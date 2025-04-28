Özellikle benzinin litre fiyatı, son güncelleme ile birlikte birkaç bölgede yükseldi. Akaryakıt fiyatlarının detaylarına bakıldığında, özellikle motorin ve gaz yağı fiyatlarında da bazı artışlar gözlemleniyor.

28 Nisan 2025 Muğla akaryakıt fiyatları:

İlçe Benzin (TL/LT) Motorin (TL/LT) LPG (TL) Muğla 46,61 46,98 27,04 Bodrum 46,60 46,97 27,04 Dalaman 46,73 47,10 27,04 Datça 46,63 47,00 27,04 Fethiye 46,75 47,12 27,04 Kavaklıdere 46,59 46,96 27,04 Köyceğiz 46,61 46,98 27,04 Marmaris 46,61 46,98 27,04 Milas 46,61 46,98 27,04 Ortaca 46,61 46,98 27,04 Seydikemer 46,84 47,21 27,04 Ula 46,59 46,96 27,04 Yatağan 46,58 46,95 27,04

Fiyat artışları ve değişiklikler

Muğla'daki akaryakıt fiyatları, 28 Nisan 2025 itibariyle bazı ilçelerde artış gösterdi. Özellikle Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde motorin ve benzin fiyatları artarken, Bodrum ve Kavaklıdere gibi bölgelerde fiyatlar stabil kalmış durumda. Benzin fiyatları ortalama olarak 46,60 TL ile 46,75 TL arasında değişiyor. Motorin fiyatları ise 46,95 TL ile 47,21 TL arasında seyrediyor.

Muğla'da akaryakıt alacaklar için uyarılar

Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişiklikler, Muğla'daki sürücüler için önemli bir etken oluşturuyor. Özellikle motorin ve benzinin litre fiyatlarındaki artış, günlük ulaşım maliyetlerini etkileyebilir. Araç sahiplerinin ve sürücülerin, fiyatları takip ederek en uygun akaryakıt alımlarını yapmaları faydalı olacaktır.