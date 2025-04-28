Türk ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, dünyaca ünlü Ocean Seven serisinin 5. parkuru olan Kaiwi Kanalı’nı 21 saat 7 dakikada geçerek bu parkuru başarıyla tamamlayan en genç Türk oldu. 65 kilometrelik zorlu parkurda gösterdiği üstün başarı, sporseverler tarafından büyük bir takdirle karşılandı.

Kaiwi Kanalı nerede?

Kaiwi Kanalı, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Hawaii eyaletinde O'ahu Adası ile Molokai Adası arasında yer alır. Hawaii takımadalarının güneybatısında bulunan kanal, okyanus geçişi olarak bilinir ve bu özelliğiyle dünyaca ünlüdür. Hawaii dilinde "kemik" anlamına gelen "Kaiwi", bölgedeki doğa koşulları nedeniyle tehlikeli olduğu bilinen bir alandır.

Kaiwi Kanalı ne kadar uzun?

Kaiwi Kanalı’nın genişliği yaklaşık olarak 42 kilometre olup, güçlü batı yönlü okyanus akıntıları ve sert rüzgarlar nedeniyle yüzücüler bu mesafeyi 50 ila 64 kilometre arasında tamamlayabiliyor. Okyanus akıntıları ve 3 metrelik dalgalar, zorlu koşullar oluşturuyor ve parkurun fiziksel zorluklarını artırıyor. Dünya çapında ünlü ultra maraton yüzücüleri, "Ocean Seven" serisinin bir parçası olarak bu zorlu parkuru geçmeye çalışıyor.

Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı’nı geçen en genç Türk oldu

Aysu Türkoğlu, 27 Nisan Pazar günü saat 17:30’da başladığı ve 21 saat 7 dakika süren 65 kilometrelik Kaiwi Kanalı yüzüşünü tamamlayarak, bu parkuru geçerek en genç Türk unvanını kazandı.