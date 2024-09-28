28 Eylül 2024 tarihinde Bandırma’da oynanan Trendyol 1. Lig 7. hafta karşılaşmasında, Bandırmaspor sahasında Ankaragücü'nü 2-0 yenerek önemli bir üç puanın sahibi oldu. İlk yarıda Marco Paixao’nun, ikinci yarıda ise Mehmet Özca'nın attığı gollerle Bandırmaspor, maçı rahat bir şekilde kazandı.

Maçın başlama düdüğünden itibaren her iki takımda temkinli bir oyun sergiledi. Ancak Bandırmaspor, ilk tehlikeli atağını 37. dakikada gerçekleştirdi. Marco Paixao, mükemmel bir pasla buluşarak rakip defansın arkasına sarkmayı başardı ve kaleciyle karşı karşıya kalarak topu ağlara göndermeyi başardı. Bu gol, Bandırmaspor’a 1-0'lık üstünlük sağladı ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

İkinci yarıda iyileşen performans

İkinci yarının başlamasıyla birlikte Bandırmaspor, üstünlüğünü korumakla kalmayıp, skoru artırmak için de etkili bir oyun sergiledi. 51. dakikada Mehmet Özca, orta sahadan hızlı bir atakla ilerledi ve ceza sahası içerisinde yerden bir vuruş yaparak skoru 2-0’a taşıdı. Bu gol, Bandırmaspor’un galibiyetini pekiştirirken, Ankaragücü’nün umutlarını da büyük ölçüde azalttı.