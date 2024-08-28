İzmir'de 29 Ağustos Perşembe günü 22 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

ALİAĞA / İZMİR

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çoraklar ( Gül 2. Sk. ÇORAKLAR OKUL Mercan Sk. Menekşe Sk. Aydoğdu Sk. Çoraklar Yolu )

Çaltılıdere

Kalabak

Karaköy ( Çoraklar-Eski Karaköy Yolu Karaköy Köyü İç Yolu Eski Karaköy Köy Yolu )

BALÇOVA / İZMİR

Saat : 11:30 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Fevzi Çakmak ( Atilla Demirci Efe Sk. DAVUT SULARİ Atilla Sk. Çağatay Sk. Timurlenk Sakarya Leylak Sk. Ladin Kuşkonmaz Sk. )

Teleferik ( Özsağlık Sk. Yıldırım Beyazıt Sk. Tolga Sk. Timurlenk Sk. Sakarya Cd. Eruysal Sk. Cenk Sk. Cengizhan Sk. )

Saat : 14:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Onur ( Mine Sk. Lale Sk. Fulya Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İnciraltı ( Mithatpaşa Cd. İnciraltı Cd. )

Korutürk ( Kauçuk Sk. )

BAYINDIR / İZMİR

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çırpı Cami

İbrahimçavuş

Mektep

Havuzbaşı

BERGAMA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alhatlı ( Alhatlı Köyü İç Yolu Alhatlı Merkez )

BEYDAĞ / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kurudere ( kurudere iç yol İÇMECE )

BORNOVA / İZMİR

Saat : 8:00 - 10:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Erzene ( 43. Sk. 45. Sk. 47. Sk. 48. Sk. 49. Sk. 51. Sk. 52. Sk. 54. Sk. 55. Sk. İstanbul Cd. 40. Sk. 41. Sk. 44. Sk. )

Saat : 12:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Egemenlik ( 6149. Sk. 6155. Sk. 6147. Sk. 6146. Sk. 6140. Sk. 6150. Sk. )

BUCA / İZMİR

Saat : 1:00 - 1:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Menderes ( 122. Sk. 122/1. Sk. ADNAN KAHVECİ CD. Menderes Cd. 106. Sk. )

Vali Rahmi Bey ( 110. Sk. 114. Sk. 116. Sk. 121. Sk. 126. Sk. 126/1. Sk. 126/2 128. Sk. 130. Sk. 135. Sk. 137. Sk. 141. Sk. 143. Sk. 298. Sk. 302. Sk. 317. Sk. 319. Sk. 139. Sk. )

Barış ( 954/1. Sk. 954. Sk. 953/1. Sk. 953. Sk. 950. Sk. 948. Sk. 366/1. Sk. 361/2. Sk. 357. Sk. 355. Sk. 353. Sk. 351. Sk. 337. Sk. 302/1. Sk. 955. Sk. 956. Sk. 957. Sk. Park İçi Yolu )

Dumlupınar ( 132. Sk. 79. Sk. 88. Sk. )

ÇEŞME / İZMİR

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Celal Bayar ( 5157. Sk. 5152 5154. Sk. 5155. Sk. 5156. Sk. 5165. Sk. )

Saat : 13:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şifne ( 6373 6367 6000 6392. Sk. 6390. Sk. 6382. Sk. 6381. Sk. )

Saat : 10:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalı ( 6291. Sk. 6293. Sk. 6291/3 SK. 6291/2 SK. 6301. Sk. 6302. Sk. 6287. Sk. )

Germiyan ( 6299/1 SK. 6292 SK )

Saat : 10:30 - 14:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Germiyan ( 27102. Sk. 27103. Sk. 27104. Sk. 27106. Sk. Ulus Cd. 27110. Sk. 27107. Sk. 27074. Sk. 27075. Sk. 27076. Sk. 27077. Sk. 27078. Sk. 27080. Sk. 27081. Sk. 27082. Sk. 27083. Sk. 27084. Sk. 27086. Sk. 27099. Sk. 27100. Sk. 27101. Sk. )

ÇİĞLİ / İZMİR

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Balatçık ( 8956/4 sk. 8950/3 8956/2 )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzkent ( 8831. Sk. 8840. Sk. 8839. Sk. 8838. Sk. 8837. Sk. )

Esentepe ( 8838/3. Sk. )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ahmet Taner Kışlalı ( 6794. Sk. 6794/2. Sk. 6799. Sk. )

Saat : 12:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Atatürk ( 8930/1. Sk. 8930/3. Sk. )

FOÇA / İZMİR

Saat : 9:00 - 10:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeniköy ( YENİKÖY KÜME EVLERİ Yeniköy Yolu YENİKÖY KÖYÜ KÜME EVLER )

GAZİEMİR / İZMİR

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Zafer ( 3962/15. Sk. Orman Yolu )

KARABAĞLAR / İZMİR

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Uzundere ( 3968/7. Sk. 3968/6. Sk. 3968/5. Sk. 3968/4. Sk. 3968/3. Sk. 3968/2. Sk. 3968/15. Sk. 3968/14. Sk. 3968/12. Sk. 3968/11. Sk. 3968/10. Sk. 3968/1. Sk. 3968. Sk. 3967/5. Sk. 3967/4. Sk. 3967/3. Sk. 3967/2. Sk. 3967/1. Sk. İzmir Çevre Yolu 3968/8 3967. Sk. 3966/7. Sk. 3966/6. Sk. 3966/5. Sk. 3966/4. Sk. 3966/3. Sk. 3966/2. Sk. 3966/1. Sk. 3966. Sk. 3965/2. Sk. 3965/1. Sk. 3965. Sk. )

Tırazlı ( 1002. Sk. RADAR SAĞLIK KUTLU AKTAŞ ÇAMLIK KEKİK MENEKŞE ŞİRİN GÖKGEDİK FIRINCI KAHYA MESTAN 1001 1002 1006 )

KARABURUN / İZMİR

Saat : 11:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım ÇalışmalarıMordoğan ( 380 419 394 407 381 389. Sk. 395. Sk. DEREBOYU Kazım Karabekir 402 354 383 432 424 427 352 360 376 375 İNÖNÜ 355 362 )

KARŞIYAKA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Atakent ( 2032/2 CENGİZ TOPEL Selçuk Yaşar Sk. Selçuk Yaşar 6370. Sk. 2032. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalı

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Amca Kasım Şimşek konuştu: “Böyle bir şey yaşanacağını hiç ummazdık” Amca Kasım Şimşek konuştu: “Böyle bir şey yaşanacağını hiç ummazdık”

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalı ( 6486. Sk. 6485/2 SK. 6474. Sk. 1671. Sk. 6434. Sk. 6436. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dedebaşı ( Ordu Blv. 6116/5. Sk. 6116 6103. Sk. 6104. Sk. 6105. Sk. 6106. Sk. 6107. Sk. 6108. Sk. 6111. Sk. 6111/2. Sk. 6111/3. Sk. 6112. Sk. )

Fikri Altay ( 6195. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şemikler ( 6200. Sk. 6204. Sk. )

KİRAZ / İZMİR

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karaman ( Karaman Koyu İç Yolu KARAMAN )

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karaman ( KARAMAN )

Saat : 9:15 - 17:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karaman ( KARAMAN )

Yağlar

KONAK / İZMİR

Saat : 4:00 - 9:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alsancak ( 1448. Sk. Atatürk Cd. Can Yücel Sk. Cumhuriyet Blv. Kıbrıs Şehitleri Cd. Prof. Dr. Nusret H. Fişek Cd. )

Saat : 14:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Umurbey ( Atatürk Cd. İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Girişi )

Alsancak ( Cumhuriyet Blv. Kıbrıs Şehitleri Cd. )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alsancak ( 1456. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Murat ( 2494. Sk. 2496. Sk. 2497. Sk. 2498. Sk. Hızır Reis Cd. )

Millet ( 2548. Sk. Hızır Reis )

MENEMEN / İZMİR

Saat : 10:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yıldırım ( 35/8 Sk. 35/6 35/5 35/6 Sk. 35/1 35/9 Sk. 29/1 Sk. 29/1 )

NARLIDERE / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Narlı ( Nilgün Sk. İlgi Sk. İlkay Sk. İsmet İnönü Cd. )

Saat : 10:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Limanreis ( Kazım Karabekir Sk. Seyithan Sk. Cengiz Topel Sk. )

ÖDEMİŞ / İZMİR

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çamlıca ( Köşk Ödemiş Yolu Çamlıca Köyü İç Yolu )

Çayır ( Ataman Çayırköy )

Demirdere ( Demirdere Köyü İç Yolu Köy İçi Yolu )

Güney ( Güney Köyü İç Yolu )

Hamam ( mendegüme küme evler )

SEFERİHİSAR / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Camikebir ( İZMİR Göksüzler Cd. 84/7 Sk. 84/6. Sk. 84/5. Sk. 84/18. Sk. 84/17. Sk. 84/15. Sk. 84/14. Sk. 84/10 Sk. 84. Sk. 54/16 )

TORBALI / İZMİR

Saat : 2:00 - 3:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Cumhuriyet ( 2032. Sk. 2034. Sk. 2035. Sk. 3548. Sk. 5097 Sk. 5097. Sk. Haluk Alpsü Blv. 2001 )

Muratbey ( 3532 3569 Sk. 3511 Sk. 3634 Sk. 3502 3641 3524 Sk. 3516 3514 3519 Sk. 3506 Sk. 3533 Sk. 3618 Sk. 3588 3503 3505 3506 3507. Sk. 3508. Sk. 3510 Sk. 3515 Sk. 3521. Sk. 3522 3522. Sk. 3609 Sk. 3610. Sk. 3611. Sk. 3612. Sk. 3614. Sk. 3621. Sk. 3622. Sk. 3623. Sk. )

Yedi Eylül ( 5541. Sk. )

URLA / İZMİR

Saat : 9:00 - 10:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kuşçular ( 8033. Sk. 8031. Sk. 8029. Sk. 8028. Sk. 8027 8026. Sk. 8025. Sk. 8023. Sk. 8018. Sk. 8018 Sk. 8016. Sk. 8015 8014. Sk. 8089 8018/2 8020 8018/3 8025 8035/1 8020/1 8039. Sk. 8046/1. Sk. 8048 Sk. 8052 8056 Sk. 8076 Sk. 8076/1 Sk. 8077 Sk. Kasaba Evleri KUŞÇULAR 8018 8043 8083 8042. Sk. 8040 8039/1. Sk. 8025/1 8077/1 8038. Sk. 8037/1 Sk. 8037. Sk. 8036 8034 8032/3 )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kuşçular ( 8044. Sk. 8034 8058/1 8058 )

Editör: Engin Keskin