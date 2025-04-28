Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için yapacağı 37 bin personel alımının ilk etabı için hazırlıklarını hızla sürdürüyor. İlk aşamada 19 bin personel alınacağı duyurulurken, adaylar başvuru şartlarını ve branş dağılımını öğrenmek için ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzu bekliyor. Başvuru süreci, kılavuzun yayımlanmasının ardından başlayacak.

37 bin personel alımı için hazırlıklar tamamlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı büyük personel alım planı çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı 2025 yılı içinde 37 bin yeni personel almayı hedefliyor. Bu alımların ilk aşamasında 19 bin kişi istihdam edilecek. Adaylar, başvuru kılavuzunun yayımlanmasını beklerken, bu alımın sağlık sektörüne olan katkıları büyük bir merak konusu oldu.

19 Bin personel için kadro dağılımı merakla bekleniyor

İlk etapta yapılacak 19 bin personel alımında hangi branşlarda kadro açılacağına dair detaylar, bugün yayımlanacak olan kılavuzla belli olacak. Başvurular için hemşirelik, acil tıp teknisyenliği ve laboratuvar hizmetleri gibi alanlar, en çok takip edilen pozisyonlar arasında yer alıyor. ÖSYM’ye iletilen bilgilere göre, başvuru kılavuzunda branş bazında kontenjanlar ve başvuru şartları yer alacak.

Başvuru kılavuzu yayınlanıyor

Başvuru süreci, bugün yayımlanacak başvuru kılavuzuyla resmen başlayacak. Kılavuzda, başvuru tarihleri, hangi pozisyonlar için kaç kişilik kadro açılacağı, eğitim şartları ve tercih süreci gibi önemli bilgiler yer alacak. Bu kılavuzun ardından, adaylar başvurularını yapmaya başlayabilecek.

İstihdam süreci iki aşamada tamamlanacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada alımın iki aşamada yapılacağını duyurdu. İlk aşamada 19 bin kişi alınacak, ardından Ağustos-Eylül ayında ise 18 bin kişilik ikinci etap alımı gerçekleştirilecek. Bu adımlar, sağlık teşkilatının kapasitesinin artırılmasına olanak tanıyacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık sektörü için yapılan büyük personel alımına dair açıklamalar yaparak, "Sağlık teşkilatımızı 37 bin hekim dışı personelle daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, sağlık alanında kariyer yapmayı hedefleyen gençler arasında heyecan yarattı.

Kadro dağılımında hemşirelik ve sağlık teknikerliği öne çıkıyor

Sağlık Bakanlığı, yapılacak alımda özellikle hemşirelik, sağlık teknikerliği, paramedik ve laboratuvar teknisyenliği gibi alanlara yüksek kontenjan ayırmayı planlıyor. Ayrıca fizyoterapist, diyetisyen ve eczacı gibi branşlar için sınırlı kadrolar açılacak. Bu kadro dağılımı, sağlık sektöründeki ihtiyaçlara ve bölgesel taleplere göre belirlenecek.

Başvuru şartları nelerdir?

Başvuru kılavuzunda adaylardan genellikle KPSS puanı, ilgili bölümden mezuniyet belgesi, sertifikalar ve mesleki yeterlilik belgeleri gibi temel şartlar istenecektir. Ayrıca bazı pozisyonlar için adaylardan belirli bir süre sahada çalışma tecrübesi de talep edilebilir.

İkinci etap alımları için beklenti Eylül ayı

Mayıs ayında başlayacak olan ilk etap personel alımının ardından, Sağlık Bakanlığı kalan 18 bin kişilik kadro için hazırlıklara başlayacak. İkinci etap alımları için Eylül ayında duyuru yapılması bekleniyor. Böylece yıl sonuna kadar toplam 37 bin sağlık personeli göreve başlayacak.

Sağlık hizmetlerinde kalite artışı bekleniyor

Sağlık Bakanlığı, bu büyük personel alımı ile sadece hastaneleri değil, aile sağlığı merkezlerini ve kırsal bölgelerdeki sağlık birimlerini de güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni personel ile sağlık hizmetlerinde daha hızlı, etkin ve kaliteli bir hizmet sunulması planlanıyor. Özellikle pandemi sonrası artan sağlık hizmeti talebinin karşılanmasında bu alımlar önemli bir rol oynayacak.

Adaylar başvuru için takipte

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı ilanı, kamu sektöründe iş arayan binlerce kişi için büyük bir fırsat oluşturuyor. Başvuru süreci ve kılavuzun yayımlanması, adaylar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bugün yayımlanacak olan başvuru kılavuzu ile birlikte, sağlık sektöründe görev almak isteyen binlerce kişi başvurularını yapmaya başlayacak.