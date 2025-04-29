29 Nisan 2025 Salı sabahı itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında bir değişiklik olup olmadığı merak ediliyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları, döviz kuru, uluslararası petrol fiyatları ve ÖTV düzenlemeleri gibi pek çok unsurun etkisiyle sık sık değişkenlik gösteriyor. 29 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu.

Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 64,1 dolar seviyelerinde işlem görürken, döviz kurundaki dalgalanmalar da yurt içi pompa fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin (litre): 45,15 TL

Motorin (litre): 45,36 TL

LPG (litre): 27,39 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin (litre): 45,00 TL

Motorin (litre): 45,24 TL

LPG (litre): 26,79 TL

Ankara Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin (litre): 45,75 TL

Motorin (litre): 46,17 TL

LPG (litre): 27,29 TL

İzmir Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin (litre): 46,11 TL

Motorin (litre): 46,51 TL

LPG (litre): 27,24 TL Koç Holding (KCHOL) 2025 1. çeyrek bilanço beklentisi: Kâr tahmini ne seviyede?

Fiyatları ne etkiliyor?

Uzmanlara göre akaryakıt fiyatları üzerindeki en büyük etkiyi döviz kuru ve petrol piyasasındaki arz-talep dengesi oluşturuyor. Son dönemde ABD ve Çin arasında ticaret müzakerelerinin olumlu seyretmesi, petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı yarattı. Buna karşın döviz kurundaki hareketlilik, yurt içi akaryakıt fiyatlarını yükseltici yönde etkiliyor.

📌 Not: Fiyatlar, güncel serbest piyasa ortalamaları olup şehir ve istasyon bazında küçük farklılıklar gösterebilir.