29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmir’de bazı yollar trafiğe kapatıldı. Sürücüler, alternatif güzergâhlara yönlendirildi.

29 Ekim kutlamaları için trafik düzenlemesi yapıldı

İzmir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle kent trafiğinde geçici düzenlemeye gidildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim saat 00.00’dan itibaren Atatürk Caddesi (1’inci Kordon) 1479 Sokak kesişiminden Şehit Hava Pilot Üsteğmen Cenk Yeşilpınar Yaya Üst Geçidi (Konak Pier) arasında kalan bölüm araç trafiğine kapatıldı.

Vatandaşların kutlamaları güvenli şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla alınan karar kapsamında sürücülerin alternatif güzergâhlara yönlendirilmesi istendi.

“Alternatif güzergâhları kullanın”

İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için trafiğe kapalı güzergâhları dikkate alarak alternatif rotaları tercih etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Ekiplerin, kutlama süresince hem trafik akışını düzenlemek hem de güvenliği sağlamak için görev başında olacağı belirtildi.

Emniyet açıklamasında şu ifadelere yer verildi: