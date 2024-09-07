Türk halk müziğinin efsane ismi Selda Bağcan, 29 Eylül’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda, Senforock Orkestrası ile birlikte sahne alacak. Müzikseverler, bu özel gecede Bağcan’ın kendine has yorumlarıyla unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

Konser detayları

Tarih ve Saat: 29 Eylül 2024, 20:00

Mekan: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

İzmir’in kültürel zenginlikleriyle ünlü Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, bu yıl yine büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Selda Bağcan’ın, Senforock Orkestrası ile vereceği bu konser, müzikseverler için adeta bir şölen olacak.

Selda Bağcan’ın konserdeki repertuarı

Selda Bağcan, konserinde geniş bir repertuar sunacak. Geleneksel Türk halk müziği ezgilerinden, modern yorumlarına kadar birçok eser, geceye damgasını vuracak. Bağcan’ın sahne performansı, özellikle orkestra ile gerçekleştireceği uyumlu işbirliğiyle dikkat çekecek.

Senforock Orkestrası’nın katkısı

Senforock Orkestrası, klasik orkestral düzenlemeleriyle rock ve halk müziğini harmanlayarak, Selda Bağcan’ın şarkılarına yenilikçi bir dokunuş katacak. Orkestra, müzikseverlere farklı bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Etkinlik için hazırlıklar

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, konser için özel bir şekilde hazırlandı. Etkinlik alanında güvenlik önlemleri artırılmış, konforlu bir izleme deneyimi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Katılımcılar, keyifli bir gece geçirebilmeleri için sosyal alanlarda da rahatlıkla vakit geçirebilecekler.