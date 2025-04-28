Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan, ünlü ismin yasa dışı bahis reklamını bilerek ve para alarak yaptığını öne sürdü.

Mehmet Ali Erbil’e eski sevgilisinden şok iddia: Para alarak gitti

Mehmet Ali Erbil hakkında ortaya atılan yeni iddialar, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Eski sevgilisi Gülseren Ceylan, ünlü ismin yasa dışı bahis reklamı yapılacağını bilerek ve para alarak yurt dışına gittiğini öne sürdü.

Gülseren Ceylan: "Gayet para aldı, biliyordu!"

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik etmekle suçlanıyor. Erbil, duruşmada tiyatro sanatçısı olduğunu ve aylık gelirinin 300-400 bin lira arasında olduğunu ifade etmişti.

Adli kontrol şartıyla ve ev hapsi sürecinin ardından serbest kalan Erbil hakkında Gülseren Ceylan yeni açıklamalarda bulundu. Ceylan, Erbil’in yasa dışı faaliyetleri bilerek ve 10 bin dolar karşılığında yurt dışına gittiğini iddia etti.

Mehmet Ali Erbil: "Basiretimiz bağlandı"

Malta’da bir açılışa katıldığını belirten Mehmet Ali Erbil, mahkemede yaptığı savunmada, “Bunun kariyer ya da yaşla alakası yok, koskoca profesörler bile aldatılıyor. Bizim de basiretimiz bağlandı" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan olaylar sırasında Gülseren Ceylan ile dalgalı bir ilişki yaşayan Erbil'in, magazin dünyasında sık sık ayrılık ve barışma haberleriyle gündeme geldiği biliniyor.

İddialar ve tartışmalar sürüyor

Çiftin ilişkisi süresince imam nikahı kıyıldığı, ihanet yaşandığı gibi birçok iddia ortaya atılmıştı. Gülseren Ceylan’ın açıklamaları ise, Mehmet Ali Erbil'in yasa dışı bahis olayında bilerek hareket ettiğini ve doğruyu söylemediğini öne sürerek tartışmaları yeniden alevlendirdi.