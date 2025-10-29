Uşak Hacıkadem Kavşağı’nda motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yolculardan biri ağır durumda hastaneye kaldırıldı.
Uşak Hacıkadem Kavşağı’nda kaza
Uşak’ta Hacıkadem Kavşağı’nda, M.C.M. (21) yönetimindeki 20 AOF 259 plakalı motosiklet ile M.G. (27) idaresindeki 10 AGG 435 plakalı otomobil çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu Z.E. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yolculardan Z.E.’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Kaza sonrası otomobil sürücüsü M.G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.