Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası kutlama programı kapsamında "Gençlerle El Ele Gönül Gönüle" projesi hayata geçirildi. Köyceğiz Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen ev ziyaretleri, gençlerle ve aileleriyle tanışmayı amaçladı.

Çeşitli dergiler hediye edildi

Ziyaretler, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) doğum haftasında onu anma, anlama ve ziyaretleşme sünnetini yaşatma amacı taşırken, Gençlik Koordinatörleri Vaiz Emine Okulu ve Vaiz Rauf Evleksiz, gençlere "Sahabe Hayatları" ve "Diyanet Ailem" dergilerini takdim etti.

Samimi bir atmosferde geçen ziyaretler, gençler ve aileleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak, gençlerin din ve kültürle daha yakından buluşmasının gerekliliğini dile getirdiler.