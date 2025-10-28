Şehzadeler Belediyesi, Cumhuriyetin ilanının 102. yılı kutlamaları kapsamında ilçe genelinde esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtarak Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaştı.
Şehzadeler Belediyesi, Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları için ilçe genelinde düzenlenen etkinlikte esnaf ve vatandaşlara toplam 3 bin Türk bayrağı dağıttı.
Bayrak dağıtım etkinliğinde vatandaşlar, belediyenin anlamlı jestinden memnuniyetlerini dile getirdi. Şehzadeler’in farklı noktalarında gerçekleştirilen etkinlik, Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu mahalle mahalle taşıdı.
Cumhuriyetin 102. yılına yakışır bir şekilde yaşanan etkinlikte, Şehzadeler kırmızı-beyaza büründü ve birlik, beraberlik mesajı verildi. Vatandaşlar, belediyenin organizasyonu sayesinde bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.