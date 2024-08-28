İsrail ordusu, Suriye ile Lübnan sınırında gerçekleştirilen bir hava saldırısında, İslami Cihad Hareketi'nden Faris Kasım'ı hedef aldığını duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'nin bölgedeki bir hedefe yönelik hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Ancak, saldırının hangi tür hava aracıyla yapıldığına dair detaylı bilgi verilmedi.

Faris Kasım’ın İslami Cihad Hareketi üzerindeki etkisi

Saldırıda hedef alınan Faris Kasım’ın İslami Cihad Hareketi içinde önemli bir rol üstlendiği iddia ediliyor. Kasım’ın öldürüldüğü yönündeki açıklamalar, hareketin içinde yer alan diğer yetkililer ve destekçileri tarafından doğrulanmadı. İslami Cihad Hareketi'nin İsrail tarafından hedef alınan bu üst düzey üyesinin, grubun operasyonel kapasitesini nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

Resmi açıklama yapılmadı

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Suriye’nin başkenti Şam’a hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Bu kaynaklara göre, Şam-Beyrut yolu üzerinde seyir halinde olan bir araç İsrail İHA'sı tarafından hedef alındı. Ancak, saldırının ardından herhangi bir can kaybı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.