Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından aldığı binlerce avroyu amacına uygun kullanmadığı için dava edildi.

Dava süreci 2021’de başladı ve 2023’te sonuçlandı. BirGün’nde İsmail Arı imzalı habere göre, MEB’e bağlı Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nün “Haritacılık Öğrencilerinin Avrupa’da CBS Stajı Projesi” kapsamında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’ndan 52 bin 64 avro hibe alındı.

Proje, 10 Kasım 2016’da imzalanan hibe sözleşmesiyle başladı. Ancak Hollanda’daki kurumlar, projeden haberdar olmadıklarını belirtti ve proje feshedildi. Buna rağmen, MEB hibeyi iade etmedi.

Mahkeme kararı: Gecikme faiziyle ödeme

Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, 2019’da resmi yazıyla 52 bin 64 avronun iadesini istedi ancak sonuç alınamadı. Başkanlık, bu nedenle Millî Eğitim Bakanlığına dava açtı.

Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, 11 Mayıs 2023 tarihinde davayla ilgili kararını açıkladı. Mahkeme, 52 bin 64 avronun 22 Haziran 2019 tarihinden itibaren yıllık yüzde 3,5 gecikme faiziyle birlikte Dışişleri Bakanlığına ödenmesine hükmetti.

Ayrıca MEB’in 8 bin 197 TL başvuru harcı, 3 bin 250 TL mahkeme masrafı ve 68 bin 870 TL vekâlet ücretini de ödemesi gerektiğine karar verildi.

Mahkeme kararı, Millî Eğitim Bakanlığına karşı ciddi bir mali yük getirirken, davanın sonuçlanmasıyla birlikte Bakanlık hem hibe tutarını hem de ek masrafları ödemekle karşı karşıya kaldı. MEB’in karar karşısında nasıl bir adım atacağı ise henüz belirsiz.