Aydın’ın ilçelerinde benzin, motorin, LPG gibi çeşitli yakıtların litre fiyatları belirli bir seviyeye yükseldi. Bu haberimizde, Aydın il sınırları içerisindeki ilçelerdeki yakıt fiyatlarını sizler için derledik.

Aydın ilindeki ilçelerde güncel akaryakıt fiyatları:

Aşağıdaki liste, Aydın ilindeki tüm ilçelerdeki benzinin, motorinin, gaz yağının ve diğer yakıt türlerinin litre fiyatlarını göstermektedir.

İlçe Kurşunsuz Benzin (TL/LT) Motorin (TL/LT) LPG Aydın 46,33 46,70 27,07 Bozdoğan 46,35 46,72 27,07 Buharkent 46,35 46,72 27,07 Çine 46,34 46,71 27,07 Didim 46,33 46,70 27,07 Efeler 46,33 46,70 27,07 Germencik 46,33 46,70 27,07 İncirliova 46,33 46,70 27,07 Karacasu 46,34 46,71 27,07 Karpuzlu 46,35 46,72 27,07 Koçarlı 46,33 46,70 27,07 Köşk 46,34 46,71 27,07 Kuşadası 46,33 46,70 27,07 Kuyucak 46,35 46,72 27,07 Nazilli 46,34 46,71 27,07 Söke 46,33 46,70 27,07 Sultanhisar 46,34 46,71 27,07 Yeni Hisar 46,34 46,71 27,07 Yenipazar 46,34 46,71 27,07

Aydın'da akaryakıt fiyatlarındaki artışın nedeni nedir?

Aydın'daki benzin ve motorin fiyatlarının yükselmesi, yerel petrol fiyatlarındaki artışlar ve genel ekonomik etkenlerle ilişkilidir. Fiyatlar, özellikle enerji piyasalarındaki değişimlerden etkilenmektedir.

Aydın'daki birçok ilçede benzin ve motorin fiyatları eşitlenmiş durumda. Her ilçede, kurşunsuz benzin, motorin ve TP motorin gibi yakıt türleri neredeyse aynı fiyatlarla satılmaktadır. Sadece bazı ilçelerde gaz yağı ve kalorifer yakıtı fiyatlarında küçük değişiklikler gözlemlenmiştir.

Aydın'da akaryakıt alırken nelere dikkat edilmeli?

Aydın’da yakıt alırken, fiyatların her ilçede farklılık gösterebileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Vatandaşların, en güncel fiyatları öğrenmek için yerel akaryakıt istasyonlarını takip etmeleri ve karşılaştırma yapmaları önerilmektedir.