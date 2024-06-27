İzmir'de 27 Haziran'da 17 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeni ( GÜZELHİSAR 622 Nene Hatun Cd. Ramazan Sk. Samurlu Cd. Yavuz Sk. 661. Sk. 662. Sk. 664. Sk. 667. Sk. Çağatay Sk. ÇAĞATAY 972 982 813 658/1. Sk. 659. Sk. 818. Sk. 819. Sk. 820. Sk. 821. Sk. 638. Sk. 636. Sk. 635. Sk. 633. Sk. 632. Sk. 631. Sk. 629. Sk. 626. Sk. 625. Sk. 624. Sk. 585. Sk. 572. Sk. 569. Sk. 567. Sk. 565. Sk. 557. Sk. 1007. Sk. 628/1 641 814 822. Sk. 823. Sk. 824. Sk. 833. Sk. 981. Sk. ABDİ İPEKÇİ )
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fırınlı
Elifli ( ELİFLİ )
Çamlıbel ( Çamlıbel Köyü Ortaca Köy Yolu )
Kızılcaağaç ( Kızılcaağaç Köyü İç Yolu Kızılcaağaç Yolu )
Atatürk ( ARMAĞAN )
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Elifli ( Çayır Mevkii Sk. Çayır Mevkii Sk. Beylik Kümesi Sk. Beylik Kümesi Sk. )
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Elifli
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çay ( 2135. Sk. 2103. Sk. 2102. Sk. 2102. Sk. 2092. Sk. 2092. Sk. 1643/30. Sk. 1643/30. Sk. 2111. Sk. 2111. Sk. 2109. Sk. 2133. Sk. 2103. Sk. 2104. Sk. 2104. Sk. 2106. Sk. 2106. Sk. 2133. Sk. 2110. Sk. 2110. Sk. 2109. Sk. 2135. Sk. Şehit Hakan Uysal Cd. Şehit Hakan Uysal Cd. 2137. Sk. 2137. Sk. 2136. Sk. 2136. Sk. )
BERGAMA / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Doğancı
BEYDAĞ / İZMİR
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kurudere ( İÇMECE kurudere iç yol )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 9:00 - 9:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kurudere ( Doğa Kartal Kurudere Cd. Doğa Sk. )
Sarnıçköy ( Filiz Sarnıç Cd. )
Beşyol ( BEŞYOL YAMAÇ Badem Beşyol Beşyol Cd. Burçak Sk. Sarnıç Cd. Yamaç Sk. Çelik Çelik Sk. )
Karaçam
Saat : 17:00 - 17:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sarnıçköy ( Sarnıç Cd. Filiz )
Kurudere ( Kurudere Cd. Kartal Doğa Doğa Sk. )
Karaçam
Beşyol ( Çelik Sk. Çelik Yamaç Sk. Sarnıç Cd. Burçak Sk. Beşyol Cd. Beşyol Badem YAMAÇ BEŞYOL )
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kurudere ( Doğa Sk. Kartal Doğa Kurudere Cd. )
Sarnıçköy ( Sarnıç Cd. Filiz )
Beşyol
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Belenbaşı ( 3007. Sk. )
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
29 Ekim ( 2253. Sk. 2255/1. Sk. 2256. Sk. 2256/1. Sk. ARAZİ İÇİ Atatürk Cd. Ortatatepe Sk. ŞEHİT ER ARİF SERÇE 2206 2255 2254 2140. Sk. 2000. Sk. 2141. Sk. 2202. Sk. 2205. Sk. 2208. Sk. 2209. Sk. )
Kaynaklar Merkez ( 2000. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 10:30 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Germiyan
Saat : 11:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çiftlik
ÇİĞLİ / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Maltepe ( 6840/1. Sk. 6840. Sk. )
Ahmet Taner Kışlalı ( 6831. Sk. 6840. Sk. 6841. Sk. 6842. Sk. 8114/1. Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Şirintepe ( 8128. Sk. 8153. Sk. 8154. Sk. 8155. Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Şirintepe ( 8156. Sk. 8155. Sk. 8132. Sk. 8131. Sk. 8128. Sk. )
FOÇA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazım Dirik ( 1/1. Sk. 3. Sk. 401. Sk. 405. Sk. 408. Sk. Foça İzmir Karayolu Cd. 1/2. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İsmetpaşa ( 281. Sk. 328. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahçelievler ( 509/12. Sk. Ali Rıza Avni Blv. 509/1. Sk. 509. Sk. )
Bahar ( Saim Çıkrıkçı Cd. 2906. Sk. 2904/1. Sk. )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 1:00 - 3:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İstiklal ( PAPATYA 2.GÜL KÖPRÜBAŞI CAD. Maden KÖPRÜBAŞI 4.GÜNEŞ Çolak İbrahım Caddesi ÇOLAK İBRAHİM Yunus Emre Yenigün Talatpaşa Sok )
Yeni ( NENE HATUN 2 Yeşil Sk. ŞEHİT KUBİLAY 1 Sk. 1. Bahar 1.Yeşillik Sk. 11 1166200 19 2.Bahar 3.BAHAR 3.Mesir Sk. 4.Bahar 5.Bahar Sk. 6 6. Sk. 8 8.Bahar GEÇİT Kırköy Sk. Mehmet Niğde Park Sk. MENDERES TURGUT REİS MESİR MESİR 2.MESİR 2.MESİR MENDERES )
Ceritler ( Çolak İbrahim Cad. )
Hisar ( KOCAHİSAR )
KONAK / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kültür ( İtalya Sk. Zuhal Yorgancıoğlu Sk. Plevne Blv. Meksika Sk. Şevket Özçelik Sk. 1382 )
Saat : 12:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( 1440. Sk. 1456. Sk. 1488. Sk. Talatpaşa Blv. )
Kültür ( BREZİLYA Meksika Sk. Plevne Blv. Talatpaşa Blv. 1388. Sk. Şevket Özçelik Sk. )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Villakent ( Park İçi Yolu 1154 Şahin Cd. 1130 1117 1143 5205 1135 5213 Atmaca 1139 Sk. 5111 1139/1 1144 1121 1139. Sk. 1152. Sk. 1154. Sk. 5102. Sk. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kızılcaavlu ( Beydağ Ödemiş Yolu )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Üç Eylül ( Yali Sk. Nur Sk. Köprü Sk. Gökçen Efe Cd. 3. Köprüs Sk. Mutlu Sk. 2035. Sk. 2. Nur Sk. 2. Köprü Sk. Şen Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Üç Eylül ( Yali Sk. Yali Sk. Mevlana Cd. Mevlana Cd. Işıklı Sk. Işıklı Sk. Hızır Reis Sk. EKMEKÇİ EKMEKÇİ Emniyet Sk. Emniyet Sk. Hızır Reis Sk. )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Düzce ( Torlak Küme Evler Torlak Mevkii )
URLA / İZMİR
Saat : 10:30 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Barbaros ( 7013 Sk. 7011. Sk. 7008. Sk. 7001. Sk. 7027 7004 7003 BARBAROS 7037 7015 7020 7021/1 7010 7000 7022 7030 )
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kadıovacık ( 9501 ESKİ ÇINAR LEYLAK 9507/1 9500 HURMA 9507 7032 ŞEBBOY KEMAL TUĞRUL Tepe Sk. Vatan Sk. Çakıroğlu Sk. LEYLAK )
Barbaros ( 7030 7042 7031/1 Sk. 7030/2 7039 )
Birgi