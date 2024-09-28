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Emiralem Merkez ( 2605 Eski Emiralem Küme Evleri Sk. Eski Emiralem Küme Evler isimsizz111 Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd. 2602 Sk. 2635/1 Sk. 2632 2630 eski emiralrm yolu Eski Emiralem Küme Evler Sk. 2623/1 2627 2624 2633 2629 2620 2606 2601. Sk. 2603. Sk. 2625. Sk. 2628. Sk. Alşen Sk. Atıcı Çk. Defne Sk. Emek Sk. Fabrika Önü Sk. Geçit Bir Sk. Geçit İki Sk. Hasan İlhan Hasan İlhan Cd. Kemal Atatürk Cd. Koy Yolu Koçak Çk. Köy İçi Mor Menekşe Sk. Rabia Hızmay Sk. Samancı Hasan Ersoy Sk. Sümbül Sk. Türker Sk. Yeni Camii Sk. Çaylı Sk. İcyol İstasyon Sk. 2635/1 eski emiralem küme evler ESKİ EMİRALEM )

30 Ağustos ( 7021 7110/1 Çanakkale Asfaltı-Ulukent Cd. Site İçi Yolu Site İci Yolu Park İçi Yolu Kubilay Sitesi Karatas Sitesi Emek Bir Sitesi 7207 7221. Sk. 7219 Sk. 7218 7216. Sk. 7215. Sk. 7214. Sk. 7208. Sk. 7207. Sk. 7206/2. Sk. 7206/1 7205/1. Sk. 7203. Sk. 7202. Sk. 7201. Sk. 7131. Sk. 7129. Sk. 7126. Sk. 7124. Sk. 7123. Sk. 7122. Sk. 7121. Sk. 7120. Sk. 7119 7117. Sk. 7116. Sk. 7114 Sk. 7113. Sk. 7112. Sk. 7111. Sk. 7110. Sk. 7108. Sk. 7106. Sk. 7109 7104/1. Sk. 7104. Sk. 4. Cd. 3. Cd. 7203 7213 7217 7104/2 7216 7107 )

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sekiz Eylül ( Şehit Er İsa Türkmen Cd. Şehit Er Günay Sarı Cd. 99/1. Sk. 99. Sk. 98. Sk. 97. Sk. 96. Sk. 95. Sk. 94. Sk. 93. Sk. 90/1. Sk. 89. Sk. 88/3. Sk. 88/2. Sk. 88/1. Sk. 88. Sk. 85. Sk. 84. Sk. 83/1. Sk. 82. Sk. 81/1. Sk. 80/1. Sk. 8 Eylül Öteyaka Sk. 79. Sk. 77/1. Sk. 76/1sk. 75. Sk. 74/1 Sk. 74. Sk. 73. Sk. 72/1 Sk. 72. Sk. 71. Sk. 151. Sk. 150. Sk. 149. Sk. 148. Sk. 147. Sk. 145/1. Sk. 145. Sk. 144. Sk. 143. Sk. 142. Sk. 141. Sk. 140. Sk. 139. Sk. 137. Sk. 136. Sk. 135. Sk. 134/1. Sk. 134. Sk. 133. Sk. 132. Sk. 131. Sk. 130/1. Sk. 129. Sk. 128. Sk. 127. Sk. 126. Sk. 125. Sk. 124. Sk. 123. Sk. 121. Sk. 120. Sk. 119. Sk. 118. Sk. 117. Sk. 116. Sk. 115. Sk. 114/1. Sk. 113. Sk. 112. Sk. 111. Sk. 110/1. Sk. 106. Sk. 105. Sk. 104. Sk. 103/1. Sk. 102. Sk. 101/1. Sk. 100/2. Sk. 100/1. Sk. 100. Sk. KÜPLÜCE ALTI KÜMEEVLERİ Kır Ovası Kümesi Küplücealtı Kirazlı Cd. Kemalpaşa Stadı Cd. Kemalpaşa Stadı Hoca Ahmet Yesevi Cd. 109. Sk. 108. Sk. 107/1. Sk. )

Ören 75. Yıl Cumhuriyet ( ören izmir caddesi ZEYTİN GÜR erdal inönü YAKA KÜMEEVLER ÇİĞDEM Şimşek Şerbetçi Sk. Şen Çk. Şehit Yüzbaşı Hakan Bizrenli Şair Şahinoğlu Sk. Şahinoğlu Şadibey Cd. Örnek Sk. Ören İzmir Cd. Ören İzmir Ören İlköğretim Okulu Sk. Ören Turgutlu Ören Sk. Ören Cumhuriyet Ören Belediye Sk. Çıra Çınar Çakıcı Çk. Çakıcı ZÜBEYDE HANIM Zeybek Çk. Zeybek Yusuf Ziya Gökalp Sk. Yonca Yener Sk. Yağcı Sk. Yazar Namık Kemal Sk. Yayla Sk. Yakaküme Yaka Sk. Türk Turgutlu Cd. Tuna Cd. Topel Cd. Taflan Su Değirmeni Sk. Su Değirmeni STADYUM Sezer Sk. Seyran Sk. Seke Sk. Savranoğlu Sk. Savranoğlu Sarı Akasya Sakarya Cd. Safir Pazar Sk. Ova Sk. Nergis Sk. Müderris Mücahit Sk. Mücahit MOTORCU HULUSİ Mor Menekşe Sk. Minare Sk. Minare Mevlana Sk. Mert Macar Limoncuk Sk. Kırman Sk. Kırk Ağaç Sk. Kuşçu Sk. Kuşçu Kuş Sk. Kuş Kooperatif Sk. Karagöz Sk. Kanuni Japon Irmak Sk. Hulisi Oğuz Hacı Davut Sk. Hacı Davut Gümüş Gelincik Gacara Hasan Ferah Çk. Fatih Cd. Fatih Erdal İnönü ERCAN Dikili Taş Sk. Demir Cami Çk. Beyler Sk. Beyler Beyazıt Sk. Beyazıt Barbaros Hayrettin Sk. Barbaros Hayrettin Balcı Sk. Bahçeciler Sk. Ayanoğlu Ataca Çk. Arıkaltı Cd. Akçeşme Sk. 3.Seyran. Sk. 2. Seyran Sk. 1. Seyran Sk. )

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet ( hayvankıran kümeevler HAYVANKIRAN KÜMEEVLER YIKIK KEMER KUŞ TEPESİ KOŞAR PAŞAYERİ KEMER YANI ŞEFTALİ AZMAK KAVAKLIK Hayvan Kıran Kümeevleri HAYVANKIRAN KUMEEVLER Hayvankıran HAYVANKIRAN HAYVANKIRAN KÜME EVLER ÇAĞILTEPE KÜMEEVLER HAYVANKIRAN KÜMEEVLERİ ÇAĞILTEPE Şimşir Şahin İzmir Ankara Cd. İzmir Ankara İstiklal İbrahim Bey Çimen Çağıltepe Çağlar Çay Zümrüt Yıldırım Kemal Sk. Yıldırım Kemal Yeni Nesil Yeni Ardıç Yakut Sülün Serçe Sedir Sağlık cd Sanayi Samanyolu Sakarya Rüzgar Pırlanta Park Palamut Nehir Muzaffer Mevlana Celalettin Rumi Mescit Meram Lider Kırlangıç Koca Cami Karalılar Çıkmaz Kanarya Kahraman Işın Işık Hakimiyeti Milliye Sk. Hakimiyeti Milliye Hacı Kadir Çıkmazı Hacı Hafız Çıkmazı Gençlik Fırtına Ful Fethi Bey Emek Cd. Emek Egemen Değirmen Deniz Bülbül Bağcılar Barış Açelya Aydın Armutlu İzmir Cd. Armutlu İzmir Armutlu Belediye Cd. Ardıç SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Altınpark )

Armutlu Hürriyet ( DEREAĞZI İNLİK ÇARŞIKLI ÇEŞMEALTI GÜZEYİRYOLU BOZÜRÜK YILANKUYU İNLİK ÇARŞIKLI KÜMEEVLER 2603 2603/1 İnlik Çarşıklı Küme Evler YÖRÜK YOLU KÜÇÜKTEPE İnlik Çarşıklı Kümeevler 2601 ayderesi suluk kümeevler LADİN Çamlıca Şehitler Cd. Şair Namık Kemal Sk. Şair Namık Kemal İpek İnönü Sk. İnönü İnlik Çarşıklı Kümeevleri İnlik Çarşıklı Küme Evi İnlik Çarşıklı Ziya Gökalp Sk. Ziya Gökalp Yetim Ali Sk. Yeni Yazar Sk. Yazar Yasemin Sk. Yarış Sk. Yaresli Çıkmazı Yaresli Çk. Veli Üzümcü Cd. Uçak Sk. Uzay Sk. Tınaztepe Sk. Tınaztepe Taşıt Sk. Söğüt Seyfettin Günak Cd. Serin Sk. Sarısalkım Sarmaşık Sk. Sarmaşık Sandal Sk. Sandal Saat Sk. Reyhan Sk. Palmiye Sk. Oya Sk. Numune Sk. Numune Namazgah Sk. Mustafa Celal Cd. Mustafa Altınel Cd. Mustafa Altınel Mithatpaşa Sk. Mithatpaşa Misakı Milliye Sk. Misakı Milliye Mersin Sk. Mercan Sk. Selvi Sk. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. Manolya Sk. Lale Sk. Kısmet Sk. Kırçiçeği Kurtuluş Sk. Kurtuluş Kristal Sk. Kristal Kazım Dirik Cd. Kazım Dirik Kayın Kartal Kaptan Kadife Sk. Hizmet Sk. Hamam Sk. Gültekin Göktürk Gül Sk. Görece Cd. General Kazım Karabekir Cd. Fulya Sk. Fesleğen Sk. Fener Sk. Fener Faik Bey Cd. Faik Bey Eğitim Cd. Etem Efendi Cd. Duatepe Sk. Duatepe Dokuz Eylül Sk. Dokuz Eylül Dereli Sk. Dereli Demirciler Sk. Demirciler Defne Sk. Başöğretmen Atatürk Başar Sk. Bayramlı Kümeevleri Bakkal Ali Çıkmazı Bakkal Ali Çk. Ayna Sk. Ayderesi Suluk Yılankuyu Kuzeyir Küme Evi Ayderesi Suluk Küme Evleri Ayderesi Suluk Armutlu Okul Armutlu Belediye Aralık Ali Fehmi Cd. Akasya Sk. )

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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