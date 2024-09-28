Denizli'de 29 Eylül 2024 Pazar günü sıcak hava bekleniyor.
Gündüz sıcaklıklarının 31 ile 35 derece arasında değişeceği tahmin edilirken, gece sıcaklıklarının 21 ile 24 derece arasında olması öngörülüyor.
Nem oranının %32 ile %40 arasında değişmesi beklenirken, rüzgarın kuzeybatı yönünden 9 km/s hızında esmesi tahmin ediliyor.
Gün boyunca açık ve güneşli bir hava bekleniyor.
33° • Güneşli
|
Cumartesi
|
34°
15°
|
Bol güneş ışığı
|
Pazar
|
34°
15°
|
Parlak güneş ışığı
|
Pazartesi
|
23°
10°
|
Daha serin
|
Salı
|
22°
11°
|
Çoğunlukla güneşli
|
Çarşamba
|
26°
12°
|
Parlak güneş ışığı
|
Perşembe
|
28°
13°
|
Parlak güneş ışığı
|
Cuma
|
30°
14°
|
Parlak güneş ışığı
29 Eylül 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.
Kaynak: HABER MERKEZİ