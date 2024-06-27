İzmir'de 27 Haziran'da 17 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

ALİAĞA / İZMİR

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeni ( GÜZELHİSAR 622 Nene Hatun Cd. Ramazan Sk. Samurlu Cd. Yavuz Sk. 661. Sk. 662. Sk. 664. Sk. 667. Sk. Çağatay Sk. ÇAĞATAY 972 982 813 658/1. Sk. 659. Sk. 818. Sk. 819. Sk. 820. Sk. 821. Sk. 638. Sk. 636. Sk. 635. Sk. 633. Sk. 632. Sk. 631. Sk. 629. Sk. 626. Sk. 625. Sk. 624. Sk. 585. Sk. 572. Sk. 569. Sk. 567. Sk. 565. Sk. 557. Sk. 1007. Sk. 628/1 641 814 822. Sk. 823. Sk. 824. Sk. 833. Sk. 981. Sk. ABDİ İPEKÇİ )

BAYINDIR / İZMİR

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Fırınlı

Elifli ( ELİFLİ )

Çamlıbel ( Çamlıbel Köyü Ortaca Köy Yolu )

Kızılcaağaç ( Kızılcaağaç Köyü İç Yolu Kızılcaağaç Yolu )

Atatürk ( ARMAĞAN )

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Elifli ( Çayır Mevkii Sk. Çayır Mevkii Sk. Beylik Kümesi Sk. Beylik Kümesi Sk. )

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Elifli

BAYRAKLI / İZMİR

Saat : 13:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çay ( 2135. Sk. 2103. Sk. 2102. Sk. 2102. Sk. 2092. Sk. 2092. Sk. 1643/30. Sk. 1643/30. Sk. 2111. Sk. 2111. Sk. 2109. Sk. 2133. Sk. 2103. Sk. 2104. Sk. 2104. Sk. 2106. Sk. 2106. Sk. 2133. Sk. 2110. Sk. 2110. Sk. 2109. Sk. 2135. Sk. Şehit Hakan Uysal Cd. Şehit Hakan Uysal Cd. 2137. Sk. 2137. Sk. 2136. Sk. 2136. Sk. )

BERGAMA / İZMİR

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Doğancı

BEYDAĞ / İZMİR

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kurudere ( İÇMECE kurudere iç yol )

BORNOVA / İZMİR

Saat : 9:00 - 9:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kurudere ( Doğa Kartal Kurudere Cd. Doğa Sk. )

Sarnıçköy ( Filiz Sarnıç Cd. )

Beşyol ( BEŞYOL YAMAÇ Badem Beşyol Beşyol Cd. Burçak Sk. Sarnıç Cd. Yamaç Sk. Çelik Çelik Sk. )

Karaçam

Saat : 17:00 - 17:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sarnıçköy ( Sarnıç Cd. Filiz )

Kurudere ( Kurudere Cd. Kartal Doğa Doğa Sk. )

Karaçam

Beşyol ( Çelik Sk. Çelik Yamaç Sk. Sarnıç Cd. Burçak Sk. Beşyol Cd. Beşyol Badem YAMAÇ BEŞYOL )

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kurudere ( Doğa Sk. Kartal Doğa Kurudere Cd. )

Sarnıçköy ( Sarnıç Cd. Filiz )

Beşyol

BUCA / İZMİR

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Belenbaşı ( 3007. Sk. )

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

29 Ekim ( 2253. Sk. 2255/1. Sk. 2256. Sk. 2256/1. Sk. ARAZİ İÇİ Atatürk Cd. Ortatatepe Sk. ŞEHİT ER ARİF SERÇE 2206 2255 2254 2140. Sk. 2000. Sk. 2141. Sk. 2202. Sk. 2205. Sk. 2208. Sk. 2209. Sk. )

Kaynaklar Merkez ( 2000. Sk. )

ÇEŞME / İZMİR

Saat : 10:30 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Germiyan

Saat : 11:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çiftlik

ÇİĞLİ / İZMİR

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Maltepe ( 6840/1. Sk. 6840. Sk. )

Ahmet Taner Kışlalı ( 6831. Sk. 6840. Sk. 6841. Sk. 6842. Sk. 8114/1. Sk. )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şirintepe ( 8128. Sk. 8153. Sk. 8154. Sk. 8155. Sk. )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şirintepe ( 8156. Sk. 8155. Sk. 8132. Sk. 8131. Sk. 8128. Sk. )

FOÇA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kazım Dirik ( 1/1. Sk. 3. Sk. 401. Sk. 405. Sk. 408. Sk. Foça İzmir Karayolu Cd. 1/2. Sk. )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İsmetpaşa ( 281. Sk. 328. Sk. )

KARABAĞLAR / İZMİR

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bahçelievler ( 509/12. Sk. Ali Rıza Avni Blv. 509/1. Sk. 509. Sk. )

Bahar ( Saim Çıkrıkçı Cd. 2906. Sk. 2904/1. Sk. )

KİRAZ / İZMİR

Saat : 1:00 - 3:00

Durum : Planlandı

CHP Konak Kadın Kolları'nda devir teslim töreni CHP Konak Kadın Kolları'nda devir teslim töreni

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İstiklal ( PAPATYA 2.GÜL KÖPRÜBAŞI CAD. Maden KÖPRÜBAŞI 4.GÜNEŞ Çolak İbrahım Caddesi ÇOLAK İBRAHİM Yunus Emre Yenigün Talatpaşa Sok )

Yeni ( NENE HATUN 2 Yeşil Sk. ŞEHİT KUBİLAY 1 Sk. 1. Bahar 1.Yeşillik Sk. 11 1166200 19 2.Bahar 3.BAHAR 3.Mesir Sk. 4.Bahar 5.Bahar Sk. 6 6. Sk. 8 8.Bahar GEÇİT Kırköy Sk. Mehmet Niğde Park Sk. MENDERES TURGUT REİS MESİR MESİR 2.MESİR 2.MESİR MENDERES )

Ceritler ( Çolak İbrahim Cad. )

Hisar ( KOCAHİSAR )

KONAK / İZMİR

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kültür ( İtalya Sk. Zuhal Yorgancıoğlu Sk. Plevne Blv. Meksika Sk. Şevket Özçelik Sk. 1382 )

Saat : 12:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alsancak ( 1440. Sk. 1456. Sk. 1488. Sk. Talatpaşa Blv. )

Kültür ( BREZİLYA Meksika Sk. Plevne Blv. Talatpaşa Blv. 1388. Sk. Şevket Özçelik Sk. )

MENEMEN / İZMİR

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Villakent ( Park İçi Yolu 1154 Şahin Cd. 1130 1117 1143 5205 1135 5213 Atmaca 1139 Sk. 5111 1139/1 1144 1121 1139. Sk. 1152. Sk. 1154. Sk. 5102. Sk. )

ÖDEMİŞ / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kızılcaavlu ( Beydağ Ödemiş Yolu )

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Üç Eylül ( Yali Sk. Nur Sk. Köprü Sk. Gökçen Efe Cd. 3. Köprüs Sk. Mutlu Sk. 2035. Sk. 2. Nur Sk. 2. Köprü Sk. Şen Sk. )

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Üç Eylül ( Yali Sk. Yali Sk. Mevlana Cd. Mevlana Cd. Işıklı Sk. Işıklı Sk. Hızır Reis Sk. EKMEKÇİ EKMEKÇİ Emniyet Sk. Emniyet Sk. Hızır Reis Sk. )

SEFERİHİSAR / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Düzce ( Torlak Küme Evler Torlak Mevkii )

URLA / İZMİR

Saat : 10:30 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Barbaros ( 7013 Sk. 7011. Sk. 7008. Sk. 7001. Sk. 7027 7004 7003 BARBAROS 7037 7015 7020 7021/1 7010 7000 7022 7030 )

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kadıovacık ( 9501 ESKİ ÇINAR LEYLAK 9507/1 9500 HURMA 9507 7032 ŞEBBOY KEMAL TUĞRUL Tepe Sk. Vatan Sk. Çakıroğlu Sk. LEYLAK )

Barbaros ( 7030 7042 7031/1 Sk. 7030/2 7039 )

Birgi

Editör: Engin Keskin