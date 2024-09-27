İzmir'de 28 Eylül Cumartesi günü 16 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYINDIR / İZMİR
28Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3196439
Havuzbaşı
Mektep
Çırpı Cami
İbrahimçavuş
BERGAMA / İZMİR
28Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3196759
Pireveliler ( Pireveliler Köyü İç Yolu )
BORNOVA / İZMİR
28Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3196763
Meriç ( 5745. Sk. )
Planlandı
28Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17:00 - 19:00
Kesinti ID : 3196766
BORNOVA / İZMİR
Evka 3 ( 129/18. Sk. 129/22. Sk. 129/23. Sk. 129/25. Sk. 129/26. Sk. 129. Sk. 129/14. Sk. 129/16. Sk. )
BUCA / İZMİR
28Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3196739
Dicle ( 867. Sk. 367. Sk. 869. Sk. 869/2. Sk. 869/3. Sk. 869/4. Sk. 874. Sk. 874/1. Sk. 876. Sk. 878. Sk. )
Barış ( 361. Sk. 361/1. Sk. 361/2. Sk. 361/4. Sk. 869/1. Sk. İstiklal Cd. )
Ufuk ( 1010. Sk. 1012. Sk. 869/5. Sk. 872. Sk. )
Planlandı
28Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3196744
BUCA / İZMİR
Şirinkapı ( 1060/2. Sk. Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd. 1058/16. Sk. 1058/17. Sk. 1058/18. Sk. 1058/19. Sk. 1058/1. Sk. 1058/10. Sk. 1058/11. Sk. 1058/12. Sk. 1058/13. Sk. 1058/14. Sk. 1058/15. Sk. 1058/2. Sk. 1058/20. Sk. 1058/21. Sk. 1058/22. Sk. 1058/3. Sk. 1058/4. Sk. 1058/5. Sk. 1058/6. Sk. 1058/7. Sk. 1058/8. Sk. 1058/9. Sk. 1060. Sk. 1060/1. Sk. )
Planlandı
28Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 12:15
Kesinti ID : 3196960
BUCA / İZMİR
Dicle ( 869/4. Sk. 869/2. Sk. 869/1. Sk. 869. Sk. 867. Sk. 367. Sk. 361/1. Sk. 361. Sk. 878. Sk. 876. Sk. 874/1. Sk. 874. Sk. 869/3. Sk. )
Barış ( İstiklal Cd. 361/4. Sk. 361/3. Sk. 361/2. Sk. 353. Sk. 152/3. Sk. 152/2. Sk. 152. Sk. )
Yaylacık ( Yavuz Sultan Selim Cd. Gazi Osman Paşa Cd. )
Ufuk ( İstiklal Seyfi Demirsoy Cd. Gazi Osman Paşa 872. Sk. 869/5. Sk. 1023. Sk. 1012. Sk. 1011. Sk. 1010. Sk. 1009/1. Sk. 1009. Sk. )
Şirinkapı ( 1036/1 1058/7. Sk. 1046. Sk. 1044. Sk. 1042. Sk. 1040/1. Sk. 1040. Sk. 1038. Sk. 1036/1 sk 1033. Sk. )
Menderes ( 375. Sk. 371. Sk. 369. Sk. 355. Sk. )
Planlandı
28Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 13:15
Kesinti ID : 3196961
BUCA / İZMİR
Şirinkapı ( 1058/18. Sk. 1056. Sk. 1057. Sk. 1058/1. Sk. 1058/10. Sk. 1058/11. Sk. 1058/12. Sk. 1058/13. Sk. 1058/14. Sk. 1058/15. Sk. 1058/16. Sk. 1058/17. Sk. 1058/19. Sk. Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd. Yavuz Sultan Selim Cd. 1060/2. Sk. 1060/1. Sk. 1060. Sk. 1059. Sk. 1058/9. Sk. 1058/8. Sk. 1058/7. Sk. 1058/6. Sk. 1058/5. Sk. 1058/4. Sk. 1058/3. Sk. 1058/22. Sk. 1058/21. Sk. 1058/20. Sk. 1058/2. Sk. 1054. Sk. )
Gaziler ( 1055. Sk. 1080/2. Sk. )
Aydoğdu ( Yahya Kemal Beyatlı Cd. )
İzkent
DİKİLİ / İZMİR
28Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3193435
Çandarlı ( BİMEYKO 30 BİMEYKO 26 BİMEYKO 16 Bimeyko 8 Sk. Martı Sk. Bimeyko30 Bimeyko Sitesi Bimeyko 8 Bimeyko 6 Bimeyko 46 Bimeyko 37 Bimeyko 30 BİMEYKO 28 Bimeyko 27 Bimeyko 26 Bimeyko 23 Bimeyko 21 Bimeyko 20 Bimeyko 18 Bimeyko 16 Bimeyko 14 Bimeyko 12 Bimeyko 10 BİMEYKO 43 BİMEYKO 37 Bimeyko Sk. Bimeyko 30 Sk. Bimeyko 24 Sk. Bimeyko 16 Sk. )
Denizköy ( Esyer Sitesi )
FOÇA / İZMİR
28Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3196800
Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜME EVLERİ KIVILCIM KEMAL ANADOL KOZBEYLI KUME EVLER Kozbeyli Küme evleri Kozbeyli Küme Evler KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ )
Planlandı
28Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3196805
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜME EVLERİ Kozbeyli Küme Evler Kozbeyli Küme Evleri )
KARABAĞLAR / İZMİR
28Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3196203
Özgür ( 3921/2. Sk. 3943. Sk. 3942. Sk. 3928. Sk. 3921/1. Sk. )
Yüzbaşı Şerafettin ( 3939. Sk. 3932. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
28Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3196728
Merkez ( Gökçe Deniz Sitesi Sk. Poyraz 1012 Özlerkent Sahil Sitesi Sk. 1236 1240 1241 1246 1239 )
KİRAZ / İZMİR
28Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 17:30
Kesinti ID : 3196828
Olgunlar ( AVGAN Avgan Sk. )
Taşlıyatak ( DEMİRAYAKLAR )
İğdeli
Planlandı
28Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3196830
KİRAZ / İZMİR
Ovacık ( OVACIK Akalan AKALAN ELMADERESİ )
Uzunköy
Planlandı
28Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:45 - 15:30
Kesinti ID : 3196840
KİRAZ / İZMİR
Sırımlı ( DÜMBÜLDEK Sırımlı GÖÇMEN CINGILLAR )
Haliller ( MAKUFLAR )
Mersinlidere
KONAK / İZMİR
28Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3196764
1. Kadriye ( 701. Sk. 733. Sk. 734. Sk. 738. Sk. 694/1. Sk. 694. Sk. 693. Sk. 692. Sk. 695. Sk. 696. Sk. 698/2. Sk. )
2. Kadriye ( 628. Sk. 690. Sk. 690/1. Sk. )
MENDERES / İZMİR
28Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3196668
Karakuyu
MENEMEN / İZMİR
28Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3191183
Mermerli ( Şehit Aycan Aksoy Cd. Mithatpaşa Cd. ZİYA GÖKALP Cengiz Topel Cd. Cengiz Topel Gç. )
Kasımpaşa ( Atatürk Cd. ATATÜRK Sakızlı Sk. )
Planlandı
28Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3196390
MENEMEN / İZMİR
Çavuş ( 200. Sk. 205. Sk. 204. Sk. 203. Sk. 202. Sk. 201. Sk. 218 Sk. Çavuş Cd. 216. Sk. 214. Sk. 212. Sk. 210. Sk. 209. Sk. 208. Sk. 207. Sk. 206. Sk. )
Buruncuk ( 406. Sk. Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. Çanakkale Asfaltı 400. Sk. 402. Sk. 403. Sk. 404. Sk. 405. Sk. Buruncuk Kalesi Mevki Buruncuk Cd. 413. Sk. 412/1. Sk. 412. Sk. 407. Sk. )
Yıldırım ( 35/5 35/6 )
Musabey ( ÇAVUŞ YOLU )
Kesik
ÖDEMİŞ / İZMİR
28Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3196758
Kurucuova
TİRE / İZMİR
28Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3196222
Işıklı
Çiniyeri
Planlandı
28Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3196341
TİRE / İZMİR
Yamandere ( NİYAZİ BOZKURT Yamandere Köyü İç Yolu Yamandere Yolu )
Büyükkemerdere ( buyukkemerdere büyükkemerdere ara yol Büyükkemerdere Yolu Büyükkemerdere Köyü İç Yolu )
Boynuyoğun
Dallık ( Dallık Köyü İç Yolu Dallık Yolu sogulcaksu kume evleri )
Çeriközü
Dibekçi ( yamandere dıbekcı yolu )
Küçükkemerdere ( Küçükkemerdere Köyü Küçükkemerdere Köyü İç Yolu küçükkemerdere atatürk KÜÇÜKKEMERDERE DERE )
TORBALI / İZMİR
28Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3196439
Kırbaş
Arslanlar
Planlandı
28Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3196668
TORBALI / İZMİR
Pancar ( SEDAT YILMAZ Selanik Sk. Umurbey Sk. SELİM Zekiye Hanım Sk. Şair Mehmet Akif Sk. menderes yolu cad. 6701 6705 PAMUKÇU OSMAN 6702/1 Aydınlar Sk. Beyazıt Cd. Göl Sk. )
Kazım Karabekir ( I. İNÖNÜ 6916/1 Sk. 6903 6903. Sk. 6904. Sk. 6908/2 Sk. Bağcılar Sk. DİYARBAKIR Ertuğrul Gazi Sk. Eşref Bitlis Cd. Fatih 2. Mehmed Cd. Gürcan Barın Sk. Menderes Yolu Cd. 6922 6702 )
Planlandı
28Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 17:00
Kesinti ID : 3196669
TORBALI / İZMİR
Kazım Karabekir ( Fatih 2. Mehmed Cd. Coşkun Sk. Beyazıt Cd. Barbaros Sk. Bahçeli Sk. 6901. Sk. 6907/2 MUSTAFA KEMAL Manço Sk. SELİM SEDAT YILMAZ Sakarya Sk. GÜRSEL )
Pancar
Planlandı
28Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3196670
TORBALI / İZMİR
Kazım Karabekir ( SEDAT YILMAZ Park Sk. MUSTAFA KEMAL Kemaller Sk. Yurdanur Kızan Sk. Hoca Ahmet Yesevi Sk. Eşref Bitlis Cd. Ertuğrul Gazi Sk. DİYARBAKIR Bağcılar Sk. 6916. Sk. 6903 6902. Sk. 6901/1. Sk. 6916/1 Sk. I. İNÖNÜ )
Pancar
Planlandı
28Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 17:00
Kesinti ID : 3196672
TORBALI / İZMİR
Pancar ( Aydınlar Sk. Bağcılar Sk. Beyazıt Cd. Fatih 2. Mehmed Cd. SEDAT YILMAZ Selanik Sk. Umurbey Sk. SELİM Zekiye Hanım Sk. 6701 )
Kazım Karabekir
URLA / İZMİR
28Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3196278
Gülbahçe
Birgi
Zeytinler