar ( Menekşe Sk. Aydoğdu Sk. Gül 2. Sk. Mercan Sk. ÇORAKLAR OKUL Çoraklar Yolu )
Çaltılıdere
Kalabak
Karaköy ( Eski Karaköy Köy Yolu Karaköy Köyü İç Yolu Çoraklar-Eski Karaköy Yolu )
BAYINDIR / İZMİR
27Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3194176
Fatih
BERGAMA / İZMİR
27Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3196354
Yortanlı ( Yortanlı Köyü İç Yolu )
ÇEŞME / İZMİR
27Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3196318
Çiftlik ( 76 85. Sk. 86. Sk. 88. Sk. 90. Sk. 91. Sk. 94. Sk. 94/1. Sk. 87 76 sk 76. Sk. 43. Sk. 74. Sk. 79. Sk. 79/1. Sk. 80. Sk. 83. Sk. 84. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
27Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3196210
Maltepe ( 8100. Sk. 8090/2. Sk. 8099. Sk. 8090. Sk. 8103. Sk. 8104. Sk. 8109. Sk. 8090/1. Sk. 8102. Sk. 8101. Sk. )
Planlandı
27Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3196211
ÇİĞLİ / İZMİR
Aydınlıkevler ( 6779/6 6779/5 6779. Sk. )
Maltepe ( 8109/2 Cemil Meriç Blv. 8109/1. Sk. 8104. Sk. 8102. Sk. )
DİKİLİ / İZMİR
27Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3192047
Çandarlı ( Eyko 6 Eyko 47 Eyko 4 Eyko 39 Eyko 38 Eyko 37 Eyko 36 Eyko 34 Eyko 33 Eyko 32 Eyko 3 Eyko 29 EYKO 28 Eyko 27 EYKO 26 Eyko 24 Eyko 22 EYKO 21 Eyko 20 Eyko 2 EYKO 18 Eyko 16 Eyko 15 Eyko 12 Eyko 115 Eyko 111 EYKO 11 Eyko 109 Eyko 107 Eyko 100 Eyko 10 Dumlupınar Doğanköy Sitesi DENİZKÖY ÇANDARLI YOLU Yeni Dostlar Sitesi Yaylayurt Yolu Turgut Reis Tunçam Sitesi Tolgar Sitesi Sümbül Sk. 1050 Sarıevler Sitesi Piri Reis Pey-Ko Sitesi Papatya Sk. Papatya Evleri Palmiye Sk. Meltemköy Tatil Sitesi Ara Yol Altınkent Sahil Sitesi Altınkent Alkoru Sitesi Akasya Sk. 206/5. Sk. 204/1. Sk. 185. Sk. 184/1. Sk. 181. Sk. 174. Sk. 173. Sk. 171. Sk. 163/5. Sk. 163/4. Sk. 1063. Sk. 1060. Sk. 1058. Sk. 1055. Sk. 1054. Sk. 1053. Sk. 1052. Sk. 1051. Sk. 1046. Sk. 1039. Sk. 1037. Sk. 1006. Sk. 1004. Sk. 1003. Sk. 1002. Sk. 1001. Sk. Burak Reis 1011 Sk. 165 SK 224 Sokak 206 Sk. EYKO 41 SK. Eyko 81 Sk. 1065 Sk. 164 SK 209 Sk. 173/1 Eyko 21/1 Sk. EYKO 109 SK. 164 SK. 171 Sk. 210 Sk. 173/2 SK. 164/1 Sk. 163 SK. 171/1 Sk. 225 173/3 Sk. 204/1 1039 173 172 1062 Eyko 37 Sk. Eyko 36 Sk. Eyko 76 Sk. Eyko 105 Sk. Denizköy Çandarlı Y. Eyko 1 1004 EYKO 25 167 eyko 220 219 221 Çağdaşlar Sitesi Çağdaş İzmir Sitesi 168 Zambak Sk. Körfez Sitesi Kardeş Villaları Sitesi Karanfil Sk. Gül Sk. Eyko Kooperatifi Eyko 83 Eyko 8 Eyko 5 )
GAZİEMİR / İZMİR
27Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3196395
Zafer ( 804. Sk. Evka 7 Yolu Sk. 803. Sk. 802. Sk. 801. Sk. 800. Sk. )
Irmak ( 38/1 Sk. Gaziemir Yeni Mezarlığı )
KARABURUN / İZMİR
27Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3196229
Mordoğan ( 376 375 360 362 364 374 400 366 389 410 380 419 394 407 381 389. Sk. 395. Sk. DEREBOYU 402 383 432 424 427 )
KARŞIYAKA / İZMİR
27Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3195642
Cumhuriyet ( 6712/2. Sk. 6712/1. Sk. 6712. Sk. 6710/1. Sk. 6708/2. Sk. 6708/1. Sk. 6708. Sk. Park İçi Yolu 6714. Sk. 6713/2. Sk. 6713/1. Sk. 6713. Sk. 6712/5. Sk. 6712/4. Sk. 6712/3. Sk. )
Planlandı
27Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3195645
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet ( 6626. Sk. 6653. Sk. 6653/3. Sk. 6715. Sk. 6716. Sk. 6601. Sk. 6601/1. Sk. 6725. Sk. 6726. Sk. 6727. Sk. 6730. Sk. 6732. Sk. 7539. Sk. 6731. Sk. 6717. Sk. )
Örnekköy ( 7535/1. Sk. )
İnönü ( 6733. Sk. 6733/1. Sk. 6734. Sk. 6735. Sk. 6736. Sk. 6737. Sk. 6738. Sk. 6739. Sk. 6740. Sk. 6741. Sk. 6742. Sk. 6749. Sk. )
Planlandı
27Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3195646
KARŞIYAKA / İZMİR
İnönü ( 6741. Sk. 6735. Sk. 6737. Sk. 6740. Sk. 6740/1. Sk. 6742. Sk. 6742/1. Sk. 6742/2. Sk. 6743. Sk. 6743/1. Sk. 6744. Sk. 6745. Sk. 6745/1. Sk. 6745/2. Sk. 6746. Sk. 6747. Sk. )
Cumhuriyet ( 6718/1. Sk. 6732. Sk. )
Planlandı
27Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3195649
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet ( 6601/2. Sk. 6644. Sk. 6653. Sk. 6653/1. Sk. 6655. Sk. 6601/3. Sk. 6626. Sk. 6626/1. Sk. 6626/2. Sk. 6629. Sk. 6631. Sk. 6632. Sk. 6638. Sk. 6640. Sk. 6641. Sk. 6642. Sk. 6642/1. Sk. 6642/2. Sk. 6643. Sk. 6643/1. Sk. )
Örnekköy ( 6601. Sk. 7532. Sk. )
KİRAZ / İZMİR
27Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:30
Kesinti ID : 3196286
Ovacık
Planlandı
27Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 17:30
Kesinti ID : 3196294
KİRAZ / İZMİR
İğdeli
Olgunlar ( AVGAN Avgan Sk. )
Taşlıyatak ( DEMİRAYAKLAR )
Planlandı
27Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3196298
KİRAZ / İZMİR
Sırımlı ( DÜMBÜLDEK MAKUFLAR GÖÇMEN CINGILLAR Sırımlı )
Mersinlidere
Haliller
KONAK / İZMİR
27Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3195604
Millet ( 2559. Sk. 2547. Sk. 2544. Sk. 2543. Sk. 2542. Sk. 2541. Sk. Hızır Reis 2564. Sk. )
Murat ( 2477. Sk. 2476. Sk. 2475. Sk. 2472. Sk. 2480. Sk. 2479. Sk. 2478. Sk. 2482. Sk. 2493. Sk. 2494. Sk. 2475 2500. Sk. 2501. Sk. 2502. Sk. 2503. Sk. 2504. Sk. 2505. Sk. 2506. Sk. 2510. Sk. Adem Yavuz Cd. Hızır Reis Cd. 2474. Sk. 2473. Sk. 2471. Sk. 2470. Sk. 2469. Sk. 2468. Sk. 2464 2403. Sk. )
Planlandı
27Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3196189
KONAK / İZMİR
Yenişehir ( İşçiler Cd. 1241/9. Sk. 1241/7. Sk. 1241/6. Sk. 1240. Sk. 1212. Sk. )
Hilal ( İşçiler 1235. Sk. 1234. Sk. )
Planlandı
27Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3196193
KONAK / İZMİR
Hilal ( 1235. Sk. 1234. Sk. İşçiler )
Yenişehir ( 1212. Sk. 1240. Sk. 1241/6. Sk. 1241/7. Sk. 1241/9. Sk. İşçiler Cd. )
MENDERES / İZMİR
27Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3195659
Efemçukuru ( Efem Çukuru Köyü Yolu Efemçukuru Köyü İç Yolu EFEMÇUKURU )
MENEMEN / İZMİR
27Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3195840
Yıldırım ( 35. Sk. )
Fatih ( Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 5/6. Sk. 1/2. Sk. 1/1. Sk. LALE )
ÖDEMİŞ / İZMİR
27Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3196184
Birgi ( ARİF ÇELEBİ ÇÖREKBABA HACIOSMAN İRİMAĞZII ALLAME çay Şehit İsmail Tosun Cd. Şehit Gürol Madan Cd. İsabey Sk. İnönü Sk. İmamı Birgivi Sk. İmam Birgivi Sk. Üskesler Küme Evleri Sk. şehit gürol madan cad Çarşı 2. Sk. Çakırağa Sk. Yarbaşı Sk. Umurbey Cd. Ufuk Sk. Sekiz Evler Sitesi Saraçlar Sk. Park Sk. Okul Sk. Muhittin Efendi Sk. Meydanbaşı Sk. Menekşe Sk. Kızılmescit Sk. Kurtgazi Cd. DERVİŞAĞA Kenar Sk. Kazım Dirik Sk. Kaya Sk. Karaoğlu Sk. Hıdırbey Sk. Hacıguz Sk. Hacı Osman Sk. Hacı Abdullah Efendi Sk. Gedik Minare Sk. Fatih Mehmet Bey Cd. Dumlupınar Sk. Dere Sk. Demir Baba Cd. ULUSELVİ SK. Börekçi Sk. Birgi Yolu Belediye Sk. Behiç Galip Cd. Akmescit Sk. 2. Spor Sk. 18 Evler Sk. 18 Evler Sitesi İçi Yolu 1. Spor Sk. karataş İRİMAĞZI KÜME EVLER GAZİATATÜRK CAD sınne santral küme evler kuduzkırı mevkii BİRGİ İRİMAĞZI KÜME EVLER 18 evler sokak BEYZADE SOKAK TAŞPAZAR İMAMI BİRGİVİ SOKAK )
Bucak ( BUCAK MAH KARAYİĞT KÜME EVLER Bucak Köyü İç Yolu BUCAK karayiğit )
Cevizalan ( Cevizalanı Köyü İç Yolu )
Hacıhasan ( HACI HASAN ÇOBAN ÇEŞMESİ birgi deresi küme evleri )
Kemer ( KEMER PARNALI )
Beyazıtlar ( köy yolu sabuncuçayı )
Büyükavulcuk ( büyük avulcuk büyükavulcuk küme evler )
Gerçekli ( gerçekli yolıu topçukuyu küme evleri )
Kutlubeyler ( Kutlubeyler Köyü İç Yolu )
Üçkonak ( ÜÇKONAK zeytinucu üçkonak mah zeytinucu küme evler ZEYTİNUCU KÜME EVLER Üçkonak Köyü İç Yolu üçkonak küme evleri zeytinucu küme evler baklalık )
Küçükavulcuk
Zafer ( AHRANDI ALTI VE MEZARLIK )
Ocaklı ( Yenikent Küme Evler OCAKLI AHRANDI MEVKİİ KÜME EVLERİ Ahrandı Mesire Alanı Ahrandı Mezarlığı Yolu )
Yılanlı
Planlandı
27Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:15 - 15:15
Kesinti ID : 3196215
ÖDEMİŞ / İZMİR
Gereli ( Gereli Köyü İç Yolu GERELİ )
TİRE / İZMİR
27Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3194176
Karateke ( HACI MEHMET SK. 5sok. halil culhaoğlu egriazmak yolu İbrahim Öztürk KARATEKE-ATATÜRK CD. Karateke Köyü İç Yolu Işılay Saygın Cd. Halil Çulhaoğlu Sk. 6.sokak 6.Sokak TİRE YOLU KARATEKE-ATATÜRK Zihni Tutkaç Sk. SALİH SELİFE SALİH SELİFE SK. KARATEKE ZİHNİ TUTKAÇ SK. KARATEKE ATATÜRK NAZİLLİ KUYUSU NAZİLLİ KUYUSU SALİH SELİFE SK. )
Eskioba
Akkoyunlu ( AKKOYUNLU Eğercil Mevki Akkoyunlu Yolu Akkoyunlu Köyü İç Yolu çavdartepe kümeevleri çavdar tepe kümeevler AZMAKALTI Eğercili Küme Evler ara yol )
Turgutlu ( turgutlu mh dam içi yol YOL ALTI YOL ÜSTÜ Turgutlu Köyü İç Yolu yolaltı )
Mahmutlar ( CAMİ Mahmutlar Köyü İç Yolu Mahmutlar Köyü )
Planlandı
27Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3196220
TİRE / İZMİR
İbni Melek
URLA / İZMİR
27Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3195686
Barbaros ( 7004 7003 7000 7019 7009 7019. Sk. 7010 7005 7020 7015 7037 7007. Sk. 7001. Sk. 7008. Sk. 7011. Sk. 7013 Sk. )
Planlandı
27Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3196158
URLA / İZMİR
Kuşçular ( 8011 8009/2 8004 8009. Sk. 8009/1 8013. Sk. Ihlamur Sk. )
Sıra ( HERCAİ )
Naipli
İçmeler ( İzmir-Çeşme Otoyolu 1100. Sk. 1100/1 )
Camiatik
Planlandı
27Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3196161
URLA / İZMİR
Naipli ( İris İLKE MUSTAFA KEMAL PAŞA )
Camiatik ( Çakmak Sk. AHMET BESİM UYAL Yeşim Sk. Şiir Sk. DEFNE ERGUVAN )
Planlandı
27Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:00 - 17:00
Kesinti ID : 3196176
URLA / İZMİR
Gülbahçe ( 12068. Sk. 12066/2 12066/1. Sk. 12066. Sk. 12065. Sk. 12064. Sk. 12063. Sk. 12062. Sk. 12061. Sk. 12060. Sk. 12059. Sk. 12058 12057. Sk. 12056/1 Sk. 12056. Sk. 12055. Sk. 12054. Sk. 12053. Sk. 12052. Sk. 12051. Sk. 12050. Sk. 12049. Sk. 12048 12046. Sk. 12043. Sk. 12042. Sk. 12041. Sk. 12040. Sk. 12039. Sk. 12038. Sk. 12037. Sk. 12036. Sk. 12034. Sk. 12033. Sk. 12030. Sk. 12028. Sk. 12026/1. Sk. 12026. Sk. 12006/2. Sk. 12006/1. Sk. 12087/12 12112 12087/11 12032 12131 12035 12087/10 12106 12101 12094/1 12006 12047 12031 12111 12124 12042/2 12026 12088/1 12127 Sk. 12054 12053/1 12042/3 12074 12067 12100/1 12087/1 12087/3 12076/1 12044 12069/1 12083 12083/1 12126 12117 12091 12111/1 12042/1 12123 12125 12048/1 12088/2 12075/1 12076/5 12076/2 12076/3 12076/4 12076/6 Yeni Karaburun Yolu Site İç Yolu Gül Bahçe Cd. 12116 12115. Sk. 12114. Sk. 12113 Sk. 12111. Sk. 12110/1 12110 12109. Sk. 12108. Sk. 12107. Sk. 12105. Sk. 12104. Sk. 12103. Sk. 12102. Sk. 12100 12099. Sk. 12098. Sk. 12097 12096/3 Sk. 12096/1. Sk. 12096. Sk. 12095. Sk. 12094 12092 12091. Sk. 12091 Sk. 12090. Sk. 12089. Sk. 12088. Sk. 12087/4 Sk. 12087 12086. Sk. 12085. Sk. 12084. Sk. 12082. Sk. 12081. Sk. 12080/1. Sk. 12080. Sk. 12079. Sk. 12078. Sk. 12077. Sk. 12076 12075. Sk. 12073/1 Sk. 12073 12072. Sk. 12071. Sk. 12070. Sk. 12069 12069 Sk. )