Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim 2025 Salı günü, Borsa İstanbul yarım gün işlem görecek. İşte borsanın açılış, kapanış ve takas saatlerine ilişkin detaylar...

28 Ekim borsa kaça kadar açık?

Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim 2025 Salı günü, Borsa İstanbul (BIST) yarım gün işlem görecek.

Normal günlerde saat 09.40’ta başlayan açılış seansı, bugün de aynı şekilde yapılacak.

Sürekli müzayede işlemleri 10.00’da başlayacak ve 12.30’da sona erecek.

12.30 ile 12.40 saatleri arasında kapanış seansı ve emir toplama süreci tamamlanacak.

Borsa İstanbul, 12.40 itibarıyla tamamen kapanacak.

Öğle sonrasında borsada işlem yapılmayacak. Emir toplama, alım-satım ve yeni işlem açma ekranları kapalı olacak.

29 Ekim’de borsa kapalı mı?

29 Ekim 2025 Çarşamba günü, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul tamamen kapalı olacak.

Sadece pay piyasası değil, borsaya bağlı tüm alt piyasalar da işlem yapmayacak.

Ayrıca kamu kurumları, bankalar ve finans kuruluşları da bu tarihte faaliyet göstermeyecek.

Ulusal bayram günlerinde finansal işlemler durdurulduğu için, tüm emirler 30 Ekim Perşembe gününe ertelenecek.

28 Ekim borsada takas ne zaman gerçekleşecek?

Tatil haftasında yapılan işlemlerin takas tarihleri de özel olarak düzenlendi:

24 Ekim 2025 Cuma günü yapılan işlemlerin takası: 30 Ekim 2025 Perşembe

27 Ekim Pazartesi ve 28 Ekim Salı günü yapılan işlemlerin takası: 31 Ekim 2025 Cuma

Bu düzenleme nedeniyle satış yapan yatırımcıların hesaplarına paraları normalden iki gün geç geçecek.

Tatil süresince bankalar ve takas kurumları işlem yapmayacağı için yatırımcıların planlarını buna göre yapması gerekiyor.

Finans analistleri, yarım gün işlem yapılacak günlerde piyasalarda düşük hacimli hareketler görülebileceğine dikkat çekiyor.

Bu nedenle yüksek volatilite veya düşük likidite kaynaklı dalgalanmalara karşı temkinli olunması öneriliyor.