Balçova’da Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları sabah saatlerinde Gülfem Benli Anaokulu’nda başladı. Minik öğrenciler, şiirler, koro ve dans gösterileriyle Cumhuriyet coşkusunu yaşattı. Balçova Belediye Başkanı, “Atatürk’ün izinde büyüyen bu minik yürekler Cumhuriyetimizin en güçlü teminatıdır” dedi.

Balçova’daki ilk tören, Gülfem Benli Anaokulu’nda yapıldı. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları gösterilerle izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Veliler ve ilçe protokolü de etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Anaokulu programının ardından Balçova Kaymakamlığı tarafından düzenlenen resmî törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygıyla anıldı.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri 29 Ekim Çarşamba günü de sürecek. Saat 12.30’da Adalet ve Demokrasi Parkı’nda Balçovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Geleneksel Pilav Keşkek Günü, saat 14.00’te ise Atatürkçü Düşünce Derneği Balçova Şubesi’nin Cumhuriyet Yemeği gerçekleştirilecek.

Akşam saat 19.00’da Duru Park’tan başlayacak Cumhuriyet Bayramı Korteji, İzmir Ekonomi Üniversitesi Açık Hava Gösteri Merkezi’nde sona erecek.

Kortejin ardından Balçova Eğitim Sağlık Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından hamsi ve helva ikramı yapılacak.

Kutlamalar, saat 20.30’da sevilen sanatçı Cem Belevi’nin konseriyle sona erecek.

Balçova Belediye Başkanı, tüm yurttaşları Cumhuriyet’in 102. yılını “hep birlikte, büyük bir coşkuyla kutlamaya” davet etti.