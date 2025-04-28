28 Nisan 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik ve resmi duyurular açıklandı. İşte günün öne çıkan kararları...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Yönetmeliği (SHY-21)
–– Adnan Menderes Üniversitesi Arşiv Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– İnönü Üniversitesi Avrasya Alevilik-Bektaşilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– İnönü Üniversitesi Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2025/2)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
İşte 28 Nisan Pazartesi günü Resmî Gazete kararları
17 Nisan 2025 tarihli ve 32517 sayılı Resmî Gazete'de çeşitli üniversitelerin yönetmelik değişiklikleri ve kamuya ilişkin duyurular yayımlandı.
Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.
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