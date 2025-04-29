İzmir’de Akıllı Trafik Sistemi 479 Kavşakta Devrede

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki 479 kavşakta Akıllı Trafik Yönetim Sistemi’ni kullanarak trafik yoğunluğunu azaltıyor. Sistemin tamamı 7 gün 24 saat izlenerek, anlık yoğunluklara müdahale ediliyor.

Sistem 479 kavşakta aktif, 412’sine uzaktan erişim var

İzmir genelinde Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki 609 kavşağın 479’unda Akıllı Trafik Yönetim Sistemi aktif şekilde kullanılıyor. Bunlardan 412’si İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) tarafından uzaktan yönetilebiliyor.

Ulaşım Dairesi Başkan Vekili Özgür Yalçınkaya, “Bu sistem, trafik yoğunluğuna göre sinyal sürelerini otomatik ayarlıyor. Dinamik yapısı sayesinde kavşaktaki yoğunluk analiz edilerek gereksiz beklemelerin önüne geçiliyor” dedi.

7/24 izleme ve müdahale

İZUM hizmet binasında kurulan sistem sayesinde kavşaklara 7 gün 24 saat erişim sağlanabiliyor. Toplam 168 sinyalize kavşak, sahadaki kameralar aracılığıyla anlık olarak izleniyor.

Trafik polisleriyle koordineli çalışan ekipler, oluşan yoğunluklara anında müdahale edebiliyor. Kavşak kontrol cihazları, yoğunluğun yaşandığı yöne anlık olarak daha uzun yeşil ışık süresi tanımlayabiliyor.

Yayalar için de kolaylık sağlanıyor

Akıllı sistemler yalnızca araç trafiğine değil, yayalara da kolaylık sağlıyor. Kavşaklarda yer alan butonlar sayesinde yayalar ihtiyaç duyduklarında karşıya geçiş için yeşil ışık yakabiliyor.

Tüm kentte yaygınlaştırılacak

Büyükşehir Belediyesi, mevcut akıllı sistemin kent genelindeki tüm kavşaklara yayılması için çalışmalarını sürdürüyor. Böylece İzmir trafiğinde daha geniş ölçekte verimlilik hedefleniyor.