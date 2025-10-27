Bu nedenle e-Arşiv fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Müstahsil Makbuzu düzenleyen mükellefler o gün boyunca dijital ortamda fatura kesemeyecek.

Bakım sırasında kapalı olacak sistemler şöyle sıralandı:

• e-Arşiv Fatura Portal Uygulamaları (e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu)

• Dijital Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresiyle giriş yapılan e-Arşiv Fatura Portalı

• e-Arşiv raporlarının iletildiği sistemler

• e-Arşiv sorgulama servisleri

Bu süre boyunca söz konusu portalları kullanan mükelleflerin ihtiyaç halinde belgelerini matbu olarak düzenleyebileceği belirtildi. Çalışmanın planlanandan önce tamamlanması durumunda ise yeni bir duyuru yapılacağı ifade edildi.