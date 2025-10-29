Bayraklı’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı, kortej yürüyüşü, meşaleler ve konserlerle büyük bir coşkuyla kutlandı. İlçe sakinleri, Atatürk ve Türk bayraklarıyla süslenen korteji balkonlarından alkışlarla destekledi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Sevgi Yolu’nun sonundaki Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Törenin ardından Özkanlar Migros önünden başlayan kortej yürüyüşü Şehit Hakan Ünal Parkı’na ulaştı.

Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Münir Demir, ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, gaziler ve binlerce vatandaş katıldı. Kortej boyunca yakılan meşaleler ve söylenen marşlar yürüyüşe renk kattı.

Şef Sertan Çırak yönetimindeki Seçkin Bando Takımı eşliğinde yürüyüş, Şehit Hakan Ünal Parkı’nda son buldu. Parkta, Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin zeybek gösterisi büyük beğeni topladı.

Ardından sahne alan solist Alis Aktaş, klavyede Samır Badalov, kabak kemanede Kerem Altunbay, bağlamada Erkan Demir, perküsyonda Zafer Taş ve bas gitarda Gökhan Alkan eşliğinde birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Gece, hep birlikte söylenen marşlarla muhteşem bir finalle sona erdi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in değerine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Cumhuriyet yalnızca bir yönetim biçimi değil, bir milletin küllerinden yeniden doğuşudur. Cumhuriyet; kadının eşit yaşam hakkıdır, gencin geleceğe tutunan umududur, çocuğun özgürce gülüşüdür, emekçinin alın terinin değeridir. Bayraklı’da bunu birlikte omuz omuza kutlayacağız. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!”