Gaziemir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl 27’ncisini düzenleyeceği Ulusal Çocuk Şenliği’ni 19-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirecek. Etkinliklerde halk dansları gösterileri, çocuk müzikalleri, animasyonlar ve konserler yer alacak.

Her gün ayrı mahallede etkinlik

Şenlik kapsamında 19-22 Nisan tarihleri arasında ilçenin farklı mahallelerinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Müzikal gösterilerde Pijamaskeliler, Limon ile Zeytin, Paw Petrol, Aslan, Maşa ile Koca Ayı gibi sevilen karakterler sahne alacak.

Etkinlik takvimi:

19 Nisan Cumartesi: Kocatepe Zafer Parkı (Dokuz Eylül Mahallesi)

20 Nisan Pazar: Sarnıç Cumhuriyet Meydanı

21 Nisan Pazartesi: Şehit Mithat Karabağ Parkı (Emrez Mahallesi)

22 Nisan Salı: Büyükşehir Parkı (Beyazevler Mahallesi)

Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun minik ve yıldızlar grubu da şenliğe renk katacak.

Festival Alanı’nda 23 Nisan kutlamaları

23 Nisan Çarşamba günü kutlamalar Gaziemir Festival Alanı’nda devam edecek. Etkinlikler saat 13.00’te başlayacak. Programda Maşa ile Koca Ayı Müzikali, Kar Dansı Bale Gösterisi, AheNKA Çocuk Bandosu, İZELMAN Çocuk Etkinlik Merkezi gösterisi, Mutluluk Ormanı tiyatrosu ve halk dansları gösterileri yer alacak.

Alanda kurulacak Survivor Parkuru ve şişme oyun grupları çocuklara eğlenceli saatler yaşatacak. Ayrıca çocuklar için Giysi, Oyuncak, Kitap İkinci El Pazarı (GOKİP) da kurulacak.

Gökçe konseriyle bayram coşkusu zirvede

Şenliğin finali 23 Nisan akşamı kortej yürüyüşü ve konserle taçlanacak.

Saat 19.30: Belediye Hizmet Binası önünden başlayacak kortej yürüyüşü

Güzergâh: Türkan Saylan Caddesi’nden Festival Alanı’na

Kortej: Büyük Atatürk posteri, Türk bayrakları, marşlar ve bando eşliğinde

Saat 20.30: Sevilen sanatçı Gökçe konseri

Başkan Işık: “Tüm halkımızı coşkuya ortak olmaya bekliyoruz”

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, şenliğe dair yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramı, 5 gün sürecek şenlikle kutlayacağız. Her mahallede düzenleyeceğimiz etkinliklerle çocuklarımız bayramın coşkusunu yaşayacak. Ay yıldızlı bayraklarımızla yürüyerek ilçemizi gelincik tarlasına çevireceğiz. Gökçe konseriyle bayram sevincini birlikte taçlandıracağız. Tüm yurttaşlarımızı bu coşkuya davet ediyorum.”