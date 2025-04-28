Kuyumculardan alınan son verilere göre, gram altın, ziynet altınları ve Cumhuriyet altınlarının fiyatları stabil bir seyir izlerken, yatırımcılar ve altın alıcıları için piyasadaki güncel durum büyük önem taşıyor. İşte Denizli’deki altın fiyatlarının ilçeler bazında güncel durumu.

Denizli'deki altın fiyatları

Altın Türü Miktar Bozdurma (TL) Satın Alma (TL) Gram Altın (24 Ayar) 1 gram külçe 4089.49 4134.47 22 Ayar Bilezik 1 gram (22 ayar) 3737.65 3930.49 Denizli Çeyrek Altın 1.754 gram (22 ayar) 6699.00 6754.00

Ziynet altın fiyatları

Ziynet Altını Miktar Bozdurma (TL) Satın Alma (TL) Denizli Çeyrek Altın (Eski) 1.754 gram (22 ayar) 6689.00 6744.00 Denizli Çeyrek Altın (2025) 1.754 gram (22 ayar) 6699.00 6754.00 Yarım Ziynet Altın 3.508 gram (22 ayar) 13398.00 13488.00 Tam Ziynet Altın 7.016 gram (22 ayar) 26712.00 26872.00 Gremse Ziynet Altın 17.540 gram (22 ayar) 66369.00 67232.00

Cumhuriyet sikkeleri

Cumhuriyet Altını Miktar Bozdurma (TL) Satın Alma (TL) Ata Altın 7.216 gram (22 ayar) 27431.00 27573.00 Ata 5'li 36.08 gram (22 ayar) 136641.00 137504.00

Denizli serbest piyasa fiyatları

Serbest piyasada gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları, diğer şehirlerle benzer şekilde sabit kalmakta olup, şu şekilde işlem görmektedir:

Altın Türü Miktar Bozdurma (TL) Satın Alma (TL) Gram Altın (24 Ayar) 1 gram külçe 4037.32 4057.61 22 Ayar Bilezik 1 gram (22 ayar) 3698.19 3717.77

Ziynet altın fiyatları

Ziynet Altını Miktar Bozdurma (TL) Satın Alma (TL) Denizli Çeyrek Altın (Eski) 1.754 gram (22 ayar) 6726.18 6761.97 Denizli Çeyrek Altın (2025) 1.754 gram (22 ayar) 6726.18 6766.97 Yarım Ziynet Altın 3.508 gram (22 ayar) 13048.62 13124.19 Tam Ziynet Altın 7.016 gram (22 ayar) 26097.24 26248.37 Gremse Ziynet Altın 17.540 gram (22 ayar) 67302.12 67690.31 Beşlik Tam Altın 35.080 gram (22 ayar) 133732.19 134504.18

Cumhuriyet sikkeleri

Cumhuriyet Altını Miktar Bozdurma (TL) Satın Alma (TL) Çeyrek Ata Altını 1.804 gram (22 ayar) 6798.85 6838.01 Yarım Cumhuriyet Altını 3.608 gram (22 ayar) 13476.57 13554.29

Piyasada neler oluyor?

Denizli'de altın fiyatları, 2025 yılı itibarıyla büyük bir dalgalanma yaşamadan stabil kalmaya devam ediyor. Gram altın ve bilezik fiyatları, ülke genelindeki diğer şehirlerle paralel seyrediyor. Ziynet altınları ve Cumhuriyet altınları ise yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

Altın, her zaman güvenli liman olarak tercih edilmeye devam etmekte. Piyasa koşullarına göre, fiyatlarda kısa vadeli artışlar ve düşüşler bekleniyor ancak uzun vadede altının değer kazanması öngörülüyor.

Yatırımcılar için öneriler

Altın yatırımı yapmak isteyenlerin, piyasa fiyatlarını takip ederek stratejik adımlar atması gerektiği vurgulanmaktadır. Özellikle gram altın ve ziynet altınları, geleneksel yatırım araçları arasında öne çıkmaya devam etmektedir. Bu dönemde yatırımcılar, altının değer kazanmasından yararlanmak için kısa vadeli ve uzun vadeli yatırım planlarını gözden geçirmelidir.