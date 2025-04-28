28 Nisan 2025 tarot burç yorumları belli oldu. Tarot kartlarının rehberliğinde burçları bugün neler bekliyor? İşte burcunuza özel tarot yorumları ve tablo.
28 Nisan Pazartesi tarot falına göre günlük burç yorumları
Koç Burcu (21 Mart - 19 Nisan)
Kartınız: İmparator
Bugün kararlı adımlar atmanız gereken bir gün. Liderlik vasıflarınız ön planda olacak.
Boğa Burcu (20 Nisan - 20 Mayıs)
Kartınız: Aşıklar
İlişkilerde önemli kararlar alabilirsiniz. Seçimleriniz geleceğinizi şekillendirecek.
İkizler Burcu (21 Mayıs - 20 Haziran)
Kartınız: Kule
Beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Değişime açık olmanız gerekebilir.
Yengeç Burcu (21 Haziran - 22 Temmuz)
Kartınız: Aziz
Bilgeliğe ve deneyime kulak verin. Tecrübeli kişilerin öğütleri size yön gösterebilir.
Aslan Burcu (23 Temmuz - 22 Ağustos)
Kartınız: Güneş
Başarı ve mutluluk sizinle olacak. Olumlu enerjiniz çevrenizi de etkileyebilir.
Başak Burcu (23 Ağustos - 22 Eylül)
Kartınız: Denge
Hayatınızda dengeyi korumaya odaklanın. Aşırı uçlardan kaçınmanız önemli.
Terazi Burcu (23 Eylül - 22 Ekim)
Kartınız: Dünya
Yeni başlangıçlar ve tamamlama enerjisi sizinle. Hedeflerinize ulaşabilirsiniz.
Akrep Burcu (23 Ekim - 21 Kasım)
Kartınız: Ölüm
Bir dönemin sonu ve yenisinin başlangıcı. Değişime direnmemek size fayda sağlayacak.
Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)
Kartınız: Şeytan
Bağımlılık yapan alışkanlıkları bırakmanız gerekebilir. Özgürleşme zamanı.
Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)
Kartınız: Asaların Prensi
Yeni projelere başlamak için enerjik bir gün. Motivasyonunuz yüksek.
Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)
Kartınız: Yıldız
Umutlarınız tazeleniyor. Geleceğe dair olumlu gelişmeler kapıda.
Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)
Kartınız: Ay
Sezgilerinize güvenin. Görünmeyen detaylara dikkat etmeniz gerekebilir.
28 Nisan 2025 Pazartesi günlük tarot burç tablosu
|Burç
|Kart
|Ana Tema
|Koç
|İmparator
|Liderlik ve kararlılık
|Boğa
|Aşıklar
|İlişkilerde seçimler
|İkizler
|Kule
|Beklenmedik değişim
|Yengeç
|Aziz
|Bilgelik ve öğütler
|Aslan
|Güneş
|Başarı ve mutluluk
|Başak
|Denge
|Denge sağlama
|Terazi
|Dünya
|Tamamlama ve başlangıçlar
|Akrep
|Ölüm
|Dönüşüm ve değişim
|Yay
|Şeytan
|Bağımlılıklardan kurtulma
|Oğlak
|Asaların Prensi
|Yeni başlangıçlar
|Kova
|Yıldız
|Umut ve iyileşme
|Balık
|Ay
|Sezgiler ve sırlar