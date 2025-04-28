Köprübaşı, Kula, Salihli, Saıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma ve Turgutlu ilçelerinde benzin fiyatı 46,24 TL ile 46,29 TL arasında değişiyor, motorin fiyatı ise 46,61 TL ile 46,65 TL arasında. LPG fiyatı ise tüm ilçelerde 27,03 TL/LT olarak belirlenmiş durumda.