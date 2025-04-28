28 Nisan 2025 burç yorumları merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında hangi burcu neler bekliyor? İşte tüm detaylar ve astrolojik tablo.
Koç Burcu burç yorumları (21 Mart - 19 Nisan)
Bugün iş hayatında önemli kararlar alabilirsiniz. Duygusal konularda sabırlı olmanız gerekebilir.
Boğa Burcu burç yorumları (20 Nisan - 20 Mayıs)
Finansal konular ön planda olacak. Harcamalarınızı kontrol altında tutmanız tavsiye ediliyor.
İkizler Burcu burç yorumları (21 Mayıs - 20 Haziran)
İkili ilişkilerde iletişim sorunları yaşanabilir. Ani tepkilerden kaçınmanızda fayda var.
Yengeç Burcu burç yorumları (21 Haziran - 22 Temmuz)
Sağlık konularına dikkat etmeniz gereken bir gün. Beslenme düzeninizi gözden geçirebilirsiniz.
Aslan Burcu (23 Temmuz - 22 Ağustos)
Yaratıcılığınız artıyor. Sanatsal faaliyetlerde başarı sağlayabilirsiniz.
Başak Burcu (23 Ağustos - 22 Eylül)
Ev ve aile konuları ön plana çıkıyor. Yakın çevrenizle zaman geçirmek size iyi gelecek.
Terazi Burcu (23 Eylül - 22 Ekim)
Kısa yolculuklar ve yeni tanışmalar gündemde olabilir. Sosyal çevreniz genişliyor.
Akrep Burcu (23 Ekim - 21 Kasım)
Maddi kaynaklarınızı değerlendirme zamanı. Beklenmedik kazançlar gündeme gelebilir.
Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)
Kişisel hedeflerinizi gözden geçirmek için uygun bir gün. Kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz.
Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)
İçe dönük bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Geçmiş konular tekrar gündeme gelebilir.
Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)
Arkadaş çevrenizden destek görebilirsiniz. Toplumsal etkinliklerde yer almak için güzel bir gün.
Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)
Kariyer hedeflerinizle ilgili yeni fırsatlar doğabilir. Önemli görüşmelere açık olun.
28 Nisan 2025 astrolojik tablosu
|Burç
|Ana Tema
|Tavsiye
|Koç
|İş ve kararlar
|Duygusal dengeyi koruyun
|Boğa
|Finansal gelişmeler
|Harcamaları dengeleyin
|İkizler
|İletişim sıkıntıları
|Ani tepkilerden kaçının
|Yengeç
|Sağlık ön planda
|Beslenmeye dikkat edin
|Aslan
|Yaratıcılık artışı
|Yeteneklerinizi kullanın
|Başak
|Aile ve ev hayatı
|Zamanı iyi yönetin
|Terazi
|Sosyal çevre değişimi
|Yeni insanlarla tanışın
|Akrep
|Finansal sürprizler
|Yatırımlara odaklanın
|Yay
|Kişisel hedefler
|Plan yapın
|Oğlak
|İçsel değerlendirme
|Geçmişten ders alın
|Kova
|Sosyal destek
|Grup aktivitelerine katılın
|Balık
|Kariyer fırsatları
|Görüşmelere açık olun