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Nem oranının %32 ile %40 arasında değişmesi beklenirken, rüzgarın kuzeybatı yönünden 9 km/s hızında esmesi tahmin ediliyor.

Gündüz sıcaklıklarının 31 ile 35 derece arasında değişeceği tahmin edilirken, gece sıcaklıklarının 21 ile 24 derece arasında olması öngörülüyor.

Söke'den Rusya ve İtalya’ya balık ihracatı başladı!

Söke'den Rusya ve İtalya’ya balık ihracatı başladı!

Denizli 'de 29 Eylül 2024 Pazar günü sıcak hava bekleniyor.

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