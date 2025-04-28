İzmir’in bir önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent tarihinin en önemli projelerinden biri olan Çiğli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin 4. Fazı ile ilgili anlamlı bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Soyer, 4. Fazı sahiplendi ve projedeki katkılarını vurguladı.

Tunç Soyer'den manidar paylaşım

Bugün İzmir’de açılışı yapılacak olan Çiğli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin 4. Fazı, İzmir kent tarihinin en büyük yatırımlarından biri olarak görülüyor. Ancak açılış öncesinde, İBB’ye yönelik gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonunun ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel açılışa katılmayacağını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise herhangi bir erteleme kararı almadı.

Soyer, 4. Fazın önceki katkılarını anımsattı

Tunç Soyer, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, geçmişteki katkılarından söz etti. Soyer, Çiğli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin ilk üç fazını yenilediklerini ve 4. Faz için de ihale sürecini tamamladıklarını belirtti. Soyer, 4. Fazın temelini kendisinin attığını ve projeye olan katkılarını vurguladı.

Soyer’in paylaşımı şu şekilde:

2019-2024 tarihleri arasında Belediye Başkanlığımın en önemli önceliklerinden biri Körfez’in temizliğiydi. IZSU Genel Müdürlüğü tarafından 11 milyar 95 milyon liralık bir bütçeyle projelendirilen ve bilimsel bir planlamayla hazırlanan “Yaşayan Körfez” programı bu önceliğin ifadesiydi. Bu çerçevede, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinin İlk iş olarak, düşük kapasite ile çalışan 1. 2. ve 3. Fazlarını 250 milyon liralık bir yatırımla yeniledik. Ardından, 13 yıldır ihalesi yapılamayan 4. Fazın ihalesini 12 Ocak 2023 tarihinde yaptık. 6 ay sonra, 21 Haziran 2023’te, alanında Türkiye’nin en büyüğü haline gelecek olan tesisin temelini attık. Bugün işletmeye alınacak Çiğli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin 4. Fazı ile “Yüzülebilir Körfez” için dev bir adım atılmış oluyor. Körfezi 50 yıl sonra İzmir’le barıştıracak en önemli etaplardan birinin gerçekleşmesi nedeniyle yaşadığım büyük mutluluk ve sevinci sizlerle paylaşmak istedim. Geçmişten bugüne emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimle…!