Altay Kulübü, yönetim kurulu ve camianın birlik ve beraberlik çabalarıyla FIFA’daki 24 dosya sayısını 21’e düşürdü. Kulüp, kalan üç dosyadan kurtularak eksi 18 puan cezasının önüne geçmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz ay FIFA’da bulunan 24 dosyanın, yönetim kurulunun yoğun çalışmaları sonucunda 21’e indiği açıklandı. Kulüp yetkilileri, Kasım ayı içerisinde camia olarak birlik sağlanması durumunda kalan üç dosyadan da tamamen kurtulmayı ve eksi 18 puan cezasının önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

Altay camiası, kulübü yeniden ayağa kaldırmak için yoğun çaba gösteren Başkan Sinan Kanlı ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Yapılan açıklamada, Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor ve diğer alt liglerdeki takımların durumu, kadroları ve tesislerinin göz önünde bulundurulduğunda, Altay’ın şu ana kadar puan silme cezalarının önüne geçmesinin önemli bir başarı olduğu vurgulandı.