Denizli'de 29 Eylül 2024 Pazar günü sıcak hava bekleniyor.

Söke'den Rusya ve İtalya’ya balık ihracatı başladı! Söke'den Rusya ve İtalya’ya balık ihracatı başladı!

Gündüz sıcaklıklarının 31 ile 35 derece arasında değişeceği tahmin edilirken, gece sıcaklıklarının 21 ile 24 derece arasında olması öngörülüyor.

Nem oranının %32 ile %40 arasında değişmesi beklenirken, rüzgarın kuzeybatı yönünden 9 km/s hızında esmesi tahmin ediliyor.

Gün boyunca açık ve güneşli bir hava bekleniyor.

33° • Güneşli

Güneşli

Bol güneş ışığı

Cumartesi

34°

15°

Bol güneş ışığı
Parlak güneş ışığı

Pazar

34°

15°

Parlak güneş ışığı
Daha serin

Pazartesi

23°

10°

Daha serin
Çoğunlukla güneşli

Salı

22°

11°

Çoğunlukla güneşli
Parlak güneş ışığı

Çarşamba

26°

12°

Parlak güneş ışığı
Parlak güneş ışığı

Perşembe

28°

13°

Parlak güneş ışığı
Parlak güneş ışığı

Cuma

30°

14°

Parlak güneş ışığı

29 Eylül 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.

Kaynak: HABER MERKEZİ