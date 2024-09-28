İzmir'de 29 Eylül Pazar günü 11 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYINDIR / İZMİR
29Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
0:00 - 5:00
Kesinti ID : 3197254
Hisarlık ( Hisarlık OVACIK )
BEYDAĞ / İZMİR
29Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
16:00 - 19:00
Kesinti ID : 3197289
Atatürk ( NAZİLLİ ARITÜRK Posta Sk. Leylak Sk. Kültür Blv. Garaj Sk. Cengiz Sk. AYAN KAYMAKAM YUSUF DOĞAN CEYLANOĞLU Uzun Sokağı ÖDEMİŞ Ödemiş Cd. BANKA KIBRIS GÜLER )
Cumhuriyet ( Çakır Sk. )
BORNOVA / İZMİR
29Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
0:00 - 5:00
Kesinti ID : 3197254
Yakaköy ( POYRAZ poligon sokak MELİSA IHLAMUR VADİ ÖYKÜ Özbek Sk. Özbek Çamlık Cd. Zeytin Yıldız Sk. Yaprak Sk. Yalı Yaka Cd. Yaka Tepe Sevgi Sk. Selin Sk. Reyhan Sk. Poligon Sk. Mine Meltem Sk. Melisa Sk. Limon Sk. Kordon KİRAZ Kiraz Irmak Sk. Ihlamur Sk. Havuzbaşı Sk. Havuzbaşı GÜNEŞLİ Gündoğan Sk. Ekin Sk. Dibek Damla Sk. Cumba Sk. Asma )
Naldöken
Karaçam
Çiçekli ( Çiçekli Cd. Çitlenbik Çamlık Yasemin Sk. Pınarlı Manolya Sk. Kardelen Sk. Fulya Sk. Fulya Açelya Akasya 8500 )
ÇİĞLİ / İZMİR
29Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
0:00 - 6:00
Kesinti ID : 3194299
İnönü ( Millet Cd. Çocuk Parkı İçi Yolu Şehitler Cd. 9209. Sk. 9244 9214 9250 8981/4. Sk. 9103. Sk. 9201. Sk. 9202. Sk. 9202/1. Sk. 9203. Sk. 9204. Sk. 9205. Sk. 9206. Sk. 9207. Sk. 9208. Sk. 9210. Sk. 9211. Sk. 9212. Sk. 9213. Sk. 9215. Sk. 9216. Sk. 9217. Sk. 9218. Sk. 9219. Sk. 9220. Sk. 9221. Sk. 9222. Sk. 9223. Sk. 9225. Sk. 9229. Sk. 9230. Sk. 9231. Sk. 9232. Sk. 9234. Sk. 9234/2. Sk. 9235. Sk. 9236. Sk. 9237. Sk. 9239. Sk. 9501. Sk. 9501/1. Sk. 9503. Sk. 9503/1. Sk. 9504. Sk. 9505. Sk. 9505/1. Sk. 9505/2. Sk. 9505/3. Sk. 9507. Sk. 9507/1. Sk. Dostluk Dostluk Cd. Halil Kuyusu 8981/3. Sk. 9210/1 )
Uğur Mumcu ( 8790/5. Sk. 8982. Sk. 8983. Sk. 8984. Sk. 8985. Sk. 8987. Sk. 8988. Sk. 8989. Sk. 8989/1. Sk. 8990. Sk. 8990/1. Sk. 8992. Sk. 8993. Sk. 8995. Sk. 8997. Sk. )
Balatçık
Cumhuriyet ( 8605. Sk. 9002. Sk. 9016. Sk. 9023. Sk. 9402/1. Sk. 9600. Sk. 9602. Sk. 9602/1. Sk. 9602/2. Sk. 9603. Sk. 9603/1. Sk. 9605. Sk. 9626 9606/2. Sk. 9607/1. Sk. 9607/6. Sk. 9607/7. Sk. 9608. Sk. 9613. Sk. 9614. Sk. 9623. Sk. 9624. Sk. 9628. Sk. 9632 9637. Sk. 9641. Sk. 9642. Sk. 9643. Sk. 9644. Sk. 9655. Sk. 9655/2. Sk. 9656. Sk. 9658. Sk. 9664. Sk. 9672. Sk. Anadolu Cd. Bakkal Mevkii Yolu Sk. Mimar Sinan Cd. Nizami Kahya Cd. Yörük Ali Cd. 9607/2 9620 9600 9607 9609 9633 9631 9657 )
Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ( 09.Eyl Cd. 2. Küme Sk. 30 Ağustos Cd. 8317. Sk. 9 Eylül 9001. Sk. 9003. Sk. 9004. Sk. 9005. Sk. 9006. Sk. 9007. Sk. 9008. Sk. 9009. Sk. 9010. Sk. 9011. Sk. 9012. Sk. 9013. Sk. 9014. Sk. 9015. Sk. 9019. Sk. 9019/1. Sk. 9021. Sk. 9101. Sk. 9102. Sk. 9102/1. Sk. 9104. Sk. 9105. Sk. 9106. Sk. 9107. Sk. 9108. Sk. 9108/1. Sk. 9108/2. Sk. 9401. Sk. 9402. Sk. 9503/2. Sk. 9509. Sk. 9 EYLÜL Gazi Gazi Sk. Halil Kuyusu Cd. Harmandalı Cd. Menderes Sk. Çocuk Bahçesi İçi Yolu 9510/6 9508 9403 9401/1. Sk. 9504/5. Sk. 9510/10 9510/5. Sk. 9015/2 9106/1 )
Planlandı
29Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
0:00 - 6:00
Kesinti ID : 3197251
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık
Planlandı
29Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3197273
ÇİĞLİ / İZMİR
Kaklıç ( 10303/5. Sk. 10303/4. Sk. 10303/3. Sk. 10303/2. Sk. 10303. Sk. 10302. Sk. 10326. Sk. 10327. Sk. Ahmet Piriştina Cd. 10315/2 10315/1 10300 10317/7 İZMİR 10317/1. Sk. 10317/2. Sk. 10317/3. Sk. 10317/4. Sk. 10317/5. Sk. 10317/6. Sk. 10318. Sk. 10311. Sk. 10309/1. Sk. 10309. Sk. 10308. Sk. 10307. Sk. 10306. Sk. 10305. Sk. 10304. Sk. 10303/7. Sk. 10303/6. Sk. 10324/1. Sk. 10325. Sk. 10316. Sk. 10315. Sk. 10314. Sk. 10313. Sk. 10312. Sk. 10311/1. Sk. 10310. Sk. 10318/1. Sk. 10320. Sk. 10321. Sk. 10321/1. Sk. 10322. Sk. 10323. Sk. 10324. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
29Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197321
Osman Aksüner ( 5927. Sk. 5926. Sk. 5925. Sk. 5918. Sk. 5905. Sk. 5904. Sk. 5801. Sk. 5733 )
KEMALPAŞA / İZMİR
29Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
0:00 - 5:00
Kesinti ID : 3197254
Soğukpınar ( 302. Sk. 300/1. Sk. 300. Sk. 299. Sk. 297/1. Sk. 297. Sk. 296. Sk. 294. Sk. 292. Sk. 289. Sk. 288. Sk. 286. Sk. 285. Sk. 284. Sk. 283. Sk. 282. Sk. 280. Sk. 278/7. Sk. 278/6. Sk. 278/5. Sk. 278/4. Sk. 278/3. Sk. 278/2. Sk. 278/1. Sk. 278. Sk. 277. Sk. 276. Sk. 272. Sk. 271. Sk. 268. Sk. 266. Sk. 264. Sk. 263. Sk. 262/1. Sk. 262. Sk. 259/8. Sk. 259/7. Sk. 259/6. Sk. 259/5. Sk. 259/4. Sk. 259/3. Sk. 259/2. Sk. 259/1. Sk. 259. Sk. 258/1. Sk. 258. Sk. 257. Sk. 256/6. Sk. 256/5. Sk. 256/4. Sk. 256/3. Sk. 256/2. Sk. 256/1. Sk. 256. Sk. 255. Sk. 254. Sk. 253. Sk. 252. Sk. 251. Sk. 249. Sk. 248. Sk. 247. Sk. 246/2. Sk. 246. Sk. 245. Sk. İnönü Cd. İnkılap Cd. Özdeşkent Sitesi İçi Yolu Çelebiyaka Mevki Çelebiyaka Küme Yolu Vali Kazım Dirik Cd. Vali Kazım Dirik 308. Sk. 250. Sk. Çelebiyaka Kümeevleri İsmet İnönü Çıkmazı Çelebiyaka Türk Ocağı Cd. Soğukpınar Hükümet Cd. Armutlu Cd. Armutlu 336. Sk. 335. Sk. 332/2. Sk. 332/1. Sk. 332. Sk. 329. Sk. 326/1. Sk. 326. Sk. 325. Sk. 324/2. Sk. 324/1. Sk. 324. Sk. 322/1. Sk. 322. Sk. 321. Sk. 319. Sk. 318/2 ÇIKMAZ 318. Sk. 315. Sk. 314. Sk. 313. Sk. 311. Sk. 310/1. Sk. 310. Sk. 307. Sk. 306. Sk. 305. Sk. 304. Sk. 303. Sk. 302/1. Sk. )
Bağyurdu Kazımpaşa ( Fevzi Çakmak Ekşioğlu Sk. Ebülhüda Sk. Ebe Emine Özkan Sk. Ebe Emine Özkan Dibektaşı Sk. Dibektaşı Deveci Ömer Dede Güme Cumhuriyet Alanı Beşikler Sk. Bekçi Sabit Sk. Bağyurdu İzmir Bakırlı Sk. Avcılar Sk. Ankaralı Sk. Ankaralı Ali Kurt Sk. Abdüloğlu Sk. Abdüloğlu Fevzi Çakmak Cd. Kaymakçı Kaymakçı Sk. Koca Hüseyin Kırmızı Sk. Mehmet Cingöz Nergis Zambağı Okul Önü Oyun Alanı Oyun Alanı Sk. Sadullah Cengiz Sarıoğlu Sarıoğlu Sk. Seymen Seymen Sk. Tamtürk Sk. Tireli Ulucak Umut Yaka Mevki Bent Yolu Yangözoğlu Yaprak Sk. Yeşildere Yozgatlı Yozgatlı Sk. Çamdibi Çamdibi Sk. Çolak Ethem Sk. Özmete İsmail Ulusan İsmet İnönü İsmet İnönü Cd. BAĞYURDU İZMİR KALPAKKAYA Gürol Sk. Hacı Ethem Hacı Ethem Sk. Hacı Hasan Hafız Osman Hafız Osman Sk. Hürriyet Karanfil Kasap Ali Kasap Ali Sk. )
Ulucak İstiklal ( 9129 Turgut Özal Blv. Sıtkı Aydınel Cd. 9209 Gazi 9222. Sk. 9220. Sk. 9218. Sk. 9216. Sk. 9173. Sk. 9171. Sk. 9167. Sk. 9144. Sk. 9129. Sk. 26. Sk. )
Armutlu Hürriyet ( DEREAĞZI İNLİK ÇARŞIKLI ÇEŞMEALTI GÜZEYİRYOLU BOZÜRÜK YILANKUYU İNLİK ÇARŞIKLI KÜMEEVLER 2603 2603/1 İnlik Çarşıklı Küme Evler YÖRÜK YOLU KÜÇÜKTEPE İnlik Çarşıklı Kümeevler 2601 ayderesi suluk kümeevler LADİN Çamlıca Şehitler Cd. Şair Namık Kemal Sk. Şair Namık Kemal İpek İnönü Sk. İnönü İnlik Çarşıklı Kümeevleri İnlik Çarşıklı Küme Evi İnlik Çarşıklı Ziya Gökalp Sk. Ziya Gökalp Yetim Ali Sk. Yeni Yazar Sk. Yazar Yasemin Sk. Yarış Sk. Yaresli Çıkmazı Yaresli Çk. Veli Üzümcü Cd. Uçak Sk. Uzay Sk. Tınaztepe Sk. Tınaztepe Taşıt Sk. Söğüt Seyfettin Günak Cd. Serin Sk. Sarısalkım Sarmaşık Sk. Sarmaşık Sandal Sk. Sandal Saat Sk. Reyhan Sk. Palmiye Sk. Oya Sk. Numune Sk. Numune Namazgah Sk. Mustafa Celal Cd. Mustafa Altınel Cd. Mustafa Altınel Mithatpaşa Sk. Mithatpaşa Misakı Milliye Sk. Misakı Milliye Mersin Sk. Mercan Sk. Selvi Sk. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. Manolya Sk. Lale Sk. Kısmet Sk. Kırçiçeği Kurtuluş Sk. Kurtuluş Kristal Sk. Kristal Kazım Dirik Cd. Kazım Dirik Kayın Kartal Kaptan Kadife Sk. Hizmet Sk. Hamam Sk. Gültekin Göktürk Gül Sk. Görece Cd. General Kazım Karabekir Cd. Fulya Sk. Fesleğen Sk. Fener Sk. Fener Faik Bey Cd. Faik Bey Eğitim Cd. Etem Efendi Cd. Duatepe Sk. Duatepe Dokuz Eylül Sk. Dokuz Eylül Dereli Sk. Dereli Demirciler Sk. Demirciler Defne Sk. Başöğretmen Atatürk Başar Sk. Bayramlı Kümeevleri Bakkal Ali Çıkmazı Bakkal Ali Çk. Ayna Sk. Ayderesi Suluk Yılankuyu Kuzeyir Küme Evi Ayderesi Suluk Küme Evleri Ayderesi Suluk Armutlu Okul Armutlu Belediye Aralık Ali Fehmi Cd. Akasya Sk. )
Ören Egemen ( İncirlipınar MEVLANA ÖREN TURGUTLU Çiçek Sepeti Çağlayan Çamlık Yücel Yiğitler Yolu Kümeevleri Yağcılar Ulus Turgutlu2 Papatya Ova Sınır Nuri Bayrak Çk. Mustafa Kemal Morsalkım Merkez Lilyum Kocabıyık Gazi Mustafa Kemal Gazeteci Uğur Mumcu Eski Okul Sk. Eski Okul Dere Dede Bahçeler 2. Bahçeler Sk. 1. Bahçeler Sk. )
Ulucak Cumhuriyet ( Ulucak İzmir Cd. Ulucak İzmir Kazım Karabekir Adnan Menderes Blv. Adnan Menderes 9300. Sk. 9122. Sk. 9121. Sk. 9120. Sk. 9118. Sk. 9116. Sk. 9115. Sk. 9113. Sk. 9081. Sk. 9071. Sk. 83. Sk. 156. Sk. 114. Sk. 107. Sk. 103. Sk. 101. Sk. )
Çiniliköy ( ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER Çiniliköy Köy Yolu Küme Evleri ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER 4101 Çiniliköy Yolu çiniliköy yolu kümeevleri Torbalı Cd. Torbalı Savanda Kurudere Yolu Nilkent Sitesi Kemalpaşa Dağkızılca Yolu )
Atatürk ( KAPAKLIPINAR İzmir Cd. İzmir Çam Sk. Tepeevler Yolu Sk. Tepeevler Yolu Tepeevler 1.Çıkmazı Tepeevler 1. Çk. Tepe Evler Orman Yolu Sk. Orman 3. Çk. Orman 2. Çıkmazı Orman 2. Çk. Orman 1. Çıkmazı Orman 1. Çk. Merdivenli Kızılçam Sk. Kızılçam Kozludere Karaçam Sk. Karaçam Kapaklıpınar Küme Yolu Kapaklıpınar Güz Sk. Eylül Dr. Fikret Baycan Cd. Dr. Fikret Baycan Dr. F. Baycan Doktorlar Sk. Dağevi Belediye Çıkmaz Belediye Cd. Belediye 9/1. Sk. 9 EYLÜL 8/1. Sk. 8 Eylül Cd. 8 Eylül 2.Çıkmazı 8 Eylül 1.Çıkmazı 7. Sk. 68. Sk. 67/1. Sk. 67. Sk. 66/1. Sk. 66. Sk. 65. Sk. 63. Sk. 62/1. Sk. 61. Sk. 60/1. Sk. 6. Sk. 59. Sk. 58. Sk. 57. Sk. 56. Sk. 55/1. Sk. 55. Sk. 54/1. Sk. 54. Sk. 53/1. Sk. 53. Sk. 52. Sk. 51. Sk. 50. Sk. 5/1. Sk. 49. Sk. 47/1. Sk. 47. Sk. 46. Sk. 45. Sk. 42. Sk. 41/2. Sk. 41/1. Sk. 40/1. Sk. 4. Sk. 37/1. Sk. 33. Sk. 31.Oca. Sk. 30/1. Sk. 30. Sk. 26/1. Sk. 25/3. Sk. 25/2. Sk. 25/1. Sk. 25.Şub. Sk. 21.Oca. Sk. 20. Sk. 19/1. Sk. 19.Oca. Sk. 17/1. Sk. 16/1. Sk. 14. Sk. 13/1. Sk. 12. Sk. 11/1. Sk. 11. Sk. 10.Oca. Sk. 1/1. Sk. 09.Eyl Sk. 09.Eyl Cd. 08.Eyl Sk. )
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet ( hayvankıran kümeevler HAYVANKIRAN KÜMEEVLER YIKIK KEMER KUŞ TEPESİ KOŞAR PAŞAYERİ KEMER YANI ŞEFTALİ AZMAK KAVAKLIK Hayvan Kıran Kümeevleri HAYVANKIRAN KUMEEVLER Hayvankıran HAYVANKIRAN HAYVANKIRAN KÜME EVLER ÇAĞILTEPE KÜMEEVLER HAYVANKIRAN KÜMEEVLERİ ÇAĞILTEPE Şimşir Şahin İzmir Ankara Cd. İzmir Ankara İstiklal İbrahim Bey Çimen Çağıltepe Çağlar Çay Zümrüt Yıldırım Kemal Sk. Yıldırım Kemal Yeni Nesil Yeni Ardıç Yakut Sülün Serçe Sedir Sağlık cd Sanayi Samanyolu Sakarya Rüzgar Pırlanta Park Palamut Nehir Muzaffer Mevlana Celalettin Rumi Mescit Meram Lider Kırlangıç Koca Cami Karalılar Çıkmaz Kanarya Kahraman Işın Işık Hakimiyeti Milliye Sk. Hakimiyeti Milliye Hacı Kadir Çıkmazı Hacı Hafız Çıkmazı Gençlik Fırtına Ful Fethi Bey Emek Cd. Emek Egemen Değirmen Deniz Bülbül Bağcılar Barış Açelya Aydın Armutlu İzmir Cd. Armutlu İzmir Armutlu Belediye Cd. Ardıç SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Altınpark )
Ören 75. Yıl Cumhuriyet ( ören izmir caddesi ZEYTİN GÜR erdal inönü YAKA KÜMEEVLER ÇİĞDEM Şimşek Şerbetçi Sk. Şen Çk. Şehit Yüzbaşı Hakan Bizrenli Şair Şahinoğlu Sk. Şahinoğlu Şadibey Cd. Örnek Sk. Ören İzmir Cd. Ören İzmir Ören İlköğretim Okulu Sk. Ören Turgutlu Ören Sk. Ören Cumhuriyet Ören Belediye Sk. Çıra Çınar Çakıcı Çk. Çakıcı ZÜBEYDE HANIM Zeybek Çk. Zeybek Yusuf Ziya Gökalp Sk. Yonca Yener Sk. Yağcı Sk. Yazar Namık Kemal Sk. Yayla Sk. Yakaküme Yaka Sk. Türk Turgutlu Cd. Tuna Cd. Topel Cd. Taflan Su Değirmeni Sk. Su Değirmeni STADYUM Sezer Sk. Seyran Sk. Seke Sk. Savranoğlu Sk. Savranoğlu Sarı Akasya Sakarya Cd. Safir Pazar Sk. Ova Sk. Nergis Sk. Müderris Mücahit Sk. Mücahit MOTORCU HULUSİ Mor Menekşe Sk. Minare Sk. Minare Mevlana Sk. Mert Macar Limoncuk Sk. Kırman Sk. Kırk Ağaç Sk. Kuşçu Sk. Kuşçu Kuş Sk. Kuş Kooperatif Sk. Karagöz Sk. Kanuni Japon Irmak Sk. Hulisi Oğuz Hacı Davut Sk. Hacı Davut Gümüş Gelincik Gacara Hasan Ferah Çk. Fatih Cd. Fatih Erdal İnönü ERCAN Dikili Taş Sk. Demir Cami Çk. Beyler Sk. Beyler Beyazıt Sk. Beyazıt Barbaros Hayrettin Sk. Barbaros Hayrettin Balcı Sk. Bahçeciler Sk. Ayanoğlu Ataca Çk. Arıkaltı Cd. Akçeşme Sk. 3.Seyran. Sk. 2. Seyran Sk. 1. Seyran Sk. )
Bağyurdu 29 Ekim ( ÇEVİK GÖLET EKMEN YILMAZ ABASIZ Şehit Er Bekir Varol Şah İsmail Sk. Özgün Sk. Özdirik Sk. Çevik Sk. Çerkez Yusuf Sk. Zeytincik Sk. Zeytincik Zafer Uncular Sk. Turgutlu Salim Ağa Sk. Sakızlı Hoca Sk. Piknik Sk. Nebioğlu Namık Kemal Sk. Mehmet Tokmak Mehmet Bey Sk. Manavoğlu Sk. Manavoğlu M. Ali Sevinç Cd. Lise Kurt Ahmet Koca Terzi Sk. Koca Terzi Koca Ahmetler Kirazlık Kemal Atatürk Cd. Kemal Atatürk Kaymakam Bey Sk. Kaymakam Bey Kadıoğlu Sk. Hüseyin Özen Sk. Hüseyin Fadul Sk. Hulusi Öztansel Cd. Hanönü Hancı Sami Sk. Hancı Sami Halil Furan Çk. EMİNE HOCA Durmuşça Sk. Durmuşça Cami Kebir Sk. Bahçivan Sk. Atlas Asansör Sk. Asansör Arıkbaşı Sk. Arıkbaşı )
Kuyucak ( KUYUCAK YOLU Kuyucak )
Kızılüzüm ( KIZILÜZÜM KÖYYOLU KÜMEEVLER 5010 Kızılüzüm Köyyolu Kümeevler kemalpaşa kızılüzüm kırovası kümeevler KIZILÜZÜM KIROVASI KÜME EVLER Sulukız Mevki Yolu Kızılüzüm Köyü İç Yolu Kızılüzüm Köy Yolu Kemalpaşa Kızılüzüm Kırovası Kemalpaşa Kızılüzüm )
Çınarköy ( 134/2 EŞREFİ RUMİ Şehit Jandarma Er Nadir Özkan Sk. Çınarköy Kırovası Ulucak Kemalpaşa Cd. Madenaltı Mevki Yolu Kızılüzüm Çakırdere Mevkii Eşrefi Rumi Beypınarı Mevki Yolu 92. Sk. 5009. Sk. 5008. Sk. 5007. Sk. 5006. Sk. 5005. Sk. 5004/1. Sk. 5004. Sk. 5003/1. Sk. 5003. Sk. 5002. Sk. 5001/1. Sk. 5001. Sk. 2. Sk. )
Çambel ( çambel mahalle yolu EVRANGÜRÜ AMBARKAVAK ANKARA CADDESİ 2525 2501 2503 2511 2509 2518 2515 2512 ÇAMBEL MAH. YOLU Çambel Köyü İç Yolu Ankara )
Beşpınar ( Beşpınar Köyü İç Yolu Beşpınar Köyü Orta Mevki Yolu Beşpınar Köyiçi kümeevleri )
Bayramlı ( TEKÇAM )
Aşağıkızılca ( 2034 2033 2032 AŞAĞIKIZILCA OVAEVLERİ KÜMEEVLERİ AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ bahçeli evler kümeevler Özen Tepe Evleri Kemalpaşa Yolu Bahçelievler Küme Aşağıkızılca Taştepe AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ YOLU 2031. Sk. 2030. Sk. 2029. Sk. 2028. Sk. 2027. Sk. 2026. Sk. 2025. Sk. 2024. Sk. 2023/1. Sk. 2023. Sk. 2022. Sk. 2021. Sk. 2020. Sk. 2019. Sk. 2018. Sk. 2017. Sk. 2016. Sk. 2015. Sk. 2014. Sk. 2013. Sk. 2012. Sk. 2011. Sk. 2010. Sk. 2009. Sk. 2008. Sk. 2007. Sk. 2006/1. Sk. 2006. Sk. 2005. Sk. 2004. Sk. 2003. Sk. 2002. Sk. 2001. Sk. 2000/1. Sk. 2000. Sk. )
Ansızca ( Ansızca Köyü İç Yolu Ansızca Köyü İzmir Ankara Ansızca Köyü Yolu Ansızca Köy Yolu )
Akalan ( 1526 1552 1519 1535 1511 1554 Cumhuriyet Mah. Yolu Atatürk Mah. Yolu 1500 Akalan Köyü İçi Yolu Akalan Cumhuriyet Akalan Atatürk )
Aşağı Yenmiş ( Yıldıztepe YENMİŞ FABRİKA YOLU Vatan Turna Tarçın Söğütçük Yolu Serap Sancak Pınar Narin Gülsen Funda Esin Dumlu Beren Başak Asya Ada TARÇIN SOKAK )
Sütçüler ( kevser PİRİŞTİNA BAŞARI İnce Sk. Öğretmenler Sk. Öğretmenler Özcanlar Sokak Ömür Sk. Ömür Ömeroğlu Çamlı Sk. Çamlı Yıldız Sk. Yıldırım Sk. Yıldırım Yeşilyurt Sk. Yeşilyurt Yavuz Sk. Velioğlu Tığtepe Tırpan Tosunlar Teslimoğlu Sk. Teslimoğlu Tekçe Sk. Taşlı Sütçüler Küme Yolu Köyiçi FETİH Sütçüler Köyü İç Yolu Sütçüler Köyü Stadyum Sk. Spil Dağı Yolu Saydam Sk. Savran Sarılar Sarı Çiçek Sargın Okul Yolu EFELER UÇURTMA KÜME EVLER Mehmetçik Sütçüler Çamurluk Fetih sk. YAMAN Okul Müdür Sk. Müdür Menekşe Küçük Stadyum Kutlu Aktaş Sk. Kutlu Aktaş Konak Sk. Konak Kesmeci Karadenizliler Sokak Karadeniz Sokak Işılay Saygın Sk. Işılay Saygın Hacılar Güneş Sk. Güneş Gümüştel Gülistan Gül Göçer Göktürk Sokak Gazi Atatürk Fırın Sk. Fidanlı Fettah Dedeoğlu Sokak Fettah Dedeoğlu Esenler Sk. Esenler Ersin Sk. Emekli 2 Emekli Ekin Sk. Ekici Duman Sk. Derman Demirci Dedeoğlu Damla Cansu Bulut Borçkalılar Bayrak Batı Baltaalanı Sk. Aydemir Atmaca Atatürk Anadolu Sk. Aksu Akevler Cd. Akevler Adalı )
Sekiz Eylül ( Şehit Er İsa Türkmen Cd. Şehit Er Günay Sarı Cd. 99/1. Sk. 99. Sk. 98. Sk. 97. Sk. 96. Sk. 95. Sk. 94. Sk. 93. Sk. 90/1. Sk. 89. Sk. 88/3. Sk. 88/2. Sk. 88/1. Sk. 88. Sk. 85. Sk. 84. Sk. 83/1. Sk. 82. Sk. 81/1. Sk. 80/1. Sk. 8 Eylül Öteyaka Sk. 79. Sk. 77/1. Sk. 76/1sk. 75. Sk. 74/1 Sk. 74. Sk. 73. Sk. 72/1 Sk. 72. Sk. 71. Sk. 151. Sk. 150. Sk. 149. Sk. 148. Sk. 147. Sk. 145/1. Sk. 145. Sk. 144. Sk. 143. Sk. 142. Sk. 141. Sk. 140. Sk. 139. Sk. 137. Sk. 136. Sk. 135. Sk. 134/1. Sk. 134. Sk. 133. Sk. 132. Sk. 131. Sk. 130/1. Sk. 129. Sk. 128. Sk. 127. Sk. 126. Sk. 125. Sk. 124. Sk. 123. Sk. 121. Sk. 120. Sk. 119. Sk. 118. Sk. 117. Sk. 116. Sk. 115. Sk. 114/1. Sk. 113. Sk. 112. Sk. 111. Sk. 110/1. Sk. 106. Sk. 105. Sk. 104. Sk. 103/1. Sk. 102. Sk. 101/1. Sk. 100/2. Sk. 100/1. Sk. 100. Sk. KÜPLÜCE ALTI KÜMEEVLERİ Kır Ovası Kümesi Küplücealtı Kirazlı Cd. Kemalpaşa Stadı Cd. Kemalpaşa Stadı Hoca Ahmet Yesevi Cd. 109. Sk. 108. Sk. 107/1. Sk. )
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk ( 9225. Sk. 9214. Sk. 9212. Sk. 9210. Sk. 9206. Sk. 9204. Sk. 9202. Sk. 9196. Sk. 9194. Sk. 9192. Sk. 9169. Sk. 9162. Sk. 9160. Sk. 9119. Sk. 76. Sk. 35. Sk. 9245 208. Sk. 204/1. Sk. 200/1. Sk. 9188 9237 CELAL BAYAR BULVARI Mehmet Akif Ersoy Cd. 9200. Sk. 9117. Sk. 110. Sk. Şehit Mustafa Akmansoy Cd. 9261 9162 Necdet Bukey Cd. Mustafa İsmet İnönü Caddesi Mehmet Akif Ersoy 9251. Sk. 9247. Sk. 9243. Sk. 9241. Sk. 9239. Sk. 9237. Sk. 9235. Sk. 9233. Sk. 9229. Sk. )
Mehmet Akif Ersoy ( 229. Sk. 228. Sk. 227. Sk. 226. Sk. 225. Sk. 224. Sk. 223. Sk. 222. Sk. 221. Sk. 220. Sk. 219. Sk. 218. Sk. 217. Sk. 216. Sk. 215. Sk. 214. Sk. 213. Sk. 212/3. Sk. 212/1. Sk. 212. Sk. 211. Sk. 210/1. Sk. 210. Sk. 209. Sk. 207. Sk. 206. Sk. 204. Sk. 203. Sk. 202. Sk. 201. Sk. 200. Sk. 2. Öteyaka Sk. 199. Sk. 198. Sk. 197. Sk. 196/1. Sk. 196. Sk. 195. Sk. 194. Sk. 193. Sk. 192. Sk. 191. Sk. 190. Sk. 189. Sk. 188. Sk. 187. Sk. 186. Sk. 184. Sk. 183. Sk. 182. Sk. 181. Sk. 180. Sk. 179. Sk. 178. Sk. 177. Sk. 176. Sk. 174. Sk. 173. Sk. 172. Sk. 171. Sk. 170/1. Sk. 170. Sk. 169. Sk. 168. Sk. 167. Sk. HARILDAK KÜMEEVLERİ HARILDAK KÜMEEVLER ÇAYIRLAR KÜME EVLER SAYRA KÜMEEVLER 233/7 1 ÖTEYAKA KÜMEEVLER 502 Mehmet Akif Kümeevler 1.Öteyaka Kümeevler Çayırlar Taşlıyol Sevgi Park İçi Yolu TAŞLIYOL KÜMEEVLER ÇAYIRLAR KÜMEEVLER Öğretmen Tahir Tunca Cd. Öteyaka-2 Küme Yolu Çayırlar Küme Yolu Meseretçioğlu Cd. Mehmet Akif Harıldak Kümesi Harıldak Dr. Ali Karaman Cd. Dr. Ali Karaman Atatürk Blv. 244/2. Sk. 244/1. Sk. 244. Sk. 243. Sk. 242. Sk. 241/5. Sk. 241/4. Sk. 241/3. Sk. 241/2. Sk. 241/1. Sk. 241. Sk. 240. Sk. 239. Sk. 238/1. Sk. 238. Sk. 237. Sk. 236. Sk. 235. Sk. 234/1. Sk. 234. Sk. 233/6. Sk. 1. Öteyaka Kümeevleri 152. Sk. 153. Sk. 154. Sk. 155. Sk. 157. Sk. 157/1. Sk. 159. Sk. 160. Sk. 161. Sk. 162. Sk. 163. Sk. 164. Sk. 165. Sk. 166. Sk. 233/5. Sk. 233/4. Sk. 233/3. Sk. 233/2. Sk. 233/1. Sk. 233. Sk. 232. Sk. 231. Sk. 230. Sk. )
Bağyurdu Kemal Atatürk ( Bayraktar Bayraktar Sk. Bağyurdu İzmir Cd. Behçet Atay Sk. Bekçi İbrahim Bekçi İbrahim Sk. Esen Esen Sk. Hacıoğlu Hacıoğlu Sk. Hacıoğlu Sokak Kadir Usta Kadir Usta Sk. Kahveci Ali Sk. Mustafa Sungur Osman Atay Sk. )
Yiğitler ( LİMON SK. Yukarı Yiğitler Yukarı Yiğitler Yol Yiğitler Kümeevleri Sk. Saz Yolu Menengeç Mevkii Yolu Aşağı Sk. 6001 menengeç mevkiiyolu kümeevler )
Yenmiş ( TAN Yukarı Küme Evleri Yenmiş Fabrika Yolu Cd. HACI ALİ )
Yenikurudere
Sinancılar ( Sinancılar Köyü İç Yolu SİNANCILAR KÖY YOLU KÜME EVLER SİNANCILAR KÖY YOLU )
Sarılar ( SAZ MAHALLE YOLU KÜMEEVLER Saz Mah.Yolu Beyler Yolu Kümeevleri Beyler Yolu Beyler Sokak Saz Mah.Yolu Kümeevler )
Ovacık ( Çamiçi Yolu Küme Evleri Çamiçi Yolu Ovacık Köyü İç Yolu Ovacık Köyü Ovacık Köy İçi Yolu Merkez Yolu Karabağlar Yolu Güvendik Yolu Dedekler Yolu Damlar Yolu Cevizdere Yolu Celiller Yolu )
Nazarköy ( YEŞİLLİK YOLU Yeşillik Yolu Kümeevler Yeşillik Yolu 4051 yeşillik yolu kümeevler savanda yolu kümeevler )
Yukarıkızılca Merkez ( KIRAVLUSU KÜME EVLER YENGİ SOKAK Çayır Arası 2253 ŞEHİT ALİ ACAR LAVANTA 2251 Süvari Kümeevler GONCALAR BERKAY ÖDÜL LİMA SEDA ECE MİRA Kıravlusu Kümeevler Şehit Pilot Hüseyin Alçacık Sk. Özgüç Çamlı Vadi Sitesi İçi Yolu Çamköy Yıl İlköğretim Okulu Yukarıkızılca İzmir Cd. Yukarıkızılca Kemalpaşa Cd. Yukarıkızılca Belediye Cd. Yeşil Çamlık Sitesi Yenilik Cd. Yenilik Yeni Çamlık Küme Evleri Sk. Yeni Mahalle Sk. Yengi Yel Değirmeni Yağhane Sk. Yağhane Yaren Uğur Mumcu Sk. Ulu Önder Atatürk Cd. Türkoğlu Sk. Tufan Sk. Tufan Topçular Sk. Topçular Tophane Sk. Taştepe Süvari Yolu Sağlıklı Yaşam Sitesi İçi Yolu Sakallar Pekşen Sk. Osmanoğlu Sk. Osmanoğlu Nifçayı Kümesi Nacibey Sk. Nacibey Meriç Mecit Sk. Mecit Maşatlık Cd. Maşatlık Maraş Manavlar Sk. Kıravlusu Mevki Küçük Park Sk. Kültür Cd. Kulelioğlu Sk. Kemalpaşa Yolu Cd. Kasaplar Sk. Kapandere Hacı İsmail Hacı Osman Sk. Hacı Osman Hacı Halil Sk. Hacı Halil Güneyyaka Gemici Sk. Eski Su Deposu Sk. Emine Hatun Sk. Emin Efe Sk. Emin Efe Cumhuriyet Cd. Cumhuriyet Cayırarası Kümesi Bütüner Sk. Bülent Ecevit Cd. Başkomutan Atatürk Barbaros Sk. Baki Dayı Sk. Baki Dayı Acem Sk. YEŞİL ÇAMLIK 1 Sokak Çayır arası kümeevler Nif Çayı Kümesi KIRAVLUSU KÜMEEVLER 2037 süvari Mula Sk. Kurtlar Sk. Konut Sk. Kasaplar Karabağlar Hafız Ahmet Sk. Avcı Sk. Arıcılar Sk. Arıcılar )
Örnekköy ( örnekköy kümeevler 1057/2 1044 Örnekköy kümeevler 1067 Örnekköy Kümesi Okul Cd. Okan Cd. Kıravlusu Kümeevleri Kemalpaşa Cd. Kemalpaşa Değirmen Cd. Baykal Cd. Baykal 1 Sk. Baykal 1119. Sk. 1117. Sk. 1115. Sk. 1107. Sk. 1105. Sk. 1097. Sk. 1095. Sk. 1091. Sk. 1089. Sk. 1081. Sk. 1080/3. Sk. 1080/1. Sk. 1080. Sk. 1079. Sk. 1077. Sk. 1073. Sk. 1072. Sk. 1071. Sk. 1070. Sk. 1069. Sk. 1066. Sk. 1065. Sk. 1063. Sk. 1059. Sk. 1058. Sk. 1057/1. Sk. 1057. Sk. 1056. Sk. 1054. Sk. 1052. Sk. 1050. Sk. 1047. Sk. 1042. Sk. 1040. Sk. 1038. Sk. 1036. Sk. 1035. Sk. 1034. Sk. 1033. Sk. 1032. Sk. 1031. Sk. 1030. Sk. 1029. Sk. 1027. Sk. 1026/3. Sk. 1026. Sk. 1025. Sk. 1023. Sk. 1021. Sk. 1017. Sk. 1016. Sk. 1015. Sk. 1013. Sk. 1011. Sk. 1010. Sk. 1009. Sk. 1008. Sk. 1006. Sk. 1003. Sk. 1001. Sk. 1000. Sk. ÖRNEKKÖY KÜMEEVLER 1113. Sk. 1111. Sk. 1109. Sk. 1103. Sk. 1101. Sk. 1099. Sk. )
Kemalpaşa OSB
Bağyurdu Yeni ( 7001 Kestaneli Bağlar Şehit Er Talip Yurdakul Sk. İsmail Er Cd. Öğretmen Necip Zengel Çiçekçi 2. ÇEŞME Vargör Topçu Sk. Tavukçular Sk. Selçuk Saraçoğlu Sk. Saraçoğlu Cd. Saka Sk. Saka Parsa Ova Mısırlı Sk. Mimoza Sk. Mercanköşk Sk. Menderes Cd. Meltem Kumru Kumova Sk. Kumova Korelli Sk. Kestaneli Bağlar Kümeevleri Kara Mehmet Kahyalar Hasan Tahsin Gazeteci Yazar Uğur Mumcu Gardelya Emin Erol Cd. Doğan Değirmencioğlu Sk. Demirci Mehmet Sk. Bağyurdu Stadı Sk. Bahçelievler Sk. 8 EYLÜL KURTULUŞ Şakiroğlu Ünveren Çavuşoğlu Mısırlı Bahçelievler Adil Bey 8 Eylül Kurtuluş 7000. Sk. )
Planlandı
29Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3197259
KEMALPAŞA / İZMİR
Bağyurdu Yeni ( halit bağı kır üstü Çalı İçi Bademcik İSMAİL ULUSAN Çayır Çayır Sokak Çayırkümeevler Yağpınar Mevki MELİS ÇAMLI BAĞLAR Kestaneli Bağlar HALİT BAĞI KIRÜSTÜ Kestaneli Bağlar Kümeevler Çayırlar Kümeevler OVA YOLU Hayıtlık Mevkii Kümeevleri Hayıtlık Mevkii Hayıtlık kümeevler Çamlı Bağlar Kümeevler 2. ÇEŞME )
Armutlu Hürriyet ( AYDERESİ SULUK KÜME EVLER SULUK KÜMEEVLER İnlik Çarşıklı Kümeevleri Namazgah Sk. )
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
Ören 75. Yıl Cumhuriyet ( Kasuluk 2 incirlipınar Şerbetçi Sk. İzmir Ankara Cd. İncirlipınar Çayır Kümeevleri Kocabağlar Sk. Karasuluk Darı Tepesi Sk. Arıkaltı Cd. Arıkaltı 2. Sk. Arıkaltı )
Sarılar
Sinancılar
Yiğitler ( Menengeç Mevkii Yolu 6002 )
KONAK / İZMİR
29Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197293
Akdeniz ( Mimar Kemalettin Cd. 1329. Sk. 1330. Sk. 1331. Sk. 1332. Sk. 1333. Sk. Gazi Blv. Necati Bey Blv. )
Planlandı
29Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197338
KONAK / İZMİR
Yenişehir ( 1202. Sk. )
Halkapınar ( 1202/2. Sk. 1202/1. Sk. )
Planlandı
29Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197345
KONAK / İZMİR
Halkapınar ( 1203/1. Sk. 1202/9. Sk. 1202/8. Sk. 1202/7. Sk. 1202/11. Sk. 1202/10. Sk. 1202/1. Sk. )
Planlandı
29Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197349
KONAK / İZMİR
Halkapınar ( 1203/5. Sk. 1203/4. Sk. )
Planlandı
29Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197351
KONAK / İZMİR
Halkapınar ( 1203/9. Sk. 1203. Sk. )
Planlandı
29Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197353
KONAK / İZMİR
Halkapınar ( 1490. Sk. 1203/8. Sk. 1203/2. Sk. )
MENEMEN / İZMİR
29Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
0:00 - 6:00
Kesinti ID : 3194299
MENEMEN / İZMİR
Yahşelli ( 6325. Sk. 6324. Sk. 6323. Sk. 6339. Sk. 6320. Sk. 6319. Sk. 6318. Sk. 6317. Sk. 6316. Sk. 6315. Sk. 6314. Sk. 6350 6353 6348 6354/1 6356 6354 6358 6362 6360 6335 Manisa Asfaltı Cd. Köy Eski Haykıran Yolu Sk. 9304. Sk. 6355 6349. Sk. 6347. Sk. 6345 6341. Sk. 6340. Sk. 6337. Sk. 6336. Sk. 6334. Sk. 6332. Sk. 6331 6330. Sk. 6329. Sk. 6328. Sk. 6327. Sk. 6326. Sk. 6339/1 6333 6335/1 6302/1 6357 6352 6346 6351 6311 6310 6309. Sk. 6308. Sk. 6307. Sk. 6306 6305. Sk. 6303. Sk. 6302. Sk. 6301. Sk. 6321 SK. KUM OCAĞI 6338 6374 Kum Ocağı 6334 6371 )
Yayla ( 2547 Sk. 2540 2715/1 Yayla Ova Küme Eveleri Yayla Ova Küme Evleri Sk. Ova Yolu 2518/1 2522 HAVA PİLOT YÜZBAŞI MURAT AYDIN 2540/1 2539 DEĞİRMENDERE OVA Faik Bey Sk. Çayıralanı Mevkii Küme Evleri Mustafa Çavuş Sokak 2359. Sk. 2501. Sk. 2502. Sk. 2505. Sk. 2506. Sk. 2508. Sk. 2509. Sk. 2513 2528. Sk. 2540. Sk. 2543. Sk. 9 EYLÜL KURTULUŞ Hacı Hafız Sk. HASIR KALENBEDEN ÇIKMAZI Küçük Çay Sk. Muhtar Mehmet Özkur Sk. Mustafa Çavuş Sk. Nergiz Sk. Toprak Yol Çınarlı Kuyu Cd. İkiz Mezar Sk. Şehit Mehmet Çağlar Sk. Şehit Ramazan Mancak Sk. 2519 2542 2533 )
Gölcük ( 9439. Sk. Mehmet Akif Ersoy Cd. Turgut Özal Blv. Vali Kutlu Aktaş Cd. Şair Mehmet Akif Ersoy 439/2 414. Sk. 415. Sk. 416. Sk. 9417. Sk. 419. Sk. 419/1. Sk. 420. Sk. 426. Sk. 427. Sk. 428. Sk. 429. Sk. 430. Sk. 431. Sk. 433. Sk. 435. Sk. 436. Sk. 438. Sk. 439/2. Sk. 439/3. Sk. 440. Sk. 441/1. Sk. 441/2. Sk. 442. Sk. 443. Sk. 444. Sk. 445. Sk. 446. Sk. 447. Sk. 448. Sk. 9400. Sk. 9401. Sk. 9402 9406. Sk. 9408. Sk. 9409. Sk. 9410. Sk. 9411. Sk. 9412. Sk. 9413. Sk. 9418. Sk. 9421. Sk. 9425. Sk. 9432. Sk. 9434. Sk. 9437. Sk. )
Günerli
İncirli Pınar ( 106 Sk. 123/1 9107/1 114/1 113 106/2 Sk. 133 Sk. 111/1 126/2 101/2 113. Sk. 103. Sk. 103/1. Sk. 104. Sk. 105. Sk. 105/1. Sk. 105/2. Sk. 106. Sk. 106/1. Sk. 107. Sk. 108. Sk. 108/1. Sk. 108/2. Sk. 109. Sk. 109/1. Sk. 109/2. Sk. 110. Sk. 110/2. Sk. 111. Sk. 112. Sk. 112/1. Sk. 112/2. Sk. 114. Sk. 114/1. Sk. 115. Sk. 116. Sk. 117. Sk. 117/2. Sk. 118. Sk. 119. Sk. 120. Sk. 120/1. Sk. 121. Sk. 121/1. Sk. 122. Sk. 123. Sk. 124. Sk. 125 125/1. Sk. 125/2. Sk. 126. Sk. 127. Sk. 128. Sk. 129. Sk. 129/1. Sk. 129/2. Sk. 129/3. Sk. 130. Sk. 131. Sk. 132. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 135. Sk. 137. Sk. 138. Sk. 139. Sk. 140. Sk. 141. Sk. 9142. Sk. 9142/1. Sk. 9403. Sk. 9404. Sk. 9422. Sk. 104/2 143/3 143 129/4 105/2 )
Irmak ( 552 9513/2 9513/1 Sk. 9513/1 501. Sk. 9509. Sk. 526. Sk. 527. Sk. 528. Sk. 528/1. Sk. 529. Sk. 530. Sk. 531. Sk. 532. Sk. 533. Sk. 534. Sk. 535. Sk. 536. Sk. 537. Sk. 537/1. Sk. 537/2. Sk. 538. Sk. 538/1. Sk. 539. Sk. 540. Sk. 541. Sk. 542. Sk. 543. Sk. 544. Sk. 545. Sk. 546. Sk. 547. Sk. 548. Sk. 548/1. Sk. 549. Sk. 550. Sk. 551. Sk. 552. Sk. 553. Sk. 554. Sk. 555. Sk. 9027. Sk. 9500. Sk. 9502. Sk. 9503. Sk. 9504. Sk. 9505. Sk. 9506. Sk. 9507. Sk. 9508. Sk. 9510. Sk. 9512. Sk. 9513. Sk. 9514. Sk. 9515. Sk. 9516. Sk. 9517. Sk. 9518. Sk. 9519. Sk. 9520. Sk. 9521. Sk. 9522. Sk. 9523. Sk. 9524. Sk. 9524/1. Sk. 9525. Sk. 9527. Sk. Büyük Menderes Cd. Cumhuriyet Cd. Dr. Burhan Özfatura Cd. İzmir-Çanakkale Yolu )
İsmet İnönü ( 1258/4 Sk. 1211/1 1211/2. Sk. 1211/3. Sk. 1251. Sk. 1253. Sk. 1255. Sk. 1257 1258/1. Sk. 1258/3 Sk. 1259. Sk. 1259/1 1260. Sk. 1261 Sk. 1262. Sk. 1262/1 1263. Sk. 1265. Sk. 1266. Sk. 1266/1. Sk. 1267. Sk. 1268. Sk. 1269. Sk. 1270. Sk. 1271. Sk. 1271/1. Sk. 1271/2. Sk. 1272. Sk. 1272/1 1276. Sk. 1278. Sk. 1279. Sk. 1281 1281/1. Sk. 1281/2. Sk. 1282. Sk. 1283 1284. Sk. 1284/1. Sk. 1284/2 Sk. 1285. Sk. 1286. Sk. 1509. Sk. 1510. Sk. 1511. Sk. 1512. Sk. 1513. Sk. 1514. Sk. 1515. Sk. 1516. Sk. 1509/1 80.YIL GAFFAR OKKAN Avcı Sk. Dar Sk. Zambak Sk. MEHMET ÇELİK Şehit Piyade Uzman Çavuş Yılmaz Demir Sk. 1211/4 1274 1250 Sk. )
İstiklal ( 7419 7411 7502 7424 521 7416 7401 Sk. 7429 Sk. 7515 Sk. 7747/1 7432 7438 7414 Sk. 1. Cd. 1. Sk. 2. 5. 503. Sk. 503/1 517 523 Sk. 523/1 Sk. 7401. Sk. 7407. Sk. 7408. Sk. 7410. Sk. 7411 Sk. 7412. Sk. 7413. Sk. 7414/2 Sk. 7418. Sk. 7421 Sk. 7421. Sk. 7422. Sk. 7423. Sk. 7425. Sk. 7432. Sk. 7434 Sk. 7437. Sk. 7439. Sk. 7502 Sk. 7506. Sk. 7507. Sk. 7513. Sk. 7515. Sk. Altın Kent Makrokent Site İci Umut Sitesi 7408 7403 7420 )
Kasımpaşa ( Eski Haykıran Yolu ATATÜRK DİYEM KAHYA 1046 1001. Sk. 1002. Sk. 1003. Sk. 1004. Sk. 1004/1. Sk. 1005. Sk. 1006. Sk. 1006/1. Sk. 1007. Sk. 1008. Sk. 1009. Sk. 1010. Sk. 1011. Sk. 1012. Sk. 1013. Sk. 1015. Sk. 1016. Sk. 1017 1019. Sk. 1020. Sk. 1021. Sk. 1021/1. Sk. 1022. Sk. 1023. Sk. 1024. Sk. 1025. Sk. 1026. Sk. 1028/1. Sk. 1028/2. Sk. 1028/3. Sk. 1028/4. Sk. 1028/5. Sk. 1029. Sk. 1031. Sk. 1032. Sk. 1033. Sk. 1035. Sk. 1037. Sk. 1040. Sk. 1041. Sk. ADNAN MENDERES Altuğ Karaburun Cd. Altuğ Karaburun Gç. Atatürk Cd. Bahriye Üçok Cd. Cami Sk. Camii Sk. Cengiz Topel Cd. Dirik Sk. Ekrem Kurt Cd. ERTUĞRUL Eski Belen Yolu Sk. Fidanlık Sk. Hükümet Konağı Sk. DSİ Kanal Kıyısı Sk. Karanfil Sk. Kütüphane Sk. Menemen Otogarı Mithatpaşa Cd. Park Sk. PAŞA GEÇİDİ Paşa Türbe Sk. Prof. Muammer Aksoy Cd. Prof. Muammer Aksoy Geçidi Sk. Ragıp Dere Sk. Sakızlı Sk. Sırrı Kınay Sk. Türbe Gç. Yasemin Sk. Yörükefe Sk. Çavdar Sk. İlhami Gürsoy İNKILAP İnkılap Cd. Şehit Aycan Aksoy (Garaj İçi) Şehit Aycan Aksoy Cd. Şehit Pyd. Koray Cömert Cd. 1043 )
Kazımpaşa ( İSA EFENDİ 1. Gaziosmanpaşa Sk. 1. Güven Sk. 1. Hıdırlık Sk. 1. Kayaalp Sk. 1212. Sk. 1212/1. Sk. 1214. Sk. 1214/1. Sk. 1518. Sk. 1526. Sk. 2. Güven Sk. 2. Hıdırlık Sk. 2. Kayaalp Sk. 3. Kayaalp Sk. 4. Kayaalp Sk. 5. Kayaalp Sk. 6. Kayaalp Sk. Bahçeler Sk. Berber Sk. Cezayir Sk. Doğan Sk. Eski Seyrekköy Yolu Sk. Gazi Osman Paşa Sk. Göçmen Sk. Güven Sk. Hisarlı Sk. Kara Hüseyin Sk. Karataş Sk. Kayaalp Sk. Kubilay Sk. Kurtuluş Çıkmazı Meltem Sk. Mercan Sk. Nizami Sk. Orman Yolu Sk. Paspan Sk. Polis Halil İbrahim Özkahyalar Sk. Ömer Efendi Sk. İdris Efendi Sk. İzmir-Çanakkale Asfaltı Cd. Şehit Ali İhsan Kalmaz Cd. 1212/3 )
Ahıhıdır ( Ev Girişi Fabrika Gç. Fabrika Sk. Gül Sk. Hacı Hüseyin Sk. HASAN FİKRİ Kenar Sk. Kesikköy Cd. Kesikköy Gç. Kiremitçi Sk. Marvadin Yolu Sk. Okkaoğlu Sk. Sabancı Sk. Seyrekköy Cd. Taşhan Sk. Türbe Sk. Ulucak Kanal Yolu Sk. Yeni Sk. Çevre Sk. Çiçek Sk. İZMİR Şehit Kemal Cd. Şehit Pyd. Er Sebahattin Karakaplan Sk. Şen Sk. Şevki Bey Sk. 1606 1609 1608 Eski Kesk Köy Yolu 1501. Sk. 1502. Sk. 1503. Sk. 3 Eylül Sk. Ağa Çeşme Sk. Eski Kesik Köy Yolu Sk. )
Atatürk ( 1528/1 1522 1524. Sk. 1525. Sk. 1535 1530 Sk. 1544/1 Sk. 1530 orman mevki yolu 1506 1519 1522. Sk. 1527 1528 1529 1530. Sk. )
Camiikebir ( 313 ESKİ MAHKEME ZİYA GÖKALP 1415/1. Sk. 1601. Sk. Arasta Cd. Bergama Cd. BÜLENT ECEVİT Cıkmaz Demirpençe Sk. Deniz Sk. Eski Bergama Cd. Eski Mahkeme Cd. Gökçe Gç. Gökçe Sk. Güngörmez Sk. Hocazade Sk. Kılıç Arslan Sk. Kırgız Sk. Yonca Sk. Mehmet Paşa Cd. Mektebi Fevziye Sk. Menemen Maltepe Yolu Sokak 1611 Seyrekköy Kanal Yolu Soğan Pazarı Sk. Sungur Tekin Sk. Thaem Tarımsal Eğitim Mrk. Girişi Türkmen Sk. Ulucami Sk. Uluyol Mevki Yolu Yonca Gç. İpek Pazarı Sk. )
9 Eylül ( 7233 11. 7604 260 243 Çocuk Bahçesi İçi Yolu Çanakalle Asfaltı Merter Sitesi 8. 7617. Sk. 7239. Sk. 7233 Sk. 7231 Sk. 7. Cd. 282. Sk. 280. Sk. 278. Sk. 276. Sk. 274. Sk. 272. Sk. 270 268. Sk. 258 Sk. 255. Sk. 253 Sk. 252. Sk. 251 Sk. 250. Sk. 249. Sk. 248. Sk. 247 Sk. 245. Sk. 242. Sk. 239. Sk. ATA 7. cadde 266 244 256 241 7237 272 264 282 7615 )
30 Ağustos ( 7021 7110/1 Çanakkale Asfaltı-Ulukent Cd. Site İçi Yolu Site İci Yolu Park İçi Yolu Kubilay Sitesi Karatas Sitesi Emek Bir Sitesi 7207 7221. Sk. 7219 Sk. 7218 7216. Sk. 7215. Sk. 7214. Sk. 7208. Sk. 7207. Sk. 7206/2. Sk. 7206/1 7205/1. Sk. 7203. Sk. 7202. Sk. 7201. Sk. 7131. Sk. 7129. Sk. 7126. Sk. 7124. Sk. 7123. Sk. 7122. Sk. 7121. Sk. 7120. Sk. 7119 7117. Sk. 7116. Sk. 7114 Sk. 7113. Sk. 7112. Sk. 7111. Sk. 7110. Sk. 7108. Sk. 7106. Sk. 7109 7104/1. Sk. 7104. Sk. 4. Cd. 3. Cd. 7203 7213 7217 7104/2 7216 7107 )
29 Ekim ( 182 1.cd Çekirge Yolu Çanakkale Asfaltı Karaağaç Yolu 926. Sk. 8764/2. Sk. 8200. Sk. 7607. Sk. 7605. Sk. 7602. Sk. 7601. Sk. 7314/1 7229. Sk. 7225. Sk. 7222. Sk. 7222 Sk. 6. Cd. 7312. Sk. 238. Sk. 232. Sk. 228. Sk. 227. Sk. 226. Sk. 224. Sk. 220. Sk. 198. Sk. 197. Sk. 196. Sk. 195. Sk. 194/1. Sk. 194. Sk. 193. Sk. 192. Sk. 191/3. Sk. 191. Sk. 190. Sk. 189. Sk. 188. Sk. 187. Sk. 186. Sk. 184. Sk. 183. Sk. 182. Sk. 180. Sk. 179. Sk. 178 Sk. 176. Sk. 174. Sk. 171 170. Sk. 169 168. Sk. 167. Sk. 165. Sk. 164. Sk. 163. Sk. 161. Sk. 160. Sk. 159. Sk. 158. Sk. 156. Sk. 154. Sk. 153. Sk. 152. Sk. 151 Sk. 150. Sk. 10012/1. Sk. 10019. Sk. 10018. Sk. 10017. Sk. 10014. Sk. 10013. Sk. 10012/2. Sk. 10012/2 10011. Sk. 10010. Sk. 10009. Sk. 10007. Sk. 10001. Sk. 162 Sk. Ova Küme Evleri Sk. 1 7303/3 7307 Sk. 228 151 SOKAK 236 166 10016/1 155 240 10007 SK. Ova Küme Evler Sokak 10001 1. 181 )
Çavuş
Cumhuriyet ( 136/12 Sevgi 94/2 136/5 7703 Sk. 136. Sk. 136/2. Sk. 7508. Sk. 7508/1. Sk. 7509. Sk. 7510. Sk. 7510/1. Sk. 7512. Sk. 7512/1. Sk. 7512/2. Sk. 7512/3. Sk. 7516. Sk. 7517. Sk. 7519. Sk. 7527. Sk. 7529. Sk. 7531. Sk. 7533. Sk. 7609/1. Sk. 94. Sk. 94/1. Sk. 96. Sk. 98/1. Sk. 98/2. Sk. Mustafa Kemal Atatürk Cd. Sevgi Cd. Site İci Yol Yenilik Cd. Çanakkale Asfaltı Cd. İc Yol )
Kemal Atatürk ( 29 Ekim Cd. 7822 7526/1 7840 7534/3 7804/1 7509/1. Sk. 7509/2. Sk. 7511. Sk. 7511/1. Sk. 7513/2. Sk. 7523/1 7513/5. Sk. 7520. Sk. 7520/1. Sk. 7522. Sk. 7523. Sk. 7524. Sk. 7526. Sk. 7528. Sk. 7528/1. Sk. 7528/2. Sk. 7534. Sk. 7534/1. Sk. 7534/2. Sk. 7534/3. Sk. 7535. Sk. 7801. Sk. 7804. Sk. 7805. Sk. 7805/1. Sk. 7806. Sk. BARIŞ Erol Tarakçıoğlu Cd. Koyundere Cami Cd. Nene Hatun Cd. İstiklal Cd. 7511/2 7528/2 )
Kesik
Kır ( Emiralem Kanal Yolu Değirmendere Ova Küme Evleri Emiralem Kanal Yolu Sk. Şehit Öğretmen Kubilay Caddesi Karagöl Mevkii Beyköy Küme Evler 2808 topraksu Arapdere küme evleri sokak 2802 2812 Gemibaşı Mevki Sk. Girgin Sk. Ilıcak Pınar Çk. Kahraman Sk. Kömürcü Sk. Kırmahalle Yolu Sk. Tepecik Sk. Çakıcı Sk. Şehit Öğretmen Kubilay Cd. kara göl küme evler mevki beykoy )
Mermerli ( 1406/1 1406/2 1451 1440 Kumtepe Mevkii Bağ Yolu Sk. Pekenti 1401. Sk. 1403. Sk. 1404. Sk. 1405 1406 1407 1408. Sk. 1408/1. Sk. 1409. Sk. 1409/2 1410. Sk. 1410/1 1411 1412. Sk. 1413. Sk. 1413/1. Sk. 1414. Sk. 1415. Sk. 1416. Sk. 1418. Sk. 1419. Sk. 1422. Sk. 1430. Sk. 1432. Sk. 1433. Sk. 1504. Sk. Bahçe Sk. Balık Pazarı Sk. Cengiz Topel Gç. Dr.Selahattin Özkurt Dsi Kanal Yolu Sk. Ertuğrul Gç. Eski Sanayi Sitesi Sk. Hurmalı Sk. Kumtepe Mevki 1. Bağ Yolu Sk. Kumtepe Mevki 2. Yol Sk. Kumtepe Mevki 3. Yolu Sk. Kumtepe Mevki Yolu Kumtepe Sk. M. Necati Kıratlı Sk. M. Paşa Gç. Mermerli Sk. Mutaf Sk. Pazar Alanı Pazar Gç. Pazar Sk. Pekenti Yolu Sk. SAVACI Yahya Efendi Sk. Yağcı Sk. Çukurbahçe Gç. İmaret Sk. Şehit Selçuk Gökmen Cd. 1400 )
Musabey ( Eski Gediz Mevki Yolu TAŞBURUN 1610 1610/1 )
Seydinnasrullah ( 1532. Sk. 9 Eylül Sk. Aydınlık Sk. DELLAL Menekşe Sk. )
Tülbentli ( Zeybek Sk. Dağ Gç. Dellal Gç. Hacı İsmail Sk. KUMRU GEÇİDİ Merdiven Sk. Meydan Sk. Oğuz Sk. Turktelekom Postane Arkası Çikmaz Çınarlı Sk. İkiz Çeşme Sk. İsmail Efendi Sk. 1534 )
Uğur Mumcu ( 1249. Sk. 1250/1 1250/1. Sk. 1250/3. Sk. 1252. Sk. 1254. Sk. 1254/1. Sk. 1256 1256/1. Sk. 1256/2. Sk. 1256/3. Sk. 1265/1. Sk. 1271 Sk. 1273. Sk. 1286/1. Sk. 1286/2. Sk. 1286/3. Sk. 1289. Sk. 1291. Sk. 1292. Sk. 1293 1294. Sk. 1295 1295/1 1295/1. Sk. 1296. Sk. 1297 Sk. 1297. Sk. 1297/1. Sk. 1298/2 1298/1. Sk. 1300. Sk. 1303. Sk. 1304. Sk. 1304/1. Sk. 1307. Sk. 1308. Sk. 1309. Sk. 1310. Sk. 1311. Sk. 1312 1313. Sk. 1314. Sk. 1316. Sk. 1316/1. Sk. 1317. Sk. 1318. Sk. 1320. Sk. 1321. Sk. 1322 1325. Sk. 1333. Sk. 1335. Sk. 1337. Sk. 1339. Sk. 1343. Sk. 1347. Sk. Mustafa Yücel Özbilgin Blv. Şehit Ali Rıza Sadak Sk. 1308 1299 1302 1304/2 1306 1273 1301 )
Ulus ( 7550 7532/2 100. Sk. 100/1. Sk. 100/2. Sk. 100/4. Sk. 7501. Sk. 7501/1. Sk. 7501/2. Sk. 7501/4. Sk. 7503 7503/1 7514. Sk. 7518 7526/3 7530. Sk. 7530/1. Sk. 7530/2. Sk. 7530/3. Sk. 7530/4. Sk. 7532. Sk. 7532/1. Sk. 7532/3. Sk. 7538. Sk. 7540. Sk. 7540/1. Sk. 7550/4. Sk. 7552. Sk. 7501 7501/6 )
Yeşil Pınar ( 326 329 Sk. 9311/4 331 Sk. 9311/1 337 Sk. 302/1 305/1. Sk. 311/3. Sk. 314. Sk. 314/1. Sk. 316. Sk. 317. Sk. 318. Sk. 320. Sk. 321. Sk. 322. Sk. 336. Sk. 424. Sk. 441. Sk. 9301. Sk. 9302. Sk. 9305. Sk. 9306. Sk. 9307. Sk. 9308. Sk. 9309. Sk. 9310. Sk. 9311. Sk. 9315. Sk. 9423. Sk. ASARLIK TOKİ İÇİ YOLU Mşair Mehmet Akif Ersoy 9311 323 320/1 320 9312 )
Zafer ( 1. Bayır Sk. 1. Cebel Sk. 1. Havadar Gç. Bayır Sk. Başarı Sk. Cebel Sk. Dağ Sk. Depo Sk. Dik Sk. Divrikli Sk. Gündoğdu Sk. Hacı İsmail Bayır Sk. Havadar Sk. Nikbolu Sk. Taş Sk. Tepe Sk. Top Sk. YAVUZ Yeni Taş Sk. YOKUŞ Zafer Sk. Şehit Hüseyin Keçici Sk. )
Zeytinlik ( 9011 9028/1 9021 Sokak 9028 9036 9030/1 9029 22/1. Sk. 9002. Sk. 9003. Sk. 9004. Sk. 9005. Sk. 9005/1. Sk. 9006. Sk. 9006/1. Sk. 9006/2. Sk. 9007. Sk. 9008. Sk. 9009. Sk. 9010. Sk. 9014. Sk. 9015. Sk. 9016. Sk. 9017. Sk. 9018. Sk. 9019. Sk. 9020. Sk. 9020/1. Sk. 9021 9021/1 9022. Sk. 9023. Sk. 9024. Sk. 9025. Sk. 9026. Sk. 9003 9001 )
Süleymanlı ( 928/2 920/3 920/1 ESKİ GÖRECE YOLU 928/1 931 920. Sk. 921. Sk. 921/2 922. Sk. 923. Sk. 924. Sk. 925. Sk. 927. Sk. 928. Sk. 929. Sk. Süleymanlı Köyü yaylaönü küme evleri 919/1 yayla önü küme evler 923 )
Telekler ( 6402. Sk. 6404. Sk. 6405. Sk. 6407. Sk. 6408. Sk. 6409. Sk. 6410. Sk. 6411. Sk. 6413. Sk. 6414. Sk. 6416. Sk. 6417. Sk. 6418. Sk. 6421. Sk. 6422. Sk. Telekler )
Turgutlar ( Turgutlar Köyü Turgutlar Köyü İç Yolu )
Yanıkköy ( 500. Sk. 502. Sk. 503/1. Sk. 503/2. Sk. 504. Sk. 505. Sk. 506. Sk. 507. Sk. 507/1. Sk. 508. Sk. 509. Sk. 510. Sk. 511. Sk. 512. Sk. 513. Sk. 514. Sk. 515. Sk. 516. Sk. 516/1. Sk. 517. Sk. 518. Sk. 520. Sk. 521. Sk. 521/1. Sk. 522. Sk. 523. Sk. 524. Sk. Kumsal. Sk. Deniz Kanal Yolu Dere Nehir Okyanus )
Emiralem Merkez ( 2605 Eski Emiralem Küme Evleri Sk. Eski Emiralem Küme Evler isimsizz111 Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd. 2602 Sk. 2635/1 Sk. 2632 2630 eski emiralrm yolu Eski Emiralem Küme Evler Sk. 2623/1 2627 2624 2633 2629 2620 2606 2601. Sk. 2603. Sk. 2625. Sk. 2628. Sk. Alşen Sk. Atıcı Çk. Defne Sk. Emek Sk. Fabrika Önü Sk. Geçit Bir Sk. Geçit İki Sk. Hasan İlhan Hasan İlhan Cd. Kemal Atatürk Cd. Koy Yolu Koçak Çk. Köy İçi Mor Menekşe Sk. Rabia Hızmay Sk. Samancı Hasan Ersoy Sk. Sümbül Sk. Türker Sk. Yeni Camii Sk. Çaylı Sk. İcyol İstasyon Sk. 2635/1 eski emiralem küme evler ESKİ EMİRALEM )
Değirmendere ( 2701/1 Değirmedere ova küme evleri 2734 2727 2726 Sk. 2723 Sk. 23 Nisan Cd. 2718 30 AĞUSTOS Ara Sokak Bahar Çk. DEĞİRMENDERE CAMİ Cikmaz Sokak DEMİRTAŞ Emir Çk. Gediz Sk. Kanal Yolu Cd. Kaygısız Kaygısız Sk. KAŞIKÇI ŞEHİT ER BARIŞ DEMİR KONAK ÇIKMAZI Köy Yolu Mandıra Gç. MUHİTTİN SUCU MÜFTÜLER Seyit Bey Sk. Sinema Sk. Çınar Sk. ŞEHİT UZMAN JANDARMA MUSTAFA HAKAN AYDOĞMUŞ 2713 2730 2720 30 ağustos )
İğnedere ( iğne dere küme evleri İğnedere Köyü Yolu İğnedere 912. Sk. HASANLAR SÜLEYMANLI YOLU İğnedere Görece Yolu İğnedere Küme Evler Görece Küme Evler Sk. İğnedere Küme Evler Sk. )
Esatpaşa ( 1. Abdi İpekçi Gç. 1. İstasyon Gç. 1200. Sk. 1201. Sk. 1202. Sk. 1203. Sk. 1204. Sk. 1205. Sk. 1206. Sk. 1207. Sk. 1209. Sk. 1210. Sk. 1211. Sk. 1213. Sk. 1215. Sk. 2. Abdi İpekçi Gç. 2. İstasyon Gç. Abdi İpekçi Cd. Ali İhsan Kalmaz Cd. Gç. Amber Sk. Ardahan Sk. ATATÜRK GEÇİDİ Binbaşı Sk. Dutlu Sk. Gündüzalp Sk. Korkut Sk. Niyazi Kaplangi Cd. Sümbüllü Sk. Tekin Sk. Yeni Taş Yüksek Gç. Yüksel Kayan Cd. Yıldırım Zeytinli Sk. Zincirlikuyu Sk. İzmir Çanakkale Yolu MAVİŞ )
Gaybi ( Hacıbaki Sk. Hamam Sk. Hasırcı Sk. Yeni Sk. Cıkmazı Çukur Bahçe Sk. Çukurbahçe Sk. )
Gazi ( 107/3 7729/1 7740 7744 7721 107/4 7515/2 Sk. 7731 Sk. 7525 7732 7735/2 7726 7505/1 107/1. Sk. 107/2. Sk. 107/3. Sk. 107/4. Sk. 107/5. Sk. 107/6. Sk. 107/8. Sk. 115/2. Sk. 7505. Sk. 7515/1. Sk. 7521. Sk. 7525. Sk. 7700. Sk. 7701. Sk. 7702. Sk. 7710. Sk. 7711. Sk. 7712. Sk. 7713. Sk. 7715. Sk. 7715.Sk 7716. Sk. 7726. Sk. 7733. Sk. 7737. Sk. 7738. Sk. 7740. Sk. 7750. Sk. Cıkmaz Sokak 107/7 )
Haykıran ( İc Sokak Yol Sarıkaya Mevki Yolu Gazi Atatürk Cad. 900. Sk. 821. Sk. 819. Sk. 817. Sk. 815. Sk. 813/1. Sk. 813. Sk. 812. Sk. 811. Sk. 810. Sk. 809. Sk. 808. Sk. 807. Sk. 806. Sk. 805. Sk. 804. Sk. 803. Sk. 802. Sk. 801. Sk. 800/2. Sk. 800/1. Sk. 800. Sk. 800. Cd. 826 818 800 )
Hasanlar ( Hasanlar Köyü Eski Köy Yolu Dsi Kanal Yolu 905. Sk. 904/1. Sk. 904. Sk. 903. Sk. 902. Sk. 901. Sk. 900/1. Sk. Eseki Köy Yolu Küme Evleri Sk. )
Görece ( İĞNEDERE KÜME EVLER Görece Köyü Görece 917. Sk. 916. Sk. 915. Sk. 914. Sk. 913. Sk. 911. Sk. 910 Görece Küme Evleri Hasanlar Süleymanlı Yolu Sk. )
Göktepe ( 952 Manisa Cd. 951. Sk. 950. Sk. 947. Sk. 946. Sk. 945. Sk. 944. Sk. 942. Sk. 941. Sk. 940. Sk. 939. Sk. 938. Sk. 937 936. Sk. 935/4. Sk. 935/3. Sk. 935/2. Sk. 935/1. Sk. 935. Sk. 930/1. Sk. 930. Sk. 954 2636 Göktepe Ova Küme Evleri Arapdere Mevkii Küme Evler )
Doğa ( 603/1 620. Sk. 619. Sk. 618. Sk. 617. Sk. 616. Sk. 615/2. Sk. 615/1. Sk. 615. Sk. 614. Sk. 613/1. Sk. 613. Sk. 612. Sk. 611. Sk. 610. Sk. 609. Sk. 608. Sk. 607/1. Sk. 607. Sk. 606. Sk. 605. Sk. 604. Sk. 603. Sk. 602. Sk. 601/1. Sk. 601. Sk. 600. Sk. 610/3 601 610/1 Sk. 610/2 Buruncuk Yanık Köy Yolu 601/2 Adalar Küme Evleri )
Çukurköy ( ÇUKURKÖY çukurköy küme evleri affet evleri Çukurköy Çukur Köy Yolu 6018. Sk. 6017. Sk. 6016. Sk. 6015. Sk. 6014. Sk. 6012. Sk. 6011. Sk. 6010. Sk. 6009. Sk. 6008. Sk. 6007. Sk. 6006. Sk. 6005. Sk. 6004. Sk. 6003. Sk. 6002. Sk. 6001. Sk. çukurköy küme evler Çukurköy Küme Evler Çukurköy Küme Evler Çukurköy Küme Evleri çukur köy küme evler )
Bozalan ( Köy İçi Yol Köy İci Yol Bozalan Köyü İç Yolu Bozalan Köy İçi )
Belen ( Yaylaarası 713. Sk. 712. Sk. 711. Sk. 710. Sk. 709. Sk. 708. Sk. 707. Sk. 705. Sk. 704. Sk. 703. Sk. 702. Sk. 701. Sk. 700. Sk. DSİ KANAL YOLU 713 Sokak Küme Evleri 713/1 713 )
Bağcılar ( Bağcılar Yolu Bağcılar BAĞCILAR )
Ayvacık ( ayvacık küme ever Ayvacık 6514. Sk. 6513. Sk. 6512. Sk. 6511. Sk. 6510. Sk. 6509. Sk. 6508. Sk. 6507. Sk. 6506. Sk. 6505. Sk. 6503. Sk. 6502. Sk. 6501. Sk. Ayvacık Küme Evleri )
Atatürk Plastik OSB
Planlandı
29Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3197273
Tuzçullu
29 Ekim
SELÇUK / İZMİR
29Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3197287
Belevi ( 12002 12007 12001 12006 12003 12004 12005 12008 )
Planlandı
29Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3197292
SELÇUK / İZMİR
Belevi ( ŞEHİTLER 12039 12011 12014 )
TİRE / İZMİR
29Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3196224
Boynuyoğun
Işıklı
TORBALI / İZMİR
29Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197222
Subaşı ( 206 Sk. 202 227. Sk. )