Özellikle gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını gibi yatırım araçlarında değer kaybı gözlemleniyor. Dünya genelindeki ekonomik gelişmeler ve ons altındaki gerileme, yerel piyasalara da yansımış durumda.​

Gram altın

Alış: 4.067,05 TL

Satış: 4.067,52 TL

Değişim: -0,79% ​

Çeyrek altın

Alış: 6.712,00 TL

Satış: 6.770,00 TL 28 Nisan 2025 Muğla altın fiyatları

Değişim: -1,88% ​

Yarım altın

Alış: 13.426,00 TL

Satış: 13.543,00 TL

Değişim: -1,86% ​

Cumhuriyet altını

Alış: 26.764,00 TL

Satış: 26.975,00 TL

Değişim: -1,89% ​

Reşat altını

Alış: 26.796,47 TL

Satış: 27.007,95 TL

Değişim: -1,77%

Altın fiyatlarındaki bu düşüş, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için önemli bir gösterge. Özellikle gram altın ve çeyrek altın gibi küçük yatırım araçlarına ilgi artabilir. Ancak, piyasalardaki dalgalanmalara karşı dikkatli olunması ve uzman görüşlerinin dikkate alınması önemlidir.