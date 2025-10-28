Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Bursa’da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. İşte Bursa Valiliği’nden gelen son açıklama ve detaylar…

Bursa’da yarın okullar tatil mi?

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, Bursa, İzmir, Çanakkale ve çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi.

Akşam saatlerinde yaşanan deprem vatandaşlarda panik yarattı.

Depremin ardından “Bursa’da okullar yarın tatil mi?” sorusu sosyal medyada gündem oldu.

Bursa Valiliği’nden açıklama geldi mi?

Bursa Valiliği, deprem sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün saat 22.48’de Balıkesir Sındırgı’da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, deprem ilimizde de hissedilmiştir.

Şu an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bildirilmemiştir.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”

Valilik açıklamasında eğitime ara verildiğine dair herhangi bir bilgi yer almadı.

Bu nedenle 28 Ekim 2025 Salı günü itibarıyla Bursa’da okulların açık olması bekleniyor.

Balıkesir’de okullar tatil edildi

Depremin merkez üssü olan Balıkesir Sındırgı’da, Valilik tarafından 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Yapılan açıklamada, “Deprem sonrası saha incelemeleri sürmektedir. Önlem olarak 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Ancak Bursa için şu ana kadar bir tatil kararı açıklanmadı.

AFAD ve Bursa Valiliği ekipleri, olası risklerin belirlenmesi için saha çalışmalarına devam ediyor.

Uzmanlar uyardı: Artçılara dikkat!

Uzmanlar, Sındırgı merkezli depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların devam edebileceğini belirtiyor.

Vatandaşların, hasarlı binalardan uzak durması ve resmi açıklamaları takip etmesi tavsiye ediliyor.

AFAD ekipleri ise bölge genelinde tarama faaliyetlerini sürdürüyor.