Özellikle gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını gibi yatırım araçlarında değer kaybı gözlemleniyor. Dünya genelindeki ekonomik gelişmeler ve ons altındaki gerileme, yerel piyasalara da yansımış durumda.
Gram altın
-
Alış: 4.067,05 TL
-
Satış: 4.067,52 TL
-
Değişim: -0,79%
Çeyrek altın
-
Alış: 6.712,00 TL
-
Satış: 6.770,00 TL
-
Değişim: -1,88%
Yarım altın
-
Alış: 13.426,00 TL
-
Satış: 13.543,00 TL
-
Değişim: -1,86%
Cumhuriyet altını
-
Alış: 26.764,00 TL
-
Satış: 26.975,00 TL
-
Değişim: -1,89%
Reşat altını
-
Alış: 26.796,47 TL
-
Satış: 27.007,95 TL
-
Değişim: -1,77%
Altın fiyatlarındaki bu düşüş, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için önemli bir gösterge. Özellikle gram altın ve çeyrek altın gibi küçük yatırım araçlarına ilgi artabilir. Ancak, piyasalardaki dalgalanmalara karşı dikkatli olunması ve uzman görüşlerinin dikkate alınması önemlidir.