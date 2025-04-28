Manisa'da 29 Nisan günü hava sıcaklıkları artacak, güneşli bir gün bekleniyor. Akşam saatlerinde hafif rüzgar etkili olacak.

Manisa'da 29 Nisan 2025 günü, güneşli bir hava ve artan sıcaklıklar şehri etkisi altına alacak. Sabah saatlerinden itibaren gökyüzü açık olacak, öğleye doğru sıcaklıklar artacak. Öğleden sonra ise hafif rüzgarın etkili olması bekleniyor. Bu güzel havayı dışarıda geçirmek isteyenler için ideal bir gün olacak.

29 Nisan 2025 Salı Manisa hava durumu

29 Nisan günü Manisa'da, sabahın erken saatlerinden itibaren gökyüzü açık olacak ve güneşli bir gün başlayacak. Hava sıcaklıkları, sabah saatlerinde 17°C civarında olacak, ancak öğle saatlerine doğru hızla yükselecek. Öğlen saatlerinde sıcaklık 26°C'yi bulacak ve akşam saatlerinde de 18°C civarlarında seyredecek. Hafif rüzgarlar öğleden sonra etkili olabilir, ancak herhangi bir yağış beklenmiyor.

Sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor

Manisa'da 29 Nisan'da sıcaklıkların öğle saatlerinden itibaren yükselmesi bekleniyor. Akşam saatlerine doğru ise havanın serinlemesiyle birlikte hafif bir rüzgarın esmesi tahmin ediliyor. Akşam dışarıda vakit geçireceklerin hafif bir mont almaları tavsiye ediliyor.

Manisa'da 29 Nisan günü için saatlik hava durumu tahminini aşağıda bulabilirsiniz:

Saat Sıcaklık Hava Durumu 08:00 17°C Açık Hava 10:00 19°C Açık Hava 12:00 26°C Açık Hava 14:00 28°C Açık Hava 16:00 27°C Hafif Rüzgar 18:00 22°C Hafif Rüzgar 20:00 18°C Hafif Rüzgar