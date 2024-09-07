Türk pop müziğinin yıldız isimlerinden Hande Yener, 29 Eylül Pazar günü İzmir Alsancak'ta, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda unutulmaz bir konser verecek. Konser, şehrin kültürel atmosferini müzikle buluşturacak.

Etkinlik detayları:

Konser Tarihi ve Yeri Hande Yener'in konseri, 29 Eylül 2024 tarihinde, İzmir'in tarihi mekanlarından biri olan Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilecek. Bu etkileyici mekan, konser için benzersiz bir atmosfer sunuyor.

Konser Programı Gece boyunca Hande Yener, en popüler şarkılarını ve yeni albümünden parçaları müzikseverlerle paylaşacak. Konserin repertuarı, Yener'in geniş şarkı yelpazesiyle dinleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Tarih ve saat

Tarih: 29 Eylül 2024

Saat: 21:00

Tarihi Mekan ve Atmosfer Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası, İzmir’in tarihi dokusunu yansıtan etkileyici bir mekan olarak biliniyor. Konser, bu tarihi atmosferde müzikle buluşacak ve katılımcılara eşsiz bir deneyim sunacak.