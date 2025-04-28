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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 30 İHA pilotu ve 75 İHA teknik personeli olmak üzere toplam 105 sözleşmeli personel istihdam edecek. İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. Başvurular, 5-19 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak.

105 sözleşmeli personel alımı yapılacak

Orman Genel Müdürlüğü, personel alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımladı. Buna göre, genel müdürlüğe bağlı 7 şeflikte görev yapacak 30 İHA pilotu ve 75 İHA teknik personeli alınacak. Adaylar, psikomotor uygulama sınavı ile değerlendirilecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

Başvurular, 5 Mayıs’ta başlayacak ve 19 Mayıs saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, e-Devlet uygulamasında "Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Şahsen, posta, dilekçe veya farklı yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

KPSS ve psikomotor testi esas alınacak

Başvurularda 2024 yılı KPSSP3/KPSSP93 puanları esas alınacak. Adaylar, puan sıralamasına göre psikomotor testine girmeye hak kazanacak. Asil olarak başarılı olan adaylar, tercihleri ve psikomotor testi puanları doğrultusunda yerleştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi