İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve bilişim sistemlerine girme suçlarına yönelik 68 ilde dev bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı, 20 kişi tutuklandı.

68 ilde siber operasyon: 169 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 il merkezli olmak üzere toplam 68 ilde düzenlenen operasyonlarda 169 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Şüphelilerden 20’si tutuklanırken, 43 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise devam ediyor.

Operasyonun ayrıntıları paylaşıldı

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden düşük faizli kredi ve yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para transferine aracılık ettiği, ayrıca çocuk istismarı görüntülerini sattığı bilgisini paylaştı.

Hangi illerde operasyon yapıldı?

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. Afyonkarahisar, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Sakarya ve Trabzon'un da aralarında bulunduğu toplam 68 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Siber suçlarla mücadele çağrısı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, açıklamasında vatandaşları tanımadıkları kişilere para göndermemeleri ve kolay kazanç vaat eden tekliflere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Tanımadığınız kişilere para göndermeyelim, kolay kazanç vaad eden tekliflere aldanmayalım. Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır." ifadelerini kullandı.