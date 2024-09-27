İzmir'de 28 Eylül Cumartesi günü 16 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

BAYINDIR / İZMİR

28Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:00

Kesinti ID : 3196439

Havuzbaşı

Mektep

Çırpı Cami

İbrahimçavuş

BERGAMA / İZMİR

28Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3196759

Pireveliler ( Pireveliler Köyü İç Yolu )

BORNOVA / İZMİR

28Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 12:00

Kesinti ID : 3196763

Meriç ( 5745. Sk. )

Planlandı

28Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17:00 - 19:00

Kesinti ID : 3196766

BORNOVA / İZMİR

Evka 3 ( 129/18. Sk. 129/22. Sk. 129/23. Sk. 129/25. Sk. 129/26. Sk. 129. Sk. 129/14. Sk. 129/16. Sk. )

BUCA / İZMİR

28Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3196739

Dicle ( 867. Sk. 367. Sk. 869. Sk. 869/2. Sk. 869/3. Sk. 869/4. Sk. 874. Sk. 874/1. Sk. 876. Sk. 878. Sk. )

Barış ( 361. Sk. 361/1. Sk. 361/2. Sk. 361/4. Sk. 869/1. Sk. İstiklal Cd. )

Ufuk ( 1010. Sk. 1012. Sk. 869/5. Sk. 872. Sk. )

Planlandı

28Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3196744

BUCA / İZMİR

Şirinkapı ( 1060/2. Sk. Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd. 1058/16. Sk. 1058/17. Sk. 1058/18. Sk. 1058/19. Sk. 1058/1. Sk. 1058/10. Sk. 1058/11. Sk. 1058/12. Sk. 1058/13. Sk. 1058/14. Sk. 1058/15. Sk. 1058/2. Sk. 1058/20. Sk. 1058/21. Sk. 1058/22. Sk. 1058/3. Sk. 1058/4. Sk. 1058/5. Sk. 1058/6. Sk. 1058/7. Sk. 1058/8. Sk. 1058/9. Sk. 1060. Sk. 1060/1. Sk. )

Planlandı

28Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 12:15

Kesinti ID : 3196960

BUCA / İZMİR

Dicle ( 869/4. Sk. 869/2. Sk. 869/1. Sk. 869. Sk. 867. Sk. 367. Sk. 361/1. Sk. 361. Sk. 878. Sk. 876. Sk. 874/1. Sk. 874. Sk. 869/3. Sk. )

Barış ( İstiklal Cd. 361/4. Sk. 361/3. Sk. 361/2. Sk. 353. Sk. 152/3. Sk. 152/2. Sk. 152. Sk. )

Yaylacık ( Yavuz Sultan Selim Cd. Gazi Osman Paşa Cd. )

Ufuk ( İstiklal Seyfi Demirsoy Cd. Gazi Osman Paşa 872. Sk. 869/5. Sk. 1023. Sk. 1012. Sk. 1011. Sk. 1010. Sk. 1009/1. Sk. 1009. Sk. )

Şirinkapı ( 1036/1 1058/7. Sk. 1046. Sk. 1044. Sk. 1042. Sk. 1040/1. Sk. 1040. Sk. 1038. Sk. 1036/1 sk 1033. Sk. )

Menderes ( 375. Sk. 371. Sk. 369. Sk. 355. Sk. )

Planlandı

28Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 13:15

Kesinti ID : 3196961

BUCA / İZMİR

Şirinkapı ( 1058/18. Sk. 1056. Sk. 1057. Sk. 1058/1. Sk. 1058/10. Sk. 1058/11. Sk. 1058/12. Sk. 1058/13. Sk. 1058/14. Sk. 1058/15. Sk. 1058/16. Sk. 1058/17. Sk. 1058/19. Sk. Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd. Yavuz Sultan Selim Cd. 1060/2. Sk. 1060/1. Sk. 1060. Sk. 1059. Sk. 1058/9. Sk. 1058/8. Sk. 1058/7. Sk. 1058/6. Sk. 1058/5. Sk. 1058/4. Sk. 1058/3. Sk. 1058/22. Sk. 1058/21. Sk. 1058/20. Sk. 1058/2. Sk. 1054. Sk. )

Gaziler ( 1055. Sk. 1080/2. Sk. )

Aydoğdu ( Yahya Kemal Beyatlı Cd. )

İzkent

DİKİLİ / İZMİR

28Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3193435

Çandarlı ( BİMEYKO 30 BİMEYKO 26 BİMEYKO 16 Bimeyko 8 Sk. Martı Sk. Bimeyko30 Bimeyko Sitesi Bimeyko 8 Bimeyko 6 Bimeyko 46 Bimeyko 37 Bimeyko 30 BİMEYKO 28 Bimeyko 27 Bimeyko 26 Bimeyko 23 Bimeyko 21 Bimeyko 20 Bimeyko 18 Bimeyko 16 Bimeyko 14 Bimeyko 12 Bimeyko 10 BİMEYKO 43 BİMEYKO 37 Bimeyko Sk. Bimeyko 30 Sk. Bimeyko 24 Sk. Bimeyko 16 Sk. )

Denizköy ( Esyer Sitesi )

FOÇA / İZMİR

28Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3196800

Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜME EVLERİ KIVILCIM KEMAL ANADOL KOZBEYLI KUME EVLER Kozbeyli Küme evleri Kozbeyli Küme Evler KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ )

Planlandı

28Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3196805

FOÇA / İZMİR

Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜME EVLERİ Kozbeyli Küme Evler Kozbeyli Küme Evleri )

KARABAĞLAR / İZMİR

28Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3196203

Özgür ( 3921/2. Sk. 3943. Sk. 3942. Sk. 3928. Sk. 3921/1. Sk. )

Yüzbaşı Şerafettin ( 3939. Sk. 3932. Sk. )

KARABURUN / İZMİR

28Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3196728

Merkez ( Gökçe Deniz Sitesi Sk. Poyraz 1012 Özlerkent Sahil Sitesi Sk. 1236 1240 1241 1246 1239 )

KİRAZ / İZMİR

28Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:30 - 17:30

Kesinti ID : 3196828

Olgunlar ( AVGAN Avgan Sk. )

Taşlıyatak ( DEMİRAYAKLAR )

İğdeli

Planlandı

28Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3196830

KİRAZ / İZMİR

Ovacık ( OVACIK Akalan AKALAN ELMADERESİ )

Uzunköy

Planlandı

28Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:45 - 15:30

Kesinti ID : 3196840

KİRAZ / İZMİR

Sırımlı ( DÜMBÜLDEK Sırımlı GÖÇMEN CINGILLAR )

Haliller ( MAKUFLAR )

Mersinlidere

KONAK / İZMİR

28Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 14:00

Kesinti ID : 3196764

1. Kadriye ( 701. Sk. 733. Sk. 734. Sk. 738. Sk. 694/1. Sk. 694. Sk. 693. Sk. 692. Sk. 695. Sk. 696. Sk. 698/2. Sk. )

2. Kadriye ( 628. Sk. 690. Sk. 690/1. Sk. )

MENDERES / İZMİR

28Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3196668

Karakuyu

MENEMEN / İZMİR

28Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 15:00

Kesinti ID : 3191183

Mermerli ( Şehit Aycan Aksoy Cd. Mithatpaşa Cd. ZİYA GÖKALP Cengiz Topel Cd. Cengiz Topel Gç. )

Kasımpaşa ( Atatürk Cd. ATATÜRK Sakızlı Sk. )

Planlandı

28Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3196390

MENEMEN / İZMİR

Çavuş ( 200. Sk. 205. Sk. 204. Sk. 203. Sk. 202. Sk. 201. Sk. 218 Sk. Çavuş Cd. 216. Sk. 214. Sk. 212. Sk. 210. Sk. 209. Sk. 208. Sk. 207. Sk. 206. Sk. )

Buruncuk ( 406. Sk. Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. Çanakkale Asfaltı 400. Sk. 402. Sk. 403. Sk. 404. Sk. 405. Sk. Buruncuk Kalesi Mevki Buruncuk Cd. 413. Sk. 412/1. Sk. 412. Sk. 407. Sk. )

Yıldırım ( 35/5 35/6 )

Musabey ( ÇAVUŞ YOLU )

Kesik

ÖDEMİŞ / İZMİR

28Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3196758

Kurucuova

TİRE / İZMİR

28Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir'de zeybek gösterisi sırasında sahneye çıkan sokak köpeği gülümsetti İzmir'de zeybek gösterisi sırasında sahneye çıkan sokak köpeği gülümsetti

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3196222

Işıklı

Çiniyeri

Planlandı

28Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3196341

TİRE / İZMİR

Yamandere ( NİYAZİ BOZKURT Yamandere Köyü İç Yolu Yamandere Yolu )

Büyükkemerdere ( buyukkemerdere büyükkemerdere ara yol Büyükkemerdere Yolu Büyükkemerdere Köyü İç Yolu )

Boynuyoğun

Dallık ( Dallık Köyü İç Yolu Dallık Yolu sogulcaksu kume evleri )

Çeriközü

Dibekçi ( yamandere dıbekcı yolu )

Küçükkemerdere ( Küçükkemerdere Köyü Küçükkemerdere Köyü İç Yolu küçükkemerdere atatürk KÜÇÜKKEMERDERE DERE )

TORBALI / İZMİR

28Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:00

Kesinti ID : 3196439

Kırbaş

Arslanlar

Planlandı

28Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3196668

TORBALI / İZMİR

Pancar ( SEDAT YILMAZ Selanik Sk. Umurbey Sk. SELİM Zekiye Hanım Sk. Şair Mehmet Akif Sk. menderes yolu cad. 6701 6705 PAMUKÇU OSMAN 6702/1 Aydınlar Sk. Beyazıt Cd. Göl Sk. )

Kazım Karabekir ( I. İNÖNÜ 6916/1 Sk. 6903 6903. Sk. 6904. Sk. 6908/2 Sk. Bağcılar Sk. DİYARBAKIR Ertuğrul Gazi Sk. Eşref Bitlis Cd. Fatih 2. Mehmed Cd. Gürcan Barın Sk. Menderes Yolu Cd. 6922 6702 )

Planlandı

28Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:30 - 17:00

Kesinti ID : 3196669

TORBALI / İZMİR

Kazım Karabekir ( Fatih 2. Mehmed Cd. Coşkun Sk. Beyazıt Cd. Barbaros Sk. Bahçeli Sk. 6901. Sk. 6907/2 MUSTAFA KEMAL Manço Sk. SELİM SEDAT YILMAZ Sakarya Sk. GÜRSEL )

Pancar

Planlandı

28Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 17:00

Kesinti ID : 3196670

TORBALI / İZMİR

Kazım Karabekir ( SEDAT YILMAZ Park Sk. MUSTAFA KEMAL Kemaller Sk. Yurdanur Kızan Sk. Hoca Ahmet Yesevi Sk. Eşref Bitlis Cd. Ertuğrul Gazi Sk. DİYARBAKIR Bağcılar Sk. 6916. Sk. 6903 6902. Sk. 6901/1. Sk. 6916/1 Sk. I. İNÖNÜ )

Pancar

Planlandı

28Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:30 - 17:00

Kesinti ID : 3196672

TORBALI / İZMİR

Pancar ( Aydınlar Sk. Bağcılar Sk. Beyazıt Cd. Fatih 2. Mehmed Cd. SEDAT YILMAZ Selanik Sk. Umurbey Sk. SELİM Zekiye Hanım Sk. 6701 )

Kazım Karabekir

URLA / İZMİR

28Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:00

Kesinti ID : 3196278

Gülbahçe

Birgi

Zeytinler

Editör: Engin Keskin