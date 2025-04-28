28 Nisan 2025 burç yorumları merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında hangi burcu neler bekliyor? İşte tüm detaylar ve astrolojik tablo.

Koç Burcu burç yorumları (21 Mart - 19 Nisan)

Bugün iş hayatında önemli kararlar alabilirsiniz. Duygusal konularda sabırlı olmanız gerekebilir.

Boğa Burcu burç yorumları (20 Nisan - 20 Mayıs)

Finansal konular ön planda olacak. Harcamalarınızı kontrol altında tutmanız tavsiye ediliyor.

İkizler Burcu burç yorumları (21 Mayıs - 20 Haziran)

14 Nisan 2025 günlük burç yorumları: Aşk, para, kariyer 14 Nisan 2025 günlük burç yorumları: Aşk, para, kariyer

İkili ilişkilerde iletişim sorunları yaşanabilir. Ani tepkilerden kaçınmanızda fayda var.

Yengeç Burcu burç yorumları (21 Haziran - 22 Temmuz)

Sağlık konularına dikkat etmeniz gereken bir gün. Beslenme düzeninizi gözden geçirebilirsiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Yaratıcılığınız artıyor. Sanatsal faaliyetlerde başarı sağlayabilirsiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Ev ve aile konuları ön plana çıkıyor. Yakın çevrenizle zaman geçirmek size iyi gelecek.

Terazi Burcu (23 Eylül - 22 Ekim)

Kısa yolculuklar ve yeni tanışmalar gündemde olabilir. Sosyal çevreniz genişliyor.

Akrep Burcu (23 Ekim - 21 Kasım)

Maddi kaynaklarınızı değerlendirme zamanı. Beklenmedik kazançlar gündeme gelebilir.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Kişisel hedeflerinizi gözden geçirmek için uygun bir gün. Kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

İçe dönük bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Geçmiş konular tekrar gündeme gelebilir.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Arkadaş çevrenizden destek görebilirsiniz. Toplumsal etkinliklerde yer almak için güzel bir gün.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Kariyer hedeflerinizle ilgili yeni fırsatlar doğabilir. Önemli görüşmelere açık olun.

28 Nisan 2025 astrolojik tablosu

Burç Ana Tema Tavsiye
Koç İş ve kararlar Duygusal dengeyi koruyun
Boğa Finansal gelişmeler Harcamaları dengeleyin
İkizler İletişim sıkıntıları Ani tepkilerden kaçının
Yengeç Sağlık ön planda Beslenmeye dikkat edin
Aslan Yaratıcılık artışı Yeteneklerinizi kullanın
Başak Aile ve ev hayatı Zamanı iyi yönetin
Terazi Sosyal çevre değişimi Yeni insanlarla tanışın
Akrep Finansal sürprizler Yatırımlara odaklanın
Yay Kişisel hedefler Plan yapın
Oğlak İçsel değerlendirme Geçmişten ders alın
Kova Sosyal destek Grup aktivitelerine katılın
Balık Kariyer fırsatları Görüşmelere açık olun

Kaynak: HABER MERKEZİ