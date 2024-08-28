İzmir'de 29 Ağustos Perşembe günü 22 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çoraklar ( Gül 2. Sk. ÇORAKLAR OKUL Mercan Sk. Menekşe Sk. Aydoğdu Sk. Çoraklar Yolu )
Çaltılıdere
Kalabak
Karaköy ( Çoraklar-Eski Karaköy Yolu Karaköy Köyü İç Yolu Eski Karaköy Köy Yolu )
BALÇOVA / İZMİR
Saat : 11:30 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fevzi Çakmak ( Atilla Demirci Efe Sk. DAVUT SULARİ Atilla Sk. Çağatay Sk. Timurlenk Sakarya Leylak Sk. Ladin Kuşkonmaz Sk. )
Teleferik ( Özsağlık Sk. Yıldırım Beyazıt Sk. Tolga Sk. Timurlenk Sk. Sakarya Cd. Eruysal Sk. Cenk Sk. Cengizhan Sk. )
Saat : 14:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Onur ( Mine Sk. Lale Sk. Fulya Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İnciraltı ( Mithatpaşa Cd. İnciraltı Cd. )
Korutürk ( Kauçuk Sk. )
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çırpı Cami
İbrahimçavuş
Mektep
Havuzbaşı
BERGAMA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alhatlı ( Alhatlı Köyü İç Yolu Alhatlı Merkez )
BEYDAĞ / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kurudere ( kurudere iç yol İÇMECE )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 8:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Erzene ( 43. Sk. 45. Sk. 47. Sk. 48. Sk. 49. Sk. 51. Sk. 52. Sk. 54. Sk. 55. Sk. İstanbul Cd. 40. Sk. 41. Sk. 44. Sk. )
Saat : 12:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Egemenlik ( 6149. Sk. 6155. Sk. 6147. Sk. 6146. Sk. 6140. Sk. 6150. Sk. )
BUCA / İZMİR
Saat : 1:00 - 1:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Menderes ( 122. Sk. 122/1. Sk. ADNAN KAHVECİ CD. Menderes Cd. 106. Sk. )
Vali Rahmi Bey ( 110. Sk. 114. Sk. 116. Sk. 121. Sk. 126. Sk. 126/1. Sk. 126/2 128. Sk. 130. Sk. 135. Sk. 137. Sk. 141. Sk. 143. Sk. 298. Sk. 302. Sk. 317. Sk. 319. Sk. 139. Sk. )
Barış ( 954/1. Sk. 954. Sk. 953/1. Sk. 953. Sk. 950. Sk. 948. Sk. 366/1. Sk. 361/2. Sk. 357. Sk. 355. Sk. 353. Sk. 351. Sk. 337. Sk. 302/1. Sk. 955. Sk. 956. Sk. 957. Sk. Park İçi Yolu )
Dumlupınar ( 132. Sk. 79. Sk. 88. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Celal Bayar ( 5157. Sk. 5152 5154. Sk. 5155. Sk. 5156. Sk. 5165. Sk. )
Saat : 13:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Şifne ( 6373 6367 6000 6392. Sk. 6390. Sk. 6382. Sk. 6381. Sk. )
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yalı ( 6291. Sk. 6293. Sk. 6291/3 SK. 6291/2 SK. 6301. Sk. 6302. Sk. 6287. Sk. )
Germiyan ( 6299/1 SK. 6292 SK )
Saat : 10:30 - 14:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Germiyan ( 27102. Sk. 27103. Sk. 27104. Sk. 27106. Sk. Ulus Cd. 27110. Sk. 27107. Sk. 27074. Sk. 27075. Sk. 27076. Sk. 27077. Sk. 27078. Sk. 27080. Sk. 27081. Sk. 27082. Sk. 27083. Sk. 27084. Sk. 27086. Sk. 27099. Sk. 27100. Sk. 27101. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Balatçık ( 8956/4 sk. 8950/3 8956/2 )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İzkent ( 8831. Sk. 8840. Sk. 8839. Sk. 8838. Sk. 8837. Sk. )
Esentepe ( 8838/3. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ahmet Taner Kışlalı ( 6794. Sk. 6794/2. Sk. 6799. Sk. )
Saat : 12:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atatürk ( 8930/1. Sk. 8930/3. Sk. )
FOÇA / İZMİR
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeniköy ( YENİKÖY KÜME EVLERİ Yeniköy Yolu YENİKÖY KÖYÜ KÜME EVLER )
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zafer ( 3962/15. Sk. Orman Yolu )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Uzundere ( 3968/7. Sk. 3968/6. Sk. 3968/5. Sk. 3968/4. Sk. 3968/3. Sk. 3968/2. Sk. 3968/15. Sk. 3968/14. Sk. 3968/12. Sk. 3968/11. Sk. 3968/10. Sk. 3968/1. Sk. 3968. Sk. 3967/5. Sk. 3967/4. Sk. 3967/3. Sk. 3967/2. Sk. 3967/1. Sk. İzmir Çevre Yolu 3968/8 3967. Sk. 3966/7. Sk. 3966/6. Sk. 3966/5. Sk. 3966/4. Sk. 3966/3. Sk. 3966/2. Sk. 3966/1. Sk. 3966. Sk. 3965/2. Sk. 3965/1. Sk. 3965. Sk. )
Tırazlı ( 1002. Sk. RADAR SAĞLIK KUTLU AKTAŞ ÇAMLIK KEKİK MENEKŞE ŞİRİN GÖKGEDİK FIRINCI KAHYA MESTAN 1001 1002 1006 )
KARABURUN / İZMİR
Saat : 11:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım ÇalışmalarıMordoğan ( 380 419 394 407 381 389. Sk. 395. Sk. DEREBOYU Kazım Karabekir 402 354 383 432 424 427 352 360 376 375 İNÖNÜ 355 362 )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atakent ( 2032/2 CENGİZ TOPEL Selçuk Yaşar Sk. Selçuk Yaşar 6370. Sk. 2032. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yalı
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yalı ( 6486. Sk. 6485/2 SK. 6474. Sk. 1671. Sk. 6434. Sk. 6436. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dedebaşı ( Ordu Blv. 6116/5. Sk. 6116 6103. Sk. 6104. Sk. 6105. Sk. 6106. Sk. 6107. Sk. 6108. Sk. 6111. Sk. 6111/2. Sk. 6111/3. Sk. 6112. Sk. )
Fikri Altay ( 6195. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Şemikler ( 6200. Sk. 6204. Sk. )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karaman ( Karaman Koyu İç Yolu KARAMAN )
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karaman ( KARAMAN )
Saat : 9:15 - 17:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karaman ( KARAMAN )
Yağlar
KONAK / İZMİR
Saat : 4:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( 1448. Sk. Atatürk Cd. Can Yücel Sk. Cumhuriyet Blv. Kıbrıs Şehitleri Cd. Prof. Dr. Nusret H. Fişek Cd. )
Saat : 14:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Umurbey ( Atatürk Cd. İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Girişi )
Alsancak ( Cumhuriyet Blv. Kıbrıs Şehitleri Cd. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( 1456. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Murat ( 2494. Sk. 2496. Sk. 2497. Sk. 2498. Sk. Hızır Reis Cd. )
Millet ( 2548. Sk. Hızır Reis )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yıldırım ( 35/8 Sk. 35/6 35/5 35/6 Sk. 35/1 35/9 Sk. 29/1 Sk. 29/1 )
NARLIDERE / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Narlı ( Nilgün Sk. İlgi Sk. İlkay Sk. İsmet İnönü Cd. )
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Limanreis ( Kazım Karabekir Sk. Seyithan Sk. Cengiz Topel Sk. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çamlıca ( Köşk Ödemiş Yolu Çamlıca Köyü İç Yolu )
Çayır ( Ataman Çayırköy )
Demirdere ( Demirdere Köyü İç Yolu Köy İçi Yolu )
Güney ( Güney Köyü İç Yolu )
Hamam ( mendegüme küme evler )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Camikebir ( İZMİR Göksüzler Cd. 84/7 Sk. 84/6. Sk. 84/5. Sk. 84/18. Sk. 84/17. Sk. 84/15. Sk. 84/14. Sk. 84/10 Sk. 84. Sk. 54/16 )
TORBALI / İZMİR
Saat : 2:00 - 3:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cumhuriyet ( 2032. Sk. 2034. Sk. 2035. Sk. 3548. Sk. 5097 Sk. 5097. Sk. Haluk Alpsü Blv. 2001 )
Muratbey ( 3532 3569 Sk. 3511 Sk. 3634 Sk. 3502 3641 3524 Sk. 3516 3514 3519 Sk. 3506 Sk. 3533 Sk. 3618 Sk. 3588 3503 3505 3506 3507. Sk. 3508. Sk. 3510 Sk. 3515 Sk. 3521. Sk. 3522 3522. Sk. 3609 Sk. 3610. Sk. 3611. Sk. 3612. Sk. 3614. Sk. 3621. Sk. 3622. Sk. 3623. Sk. )
Yedi Eylül ( 5541. Sk. )
URLA / İZMİR
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kuşçular ( 8033. Sk. 8031. Sk. 8029. Sk. 8028. Sk. 8027 8026. Sk. 8025. Sk. 8023. Sk. 8018. Sk. 8018 Sk. 8016. Sk. 8015 8014. Sk. 8089 8018/2 8020 8018/3 8025 8035/1 8020/1 8039. Sk. 8046/1. Sk. 8048 Sk. 8052 8056 Sk. 8076 Sk. 8076/1 Sk. 8077 Sk. Kasaba Evleri KUŞÇULAR 8018 8043 8083 8042. Sk. 8040 8039/1. Sk. 8025/1 8077/1 8038. Sk. 8037/1 Sk. 8037. Sk. 8036 8034 8032/3 )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kuşçular ( 8044. Sk. 8034 8058/1 8058 )