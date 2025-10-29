İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Meclis’te düzenlenen özel oturumda, İzmir Çocuk Meclisi ve Gençlik Merkezi üyeleri başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen öğrenciler ve sivil yurttaşlardan oluşan yaklaşık 300 kişilik grubu ağırladı. Tugay, gençlere Cumhuriyetin önemini anlattı ve bilinçli, aydın bir nesil olmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Başkan Tugay, konuşmasında Cumhuriyetin gençlere kendini yönetme hakkı verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Atatürk'ün 102 yıl önce kurup Türk milletine hediye ettiği bu güzel rejim, onlara kendini yönetme hakkını verdiği rejimdir. Bilinçli, aydın bir halk doğru seçimler yapar. Sizler ne yaşadığınızı bilen insanlar olmalısınız. Bunun da yolu çalışmak ve öğrenmek."

Tugay, çocuklara ve gençlere seslenerek, iyilik, mutluluk, başarı ve zenginliğin herkesin hakkı olduğunu vurguladı. Belediye başkanı olarak daha fazla oyun ve spor alanı oluşturacaklarını belirten Tugay, eşit imkanlara sahip bir toplumun önemine dikkat çekti.

Çocuk Meclisi üyeleri Nil Tarakçı ve Mehmet Selim Mert, Cumhuriyetin eğitim ve özgürlük gibi kazanımlarının önemine değindi. Tarakçı, "Bir ülke bütün çocukları eğitimli ve mutlu olduğu zaman yükselir" derken, Mert, Cumhuriyetin kazanımlarını koruyacaklarına söz verdiklerini belirtti.

Gençlik Meclisi Sekreteri Nil Seliz Ulus, 102 yıl önceki bağımsızlık mücadelesinin halkın iradesiyle kazanıldığını hatırlatarak, gençliğin azmiyle Cumhuriyetin kurulduğunu ifade etti. Başkan Yusuf Eren Balıkçı ise Cumhuriyetin sadece kürsülerden konuşanların değil, milletin tamamının eseri olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından kutlamalar, Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ’un şiir okuması ve ses sanatçısı Derya Derin’in şarkılarıyla devam etti. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.