Çiğli Belediyesi tarafından çocukların doğayla bağlarını güçlendirmek, ekip ruhu ve sorumluluk bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen ücretsiz İzci Eğitimi Programı’nda teorik eğitim aşaması başarıyla tamamlandı.

Katılımcı çocuklara yön bulma, temel kampçılık bilgisi, liderlik ve iş birliği gibi konularda eğitimler verildi. Programın ikinci aşamasında çocuklar, öğrendiklerini doğada uygulama fırsatı bulacak.

Doğada uygulamalı eğitim 20 Nisan’da başlıyor

İzci Eğitimi Programı’nın uygulamalı bölümü, 20 Nisan Pazar günü Yamanlar Gençlik Merkezi’nde başlayacak. Çocuklar bu eğitimlerde izcilik ruhunu doğanın kalbinde yaşayacak, çeşitli parkurlarda becerilerini geliştirecek.

Doğa yürüyüşleri, yön bulma etkinlikleri, grup çalışmaları ve doğada yaşam becerileri gibi aktivitelerle dolu bir gün geçirecek olan çocukların özgüven kazanması ve takım ruhunun gelişmesi hedefleniyor.

Başkan Yıldız: “Geleceğimizi doğayla büyütüyoruz”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, programla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İzci Eğitimi Programı’nı hayata geçirirken amacımız; doğaya saygılı, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmekti. Bugün çocuklarımızın bu değerleri içselleştirdiğini görmek bizi mutlu ediyor. Uygulamalı eğitimlerde çocuklarımız hem bilgilerini pekiştirecek hem de unutulmaz bir deneyim yaşayacak. Çiğli Belediyesi olarak çocuklarımızın gelişimini destekleyen projelere devam edeceğiz.”