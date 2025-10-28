Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre 4 ila 5 binanın yıkıldığı, ancak can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

Sındırgı depreminde 4-5 bina yıkıldı, can kaybı yok

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22.48’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, Marmara ve Ege bölgesinde geniş bir alanda hissedildi.

AFAD verilerine göre deprem yerin 5,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin ardından bölgede 4,2 büyüklüğünde iki artçı deprem daha meydana geldi.

İlk bilgilere göre 4 ila 5 bina yıkıldı, ancak bu yapıların daha önceki depremlerde hasar aldığı ve boşaltılmış durumda oldukları öğrenildi.

Bakan Yerlikaya: “Can kaybı yok, iki yaralı var”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

“2 yıkılan bina var. Bir tane de 2 katlı dükkan yıkıldı. Bunlar daha önceki depremlerde hasar almış, içi boş binalar. Jandarmamız birinci tur taramayı bitirdi, köylerde yıkılan yer yok. Şu ana kadar yapılan taramalara göre can kaybı yok. Yaralanmayla ilgili iki müracaat var; bunlar panikle balkondan atlama sonucu yaşanan vakalar.”

Yerlikaya, karayoluyla deprem bölgesine gittiğini ve ekiplerin bölgede tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü de aktardı.

Başkan Sak: “Bazı yıkılan binalar var”

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, depremin ardından yaptığı açıklamada, ilçede bazı binaların yıkıldığını ve ekiplerin arama-tarama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Yıkılan yapıların çoğunun önceden hasar almış ve boşaltılmış binalar arasında olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: