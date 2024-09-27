Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, bilinen adıyla Jahrein, geçtiğimiz günlerde hakkında başlatılan 'müstehcenlik' suçlamaları nedeniyle tutuklanmasının ardından, ünlü oyuncu Elçin Sangu'ya hakaret davası açtı. Sangu'nun, sosyal medya üzerinden Jahrein'e "Gamer'ın çomarına denk geldik" şeklinde bir yorum yapması, Sonuç'un dava açmasına neden oldu.

13 gündür tutuklu

Toplumun genel ahlak ve değer yargılarına aykırı yayınlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve 13 gün önce tutuklanan Ahmet Sonuç, hakkındaki müstehcenlik suçlamalarıyla yargılanıyor. Tutuklu bulunduğu süreçte, sosyal medya üzerinden yaşanan bir polemik nedeniyle Elçin Sangu'dan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

"Gamer'ın çomarına denk geldik"

Olay, Elçin Sangu'nun 27 Mayıs 2024'te sosyal medya platformu X üzerinden Jahrein hakkında kullandığı ifadelerle başladı. Ünlü oyuncunun "Gamer'ın çomarına denk geldik" şeklindeki ifadesi, Ahmet Sonuç tarafından hakaret olarak değerlendirildi ve hukuk yoluna başvuruldu.

Elçin Sangu'dan yanıt

Elçin Sangu, Jahrein'in kendisine açtığı hakaret davası hakkında sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Jahrein'in şikayet dilekçesinin fotoğrafını paylaşan Sangu, "Jahr...shahash ahhhh beee hiç sekmez klasik" diyerek alaycı bir ifade kullandı. Ardından, oynadığı bir oyunun kapak fotoğrafını paylaşarak "Şimdi oyunuma dönebilirim" notunu düştü.

Sosyal medyada gündem oldu

İki ünlü isim arasındaki bu gerilim, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Jahrein'in hayranları ve Elçin Sangu'nun takipçileri arasında da tartışmalar alevlendi. Dava sürecinin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.