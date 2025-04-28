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Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

17 Nisan 2025 tarihli ve 32517 sayılı Resmî Gazete'de çeşitli üniversitelerin yönetmelik değişiklikleri ve kamuya ilişkin duyurular yayımlandı.

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İnönü Üniversitesi Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– İnönü Üniversitesi Avrasya Alevilik-Bektaşilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Yönetmeliği (SHY-21)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

28 Nisan 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik ve resmi duyurular açıklandı. İşte günün öne çıkan kararları...

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