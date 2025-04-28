28 Nisan Pazartesi günü itibariyle akaryakıt fiyatlarında değişiklikler yaşandı. İzmir, İstanbul ve Ankara'da benzin, motorin ve LPG fiyatları yeniden belirlendi.

28 Nisan Pazartesi günü itibariyle Türkiye'nin büyük şehirlerinde akaryakıt fiyatları yeniden güncellendi. Vatandaşlar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında zam ya da indirim olup olmadığını merak ederken, İzmir'de benzin fiyatı 46.13 TL, motorin fiyatı 46.51 TL, LPG fiyatı ise 27.24 TL olarak belirlendi. İstanbul ve Ankara’daki fiyatlar da dikkatle takip ediliyor.

İzmir akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları, her pazartesi olduğu gibi 28 Nisan itibariyle yeniden güncellenerek araç sahiplerinin gündeminde yer aldı. Güncel fiyatlar, özellikle büyük şehirlerdeki vatandaşlar için önemli bir merak konusu haline geldi.

İzmir’de akaryakıt fiyatları

İzmir'de 28 Nisan sabahı itibariyle güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde belirlendi:

Benzin: 46.13 TL

Motorin: 46.51 TL

LPG: 27.24 TL

Fiyat değişikliklerinin nedeni nedir?

Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sıkça değişiyor. Ayrıca, dünya çapında petrol üreticisi ülkelerinin üretim politikaları ve uluslararası ticaretin etkisi de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.