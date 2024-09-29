Dünya genelinde brent petrol fiyatlarının artışı ve döviz kurundaki dalgalanmalar, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 29 Eylül 2024 itibarıyla, vergi artışları ve dövizdeki değişimler akaryakıt fiyatlarına yansımış durumda.

Peki, bu hafta sonu Türkiye'nin büyük şehirlerindeki benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de fiyatlar nasıl?

İstanbul, İzmir ve Ankara'da 29 Eylül 2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin: 42.75 TL Motorin: 42.65 TL LPG: 25.13 TL



İstanbul Anadolu Yakası: Benzin: 42.65 TL Motorin: 42.58 TL LPG: 24.59 TL



Ankara: Benzin: 43.12 TL Motorin: 43.11 TL LPG: 25.14 TL



İzmir: Benzin: 43.57 TL Motorin: 43.63 TL LPG: 25.04 TL

