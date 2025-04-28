Özellikle benzinin litre fiyatı, son güncelleme ile birlikte birkaç bölgede yükseldi. Akaryakıt fiyatlarının detaylarına bakıldığında, özellikle motorin ve gaz yağı fiyatlarında da bazı artışlar gözlemleniyor.
28 Nisan 2025 Muğla akaryakıt fiyatları:
|İlçe
|Benzin (TL/LT)
|Motorin (TL/LT)
|LPG (TL)
|Muğla
|46,61
|46,98
|27,04
|Bodrum
|46,60
|46,97
|27,04
|Dalaman
|46,73
|47,10
|27,04
|Datça
|46,63
|47,00
|27,04
|Fethiye
|46,75
|47,12
|27,04
|Kavaklıdere
|46,59
|46,96
|27,04
|Köyceğiz
|46,61
|46,98
|27,04
|Marmaris
|46,61
|46,98
|27,04
|Milas
|46,61
|46,98
|27,04
|Ortaca
|46,61
|46,98
|27,04
|Seydikemer
|46,84
|47,21
|27,04
|Ula
|46,59
|46,96
|27,04
|Yatağan
|46,58
|46,95
|27,04
Fiyat artışları ve değişiklikler
Muğla'daki akaryakıt fiyatları, 28 Nisan 2025 itibariyle bazı ilçelerde artış gösterdi. Özellikle Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde motorin ve benzin fiyatları artarken, Bodrum ve Kavaklıdere gibi bölgelerde fiyatlar stabil kalmış durumda. Benzin fiyatları ortalama olarak 46,60 TL ile 46,75 TL arasında değişiyor. Motorin fiyatları ise 46,95 TL ile 47,21 TL arasında seyrediyor.
Muğla'da akaryakıt alacaklar için uyarılar
Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişiklikler, Muğla'daki sürücüler için önemli bir etken oluşturuyor. Özellikle motorin ve benzinin litre fiyatlarındaki artış, günlük ulaşım maliyetlerini etkileyebilir. Araç sahiplerinin ve sürücülerin, fiyatları takip ederek en uygun akaryakıt alımlarını yapmaları faydalı olacaktır.