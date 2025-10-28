AFAD verilerine göre saat 22.48’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Balıkesir merkezli deprem çevre illerde de hissedildi

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22.48’de 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5,99 kilometre olarak ölçülürken, sarsıntı Marmara ve Ege bölgelerinde geniş bir alanda hissedildi.

İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Kocaeli gibi illerde vatandaşlar binaları terk ederek sokaklara çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), resmi hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22.48’de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.”

Depremin ardından bölgede 4,2, 4,0 ve 3,9 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: “Tüm ekipler sahada”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”

Bakan Yerlikaya ayrıca, saha taramalarının sürdüğünü ve şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini aktardı.

Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Balıkesir başta olmak üzere çevre illerde de birçok vatandaş deprem korkusuyla açık alanlara çıktı.

Özellikle Bursa, İzmir ve Çanakkale’de parklarda ve araçlarında bekleyen vatandaşlar görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, deprem anının güvenlik kameralarına da yansıdığı görüldü.