28 Nisan 2025 itibariyle Manisa il genelinde akaryakıt fiyatları yeniden güncellenerek, vatandaşların dikkatine sunuldu. Benzin, motorin ve diğer yakıt türlerinin fiyatları, farklı ilçelerde değişiklik gösteriyor. Manisa merkezi ile ilçelerdeki fiyatlar arasında belirli farklılıklar bulunuyor. İşte, Manisa'daki güncel akaryakıt fiyatları.
28 Nisan 2025 Manisa akaryakıt fiyatları
Manisa genelinde 28 Nisan 2025 itibariyle güncellenen akaryakıt fiyatları şu şekilde:
Manisa Merkezi
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Kurşunsuz Benzin: 46,24 TL/LT
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Motorin: 46,61 TL/LT
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LPG: 27,03 TL/LT
İlçelere Göre Fiyatlar
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Ahmetli:
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Benzin: 46,29 TL/LT
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Motorin: 46,66 TL/LT
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LPG: 27,03 TL/LT
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Akhisar:
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Benzin: 46,29 TL/LT
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Motorin: 46,66 TL/LT
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LPG: 27,03 TL/LT
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Alaşehir:
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Benzin: 46,27 TL/LT
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Motorin: 46,64 TL/LT
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LPG: 27,03 TL/LT
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Demirci:
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Benzin: 46,28 TL/LT
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Motorin: 46,65 TL/LT
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LPG: 27,03 TL/LT
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Gölmarmara:
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Benzin: 46,26 TL/LT
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Motorin: 46,63 TL/LT
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LPG: 27,03 TL/LT
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Gördes:
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Benzin: 46,27 TL/LT
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Motorin: 46,64 TL/LT
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LPG: 27,03 TL/LT
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Kırkağaç:
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Benzin: 46,25 TL/LT
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Motorin: 46,62 TL/LT
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LPG: 27,03 TL/LT
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Diğer ilçelerdeki fiyatlar:
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Köprübaşı, Kula, Salihli, Saıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma ve Turgutlu ilçelerinde benzin fiyatı 46,24 TL ile 46,29 TL arasında değişiyor, motorin fiyatı ise 46,61 TL ile 46,65 TL arasında. LPG fiyatı ise tüm ilçelerde 27,03 TL/LT olarak belirlenmiş durumda.