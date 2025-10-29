Ankara’nın Ayaş ilçesinde etkili olan fırtına, bir hobi bahçesindeki konteyner evi devirdi. Mangal başında duran 40 yaşındaki Üçler K. konteynerin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay sırasında içeride bulunan 3 çocuk ise yaralı olarak kurtarıldı.

Fırtına faciası: Konteyner 25 metre sürüklendi

Ankara’nın Ayaş ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına, can aldı.

İlhanköy Mahallesi Doruk mevkisinde yaşanan olayda Üçler K. (40), üç çocuğuyla birlikte hobi bahçesinde piknik yapıyordu.

Şiddetli rüzgar ve yağışın etkisiyle çocuklar, bahçede bulunan konteyner eve sığındı. Bu sırada mangal başında kalan Üçler K., fırtınanın etkisiyle 25 metre sürüklenen konteynerin altında kaldı.

Olayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Üçler K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

3 çocuk yaralı kurtarıldı

Konteynerin devrilmesi sırasında içeride bulunan üç çocuk hafif yaralandı. Çocuklar, çevredekiler tarafından çıkarıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Ayaş ilçesinin çeşitli bölgelerinde fırtına ve hortum etkili oldu.

İlhanköy Mahallesi’nde oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Kısa sürede etkili olan hortumun, çevredeki tarım arazileri ve yapılar üzerinde de hasara yol açtığı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iç Anadolu’nun batısında akşam saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyarıda bulunmuştu.

Yetkililer, vatandaşlara açık alanlarda bulunmamaları ve devrilme riski taşıyan yapılardan uzak durmaları konusunda çağrıda bulundu.